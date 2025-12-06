Sociedad

Un fuerte temporal en Carlos Casares provocó múltiples destrozos y hay varias ciudades bajo alerta amarilla

El Hospital Municipal fue uno de los puntos más afectados, aunque continúa abierta la guardia para emergencias. Desde el municipio solicitaron no circular en las calles y resguardarse

Guardar
Múltiples destrozos se registraron en la localidad (X: @DiarioInfoNueve)

Luego de que se activara una alerta amarilla por tormentas en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, este viernes por la tarde se registró un intenso temporal de viento en Carlos Casares. El paso del fenómeno provocó daños materiales de consideración, siendo el hospital local uno de los sitios afectados. Otras ciudades del sur y centro bonaerense permanecen bajo monitoreo.

En el balance de daños, los equipos de Defensa Civil, Guardia Urbana y personal municipal informaron que todos los heridos fueron de carácter leve, mientras continuaban las tareas de despeje de calles y asistencia a las familias afectadas.

El fenómeno, que se desató alrededor de las 17:45 horas, provocó cortes de energía en barrios como Belgrano y sectores de la Avenida San Martín, donde el servicio eléctrico seguía interrumpido horas después del evento debido a la caída de postes y árboles.

De acuerdo a la información publicada por el medio local Presente Noticias, el Hospital Municipal Dr. Julio Ramos resultó especialmente afectado. Según relató un trabajador del centro de salud, el galpón destinado al resguardo de ambulancias sufrió un colapso casi total, con el techo desplomado y parte de la estructura inutilizada. Además, la nueva Unidad de Terapia Intensiva presentó filtraciones de agua, lo que obligó a operar con recursos limitados y en sectores parciales sin suministro eléctrico.

La Municipalidad de Carlos Casares
La Municipalidad de Carlos Casares pidió a los vecinos quedarse en lugares cerrados

Otro de los sectores más golpeados por la tormenta fue el Parque San Esteban, en donde el viento arrancó árboles de raíz, voló techos metálicos y dañó la infraestructura de varias calles. Como resultado, varios escombros y ramas quedaron dispersos en la vía pública.

En el caso del Club Ciclista San Esteban, la cantina y los vestuarios quedaron prácticamente destruidos, mientras que varios árboles y postes cayeron dentro del predio. Un miembro del club expresó su consternación al afirmar: “No lo podemos creer. El esfuerzo de años se vino abajo en minutos”.

Hubo complicaciones en el garaje de las ambulancias y en la unidad de terapia intensiva (Gentileza: Periódico El Oeste)

Tanto los vecinos como los equipos de emergencia coincidieron en que la tormenta avanzó con gran rapidez, a la vez que afectó viviendas particulares como edificios públicos y espacios recreativos. Aunque todavía no habría cifras oficiales sobre las complicaciones generadas, desde el municipio advirtieron que las condiciones meteorológicas adversas podrían persistir durante la noche y la madrugada.

Por este motivo, recomendaron a la población evitar zonas con cables caídos, revisar techos y asegurar objetos sueltos para prevenir accidentes. “Evitar circular por zona sur y alrededores. Pedimos colaboración para prevenir mayores inconvenientes”, remarcaron las autoridades. Asimismo, recordaron que, en caso de emergencias, podrán solicitar asistencia a través de la línea 147.

Hubo varios árboles y ramas
Hubo varios árboles y ramas caídas en la ciudad (X: @StratosWeather)

En línea con esto, desde el municipio subrayaron la importancia de mantenerse informados ante la posibilidad de nuevas ráfagas fuertes, debido a que la alerta meteorológica continuará activa hasta la madrugada en gran parte del centro y sur de la provincia.

Junto con Carlos Casares, el resto de las localidades que recibieron la advertencia fueron Pehuajo, Henderson, San Carlos de Bolivar, 9 de Julio, Los Toldos, General Alvear, Bragado, 25 de Mayo, Saladillo, Alberti y Chivilcoy.

También se sumaron a la lista Navarro, Lobos, Roque Pérez, Las Flores, Ranchos, San Miguel del Monte, General Belgrano, Pila, Chascomus, Verónica, Magdalena y Castelli. Cerca de la Costa Atlántica, alertaron a las ciudades de Dolores, General Lavalle, General Conesa, Mar del Tuyú, General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y el noroeste de Mar del Plata.

Los alrededores del Hospital Municipal
Los alrededores del Hospital Municipal Dr. Julio Ramos (X: @VPourthe)

Por último, indicaron que en Balcarce, Coronel Vidal, Ayacucho y Maipu también habría una posibilidad de que se reproduzca otra fuerte tormenta. “Podrán estar acompañadas por chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h”, resaltaron desde el Gobierno bonaerense, tras agregar que también podría haber chaparrones y granizo en las áreas alertadas.

Temas Relacionados

Carlos CasaresTemporalDestrozosAlerta por tormentasBuenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Procesaron a seis personas por el desastre aéreo que causó la muerte de la enfermera Denise Torres: embargos y juicio en espera

La joven de 30 años murió junto a otras tres personas luego de trasladar a un bebé en un avión sanitario. La Justicia de Río Grande acreditó que el accidente se produjo por graves omisiones en el mantenimiento de la aeronave y fallas en la supervisión del taller responsable

Procesaron a seis personas por

Dominaba el arte de la relojería hasta que un libro recibido por error lo marcó para siempre: la historia del padre de la magia

Se llamaba Jean Eugène Robert, pero pasó a la historia como Houdin, el apellido de su esposa. Fue el primer mago en explorar y utilizar la electricidad, en crear autómatas y fusionar su destreza para los mecanismos con el arte de la ilusión. Llevó sus shows a los teatros, se vistió de frac e inauguró una nueva forma de espectáculo. El escapista húngaro- estadounidense Harry “Houdini” adoptó su nombre en su honor

Dominaba el arte de la

Los seis pasos del barista que prepara el capuchino más espumoso de Buenos Aires: “Podrán imitarme, pero igualarme jamás”

Le Caravelle es un café fundado por italianos en el Microcentro hace más de sesenta años. Ángel trabaja allí desde 1990 y su especialidad llegó a las redes y a la televisión

Los seis pasos del barista

Se hizo viral por su relación con un senegalés y desafía prejuicios: “Cuando tu aventura termina siendo el padre de tus hijos”

Denisse Rizoli, de 30 años, conoció a Kene Diop durante el verano de 2018 en San Clemente del Tuyú. Un años después ya estaban casados y con un hijo. Hoy, ella está embarazada de 4 meses y utiliza sus redes sociales para contrarrestar el bullying que reciben por las diferencias culturales

Se hizo viral por su

Padre Joaquín, cura exorcista y villero: “Yo, que soy recontrarracional, empecé a ver cosas que no respondían a lo que podía explicar”

“Es a contramano que yo haga esto, pero soy un soldado fiel”, dice este sacerdote del conurbano bonaerense. Cuando le contó a Francisco lo que le estaba pasando, éste lo hizo nombrar exorcista por el obispo. “Soy el cuatro de copas de turno que Dios usó, y mientras tanto fui acompañando gente”, dice

Padre Joaquín, cura exorcista y
DEPORTES
Aquagym, la actividad más completa

Aquagym, la actividad más completa para el adulto: diversión, esfuerzo, vínculos y endorfinas

Las polémicas que marcaron las definiciones de la F1: del cruce Senna-Prost a la controvertida última vuelta entre Verstappen y Hamilton

Messi busca su primera MLS ante su “bestia negra”: la llamativa racha de Thomas Müller en los mano a mano que el argentino intentará romper

La hazaña de Diego Flores: ganó el 100° Campeonato Argentino de Ajedrez e igualó el récord de Miguel Najdorf

Rutina, flexibilidad y ciencia: la fórmula nutricional que fortalece al Bayern Múnich

TELESHOW
De la temporada teatral en

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Anamá Ferreira en Mis Virales: “No sé qué les pasa a los hombres, todas mis citas fueron fallidas”

Priscila Crivocapich habló de los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “No quiero que me pregunten cosas personales”

Soledad Pastorutti recordó su actuación en Rincón de Luz y sorprendió al contar con qué famoso tuvo su primer beso en ficción

La dura respuesta de Yanina Latorre a Marixa Balli antes de su llegada a MasterChef: “Se quedó en la época de vedette”

INFOBAE AMÉRICA

Cannabis terapéutico: en qué tres

Cannabis terapéutico: en qué tres enfermedades hay evidencia y por qué alarma la automedicación

El Instituto Cervantes atesora el legado de Losada, faro editorial argentino y refugio de la cultura republicana española

Aquí está Jenni Fagan, la autora escocesa que Mariana Enriquez definió como “una bruja, una rockera, una mujer sin miedo”

No me metí en el rock and roll para tocar rock and roll

La presencia de químicos industriales en el agua en Francia genera preocupación entre los expertos