Un fuerte temporal en Carlos Casares provocó múltiples destrozos y hay varias ciudades bajo alerta amarilla

Múltiples destrozos se registraron en la localidad (X: @DiarioInfoNueve)

Luego de que se activara una alerta amarilla por tormentas en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, este viernes por la tarde se registró un intenso temporal de viento en Carlos Casares. El paso del fenómeno provocó daños materiales de consideración, siendo el hospital local uno de los sitios afectados. Otras ciudades del sur y centro bonaerense permanecen bajo monitoreo.

En el balance de daños, los equipos de Defensa Civil, Guardia Urbana y personal municipal informaron que todos los heridos fueron de carácter leve, mientras continuaban las tareas de despeje de calles y asistencia a las familias afectadas.

El fenómeno, que se desató alrededor de las 17:45 horas, provocó cortes de energía en barrios como Belgrano y sectores de la Avenida San Martín, donde el servicio eléctrico seguía interrumpido horas después del evento debido a la caída de postes y árboles.

De acuerdo a la información publicada por el medio local Presente Noticias, el Hospital Municipal Dr. Julio Ramos resultó especialmente afectado. Según relató un trabajador del centro de salud, el galpón destinado al resguardo de ambulancias sufrió un colapso casi total, con el techo desplomado y parte de la estructura inutilizada. Además, la nueva Unidad de Terapia Intensiva presentó filtraciones de agua, lo que obligó a operar con recursos limitados y en sectores parciales sin suministro eléctrico.

La Municipalidad de Carlos Casares pidió a los vecinos quedarse en lugares cerrados

Otro de los sectores más golpeados por la tormenta fue el Parque San Esteban, en donde el viento arrancó árboles de raíz, voló techos metálicos y dañó la infraestructura de varias calles. Como resultado, varios escombros y ramas quedaron dispersos en la vía pública.

En el caso del Club Ciclista San Esteban, la cantina y los vestuarios quedaron prácticamente destruidos, mientras que varios árboles y postes cayeron dentro del predio. Un miembro del club expresó su consternación al afirmar: “No lo podemos creer. El esfuerzo de años se vino abajo en minutos”.

Hubo complicaciones en el garaje de las ambulancias y en la unidad de terapia intensiva (Gentileza: Periódico El Oeste)

Tanto los vecinos como los equipos de emergencia coincidieron en que la tormenta avanzó con gran rapidez, a la vez que afectó viviendas particulares como edificios públicos y espacios recreativos. Aunque todavía no habría cifras oficiales sobre las complicaciones generadas, desde el municipio advirtieron que las condiciones meteorológicas adversas podrían persistir durante la noche y la madrugada.

Por este motivo, recomendaron a la población evitar zonas con cables caídos, revisar techos y asegurar objetos sueltos para prevenir accidentes. “Evitar circular por zona sur y alrededores. Pedimos colaboración para prevenir mayores inconvenientes”, remarcaron las autoridades. Asimismo, recordaron que, en caso de emergencias, podrán solicitar asistencia a través de la línea 147.

Hubo varios árboles y ramas caídas en la ciudad (X: @StratosWeather)

En línea con esto, desde el municipio subrayaron la importancia de mantenerse informados ante la posibilidad de nuevas ráfagas fuertes, debido a que la alerta meteorológica continuará activa hasta la madrugada en gran parte del centro y sur de la provincia.

Junto con Carlos Casares, el resto de las localidades que recibieron la advertencia fueron Pehuajo, Henderson, San Carlos de Bolivar, 9 de Julio, Los Toldos, General Alvear, Bragado, 25 de Mayo, Saladillo, Alberti y Chivilcoy.

También se sumaron a la lista Navarro, Lobos, Roque Pérez, Las Flores, Ranchos, San Miguel del Monte, General Belgrano, Pila, Chascomus, Verónica, Magdalena y Castelli. Cerca de la Costa Atlántica, alertaron a las ciudades de Dolores, General Lavalle, General Conesa, Mar del Tuyú, General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y el noroeste de Mar del Plata.

Los alrededores del Hospital Municipal Dr. Julio Ramos (X: @VPourthe)

Por último, indicaron que en Balcarce, Coronel Vidal, Ayacucho y Maipu también habría una posibilidad de que se reproduzca otra fuerte tormenta. “Podrán estar acompañadas por chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h”, resaltaron desde el Gobierno bonaerense, tras agregar que también podría haber chaparrones y granizo en las áreas alertadas.