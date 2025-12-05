Se incendió un edificio en Balvanera y cinco personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo

El incendio ocurrió en la avenida Jujuy al 300, en Balvanera.

Un importante incendio se desató esta mañana en un edificio ubicado sobre la avenida Jujuy al 300, en el barrio porteño de Balvanera. Cinco personas debieron ser hospitalizadas por inhalación de humo y otras 18 evacuaron hacia los pisos superiores para ponerse a resguardo.

De acuerdo con fuentes policiales, las llamas se generaron en un segundo piso de un edificio de 12 plantas. Trabajaron tanto Bomberos de la Ciudad como personal del Grupo Especial de Rescate de Caballito.

Entre los trasladados se encuentra la vecina del departamento en donde se originó el fuego. Fueron derivados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a los hospitales Ramos Mejía y Durand.

Cinco personas fueron derivadas al hospital por inhalación de humo

A esta hora, las llamas ya fueron controladas por los Bomberos, mientras que personal de GER asistió a los afectados. Diecisiete vecinos se refugiaron en la terraza para ponerse a resguardo y una última persona tuvo que ser trasladada hasta el décimo piso por el equipo de rescate.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad colaboraron con el desvío del tránsito para facilitar el trabajo de Bomberos y del SAME.

El director de este último servicio, Alberto Crescenti, explicó: “Desplegamos 25 unidades y están alertados los hospitales Durand, Ramos Mejía y Penna, estamos viendo y midiendo la inhalación de humo de las personas en la terraza. Están siendo controlados por Bomberos y SAME”.

Crescenti precisó que, además de los trasladados y quienes subieron a la terraza, otras diez personas fueron asistidas en el lugar: “También tenemos a los equipos que están atendiendo a los familiares, que están con crisis nerviosa porque empezó el humo a tomar los departamentos.

Trabajaron Bomberos de la Ciudad y personal del Grupo Especial de Rescate de Caballito.

Impactante incendio en un departamento de Villa Devoto

Durante la madrugada de este martes, un importante incendio se desató en el séptimo piso de un edificio ubicado en Avenida Chivilcoy y José Pedro Varela, lo que motivó la intervención inmediata de dotaciones de Bomberos y móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con la información constatada por los servicios de emergencia a Infobae, el fuego permanecía activo mientras se reportaba la presencia de personas atrapadas en el interior del edificio ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque.

Dos personas resultaron afectadas y fueron trasladadas al Hospital Zubizarreta. Se trata de un menor de 10 años y una mujer de 37, que debieron recibir atención por inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

Cinco unidades móviles trabajaron en el operativo, mientras la situación en el edificio se mantenía bajo evaluación dado el avance del incendio. Tras casi una hora de trabajo, los equipos de combate lograron extinguir el incendio, el cual se inició en uno de los dormitorios de la vivienda.

Las tareas de los bomberos continuaron después de extinguir el incendio para ventilar y asegurar la zona afectada.

Incendio en un edificio en Av. Chivilcoy entre José Pedro Varela (Video: SAME)

Una explosión seguida de incendio causó gran destrucción en una vivienda de Lanús Oeste durante la madrugada del lunes. El incidente ocurrió cuando un automóvil explotó dentro del garaje de una propiedad ubicada en la intersección de1° de Mayo y Molinedo, provocando daños materiales de importancia en el vehículo, el garaje y gran parte de la vivienda. El siniestro afectó también al primer piso y la planta baja, obligando a la intervención de organismos de emergencia y a la evacuación de los habitantes.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lanús, que trabajaron durante varias horas para controlar y extinguir las llamas, mientras que efectivos de la Policía Bonaerense dispusieron el corte total de la circulación en toda la manzana. El impacto de la explosión se sintió en viviendas linderas, donde los residentes reportaron la rotura de vidrios y daños por la onda expansiva. Vecinos de la zona colaboraron para mitigar el fuego antes de la llegada de los equipos de emergencia, utilizando baldes con agua para contener el avance de las llamas.

Según informaron los testigos, los menores que residían en el primer piso resultaron afectados por la inhalación de humo y fueron trasladados a un centro médico, aunque permanecen fuera de peligro. Uno de los adultos, identificado como el ocupante de la planta baja y familiar de los residentes, sufrió heridas graves por quemaduras y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita, donde permanecía internado en estado crítico tras haber sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo.

La magnitud de la explosión destruyó por completo el automóvil y dejó la fachada de la vivienda cubierta de hollín y escombros. Restos de juguetes, muebles calcinados y elementos personales cubrían la entrada del garaje. Las tareas de los bomberos se prolongaron hasta lograr la extinción total del fuego y la ventilación del edificio.