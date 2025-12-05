El líder de una comunidad mapuche seguirá con prisión hasta el juicio por usurpación que se hará en marzo de 2026

Colhuan fue capturado por la Policía de Chubut en Cushamen cuando intentaba llegar a un asentamiento mapuche donde reside su familia

En la audiencia inicial realizada luego de la detención de Juan Pablo Colhuan, quien estuvo prófugo durante tres años, la Justicia acordó llevarlo a juicio en marzo de 2026 y accedió al planteo de trasladarlo desde la cárcel de máxima seguridad de Rawson a otra dependencia penitenciaria de Esquel, de seguridad media. Colhuan fue detenido por la Policía de Chubut en Cushamen, cuando recorría a pie los caminos de la zona, en dirección a un asentamiento mapuche donde está su familia.

Estuvo prófugo desde octubre de 2022, cuando escapó del cinematográfico desalojo que ejecutó la Policía Federal, por orden de la Justicia Federal. Logró mantenerse en la clandestinidad hasta octubre pasado, cuando fue capturado.

El juez federal Gustavo Zapata ordenó su traslado a la U14 de Esquel, pero Gendarmería Nacional –cumpliendo órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación– lo llevó finalmente a la U6 de Rawson, donde también está detenido el líder de la RAM, Facundo Jones Huala.

En la primera audiencia tras su captura, el magistrado accedió al planteo de la defensa de trasladarlo a Esquel, con el argumento de que cumpla el período de prisión preventiva en una dependencia cercana a su familia. Para ello remitió la solicitud al Servicio Penitenciario Federal, que por ahora no respondió.

El organismo que condujo Patricia Bullrich hasta hace pocos días podría rechazar el pedido, tal como lo hizo con la solicitud de gestionar una vacante en la cárcel de Esquel para Jones Huala. La negativa surgió bajo el argumento de que esa unidad carcelaria carece de medidas de seguridad para alojar al mapuche. “Si el Servicio Penitenciario rechaza el pedido de trasladar a Colhuan a Esquel, van a tener que justificar la medida” relataron a Infobae voceros de la defensa, de acuerdo a lo que dijo durante la audiencia el magistrado.

El traslado de Colhuan de la cárcel de máxima seguridad de Rawson a la unidad de Esquel depende del Servicio Penitenciario Federal

Colhuan está imputado en una causa por usurpación. Lideró la comunidad Lafken Winkul Mapu, que mantuvo el control de tierras públicas y fiscales desde noviembre de 2017 hasta octubre de 2022, cuando se concretó el desalojo integral de toda la franja de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

Hasta el momento del juicio, que tendrá lugar en marzo –de acuerdo a lo resuelto en esa primera audiencia– permanecerá detenido, bajo la figura de prisión preventiva. Los defensores saben que la Justicia rechazaría cualquier planteo de dejarlo en libertad, por el antecedente de haber permanecido prófugo durante tres años.

Sin embargo, sí hicieron foco en la posibilidad de trasladarlo a Esquel. Colhuan es hermano de la líder espiritual de la misma comunidad, Betiana Colhuan –la machi– y cuñado del mapuche de los binoculares, Matías Santana, identificado así por su declaración durante la búsqueda del activista fallecido Santiago Maldonado. Colhuan es considerado terrorista por el gobierno nacional, aunque su nombre aún no figura en el listado confeccionado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Soy un perseguido político”

Colhuan, desde la cárcel, dijo que permanece detenido porque “es un perseguido político” por el gobierno nacional. “Quiero recalcar que la causa que pesa sobre mí es usurpación, una causa excarcelable, por lo que podría esperar el juicio en libertad” dijo, aunque no hizo mención a que permaneció prófugo de la Justicia durante tres años e ignoró las citaciones que le enviaron a distintos domicilios que había registrado. Denunció además que en la cárcel no le permiten visitas ni tampoco el ingreso de artículos de primera necesidad. Pidió su libertad inmediata o, en su defecto, el traslado a la cárcel de Esquel.