Día Internacional del Voluntariado: el Banco de Alimentos Buenos Aires convoca a quienes quieran donar su tiempo y su trabajo

La campaña “Sumemos manos” invita a ser parte de la institución que asiste a 360.000 personas a través de 1280 comedores y merenderos del AMBA

En el último año, 5.263 voluntarios donaron 22.112 horas de trabajo al Banco de Alimentos Buenos Aires

Cada gesto voluntario puede cambiar la realidad de cientos de miles de personas. En el Día Internacional del Voluntariado, el Banco de Alimentos Buenos Aires lanza la campaña “Sumemos Manos“, una convocatoria colectiva dirigida a quienes quieren donar su tiempo y su esfuerzo para combatir el hambre y asistir a quienes más lo necesitan en la región metropolitana.

No se trata solo de un llamado simbólico: detrás de cada voluntario y voluntaria, hay 360.000 personas que reciben alimentos a diario en 1.280 comedores y merenderos de la Ciudad y el conurbano bonaerense. La invitación a involucrarse es abierta y concreta: sumarse a una red que transforma y teje lazos de solidaridad real.

El voluntariado es mucho más que una colaboración ocasional: constituye una columna vertebral en el funcionamiento operativo y social del Banco. Solo en el último año, 5.263 voluntarios donaron 22.112 horas de trabajo para que alimentos aptos para el consumo llegaran en condiciones óptimas a los beneficiarios finales. La diversidad y amplitud de la convocatoria impulsa a participar tanto en tareas de clasificación y control del estado de alimentos, como en campañas de sensibilización, organización de eventos, acompañamiento a comedores o actividades administrativas y técnicas en su Centro de Distribución de Benavídez, en el partido de Tigre.

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo en diversas modalidades. Está el voluntariado individual —tanto permanentes como ocasionales—, el corporativo (empleados de empresas que se integran mediante programas de responsabilidad social empresaria) y el escolar, donde estudiantes de colegios experimentan jornadas de voluntariado organizadas para despertar conciencia, empatía y compromiso. El trabajo principal recae en la clasificación minuciosa y control de calidad de los productos donados, verificando fechas, empaque y condiciones para garantizar que lleguen en perfecto estado a los comedores.

La mecánica está pensada para facilitar la participación en las tareas. Los turnos se organizan de lunes a jueves en dos franjas horarias (de 9:30 a 12:30 y de 13:30 a 16:30), y los viernes hasta las 15:30. Todo sucede en el centro logístico de Chilavert 275, Benavídez. La postulación puede hacerse escribiendo a rrhh@bancodealimentos.org.ar y no existen más requisitos que las ganas de sumarse, la disposición al trabajo en equipo y el deseo de contribuir a una causa colectiva. La web oficial, www.bancodealimentos.org.ar, reúne más información y canales de contacto para personas y empresas.

En el Banco de Alimentos Buenos Aires, no hay límite de edad para ser voluntario

Los testimonios de quienes ya forman parte exceden las cifras. Algunos voluntarios consideran el espacio como “una oportunidad para devolver algo a la comunidad”; otros relatan cómo el trabajo les permitió “volver a sentir pertenencia y propósito después de la jubilación o el desempleo”. El voluntariado intergeneracional —adultos mayores, jóvenes, familias— es parte esencial del espíritu del Banco, que se ha consolidado como escuela de valores y red de contención emocional para cientos de colaboradores que encuentran sentido en la acción cotidiana.

Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos, remarca el impacto plural y silencioso de la tarea: “Agradecemos a los voluntarios corporativos, particulares y otros aliados que forman parte del Banco de Alimentos Buenos Aires. Desde clasificar alimentos hasta colaborar en campañas y eventos, ellos son el motor que nos impulsa a llegar a más de 360.000 personas a través de 1.280 comedores y merenderos en Buenos Aires. Su trabajo es de vital importancia para que el alimento llegue en tiempo y forma a quienes lo necesitan. En el día del voluntariado invitamos a quienes quieran compartir una experiencia colectiva e inspiradora a sumarse a nuestro voluntariado”.

El Banco, que en 24 años de compromiso social ha forjado su lema en “Menos Hambre Más Futuro”, se define como puente entre quienes sufren hambre y quienes pueden ayudar, articulando donaciones de empresas, fondos, productos y sobre todo manos dispuestas. Los niños, niñas y adolescentes beneficiados por los comedores y merenderos reciben no solo el alimento diario, sino también la oportunidad de crecer y aprender. La labor voluntaria es, en este contexto, garantía de continuidad y expansión de la misión solidaria en un momento donde las necesidades sociales aumentan.

Las tareas se concentran en el centro logístico de Benavídez

Mientras muchas realidades extremas se mantienen invisibles para parte de la sociedad, la campaña “Sumemos manos” pone en valor la fuerza del involucramiento cotidiano. El BA llama a toda la comunidad —ciudadanos, instituciones, organizaciones y empresas— a formar parte. Sumar manos es garantizar comida, diálogo, futuro y oportunidades: cada voluntario, cada hora y cada gesto solidario son eslabones vitales para sostener la esperanza y la dignidad de miles.

Este año, el Día Internacional del Voluntariado encuentra al Banco de Alimentos Buenos Aires redoblando su apuesta y renovando la invitación para construir un país más justo, con menos hambre y más futuro para todos.

