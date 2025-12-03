Impactante explosión en un edificio de Neuquén: volaron techos, paredes y una mujer resultó herida

El estallido afectó a cuatro departamentos y causó pánico entre vecinos y comerciantes de la zona de Roca y Santamaría (LM Neuquén)

Una fuerte explosión sacudió este miércoles al mediodía a un edificio ubicado en la intersección de calle Roca y Santamaría, pleno barrio centro oeste de la ciudad de Neuquén. El estallido, que se originó en el segundo piso, dejó a una mujer herida y provocó severos daños materiales, extendiéndo el impacto tanto a departamentos vecinos como a pisos superiores e inferiores.

La detonación, que alarmó a residentes y comerciantes de la zona, causó pánico entre quienes se encontraban en el área y puso en marcha un operativo de evacuación y asistencia que incluyó la actuación de Bomberos de la Policía, personal de seguridad y efectivos del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Según informó LM Neuquén, el comisario inspector Enrique Fraile indicó que la mujer lesionada fue trasladada rápidamente hasta el hospital Castro Rendón, donde ingresó cerca de las 13:30. El servicio de salud confirmó que la paciente permanece “estable y consciente”, en proceso de evaluación médica para determinar el alcance de sus lesiones.

El estallido afectó a cuatro departamentos y causó destrozos en pisos superiores e inferiores del edificio

Versiones de vecinos y comerciantes señalaron al medio local que la víctima fue literalmente expulsada por el aire desde su departamento a consecuencia del estallido. Sin embargo, la secuencia continúa siendo revisada por las autoridades locales.

Las imágenes posteriores muestran el grado de destrucción: techos derrumbados, paredes y ventanas destrozadas, muebles esparcidos y persianas colgando desde los balcones.

El impacto de la explosión afectó a los cuatro departamentos del segundo piso, así como a las unidades de los niveles contiguos. Los testimonios recabados en el lugar relatan la magnitud del episodio.

Bomberos, policía y el SIEN coordinaron la evacuación y asistencia tras la explosión en la intersección de Roca y Santamaría

Un comerciante de un kiosco situado a pocos metros del edificio narró el instante del estallido: “Estaba sentado en la vereda cuando sentí el estruendo. Todo tembló y los vidrios de las ventanas salieron disparados, cubriendo la calzada”. Mientras, las persianas del departamento de enfrente quedaron suspendidas peligrosamente sobre el balcón, evidenciando la fuerza que desató la explosión.

El relato de los vecinos aporta detalles previos al incidente. Varios advirtieron haber sentido un intenso olor a gas horas antes de que ocurriera. Un testigo recordó que esa misma mañana, alrededor de las cinco, ya se percibía el olor en las inmediaciones. Otro comerciante aseguró que inicialmente pensó que el olor salía de su propio local, aunque al ingresar no notó nada fuera de lo común.

Un vecino de 75 años que residía en uno de los departamentos afectados describió las secuelas dentro de su hogar: “No quedó nada. Volaron las paredes, el escritorio... Solo alcancé a agarrar el celular antes de salir”.

Imágenes posteriores muestran techos derrumbados, ventanas rotas y muebles esparcidos tras la explosión en Neuquén

Sentado en la vereda tras la evacuación, expresaba su angustia preguntando insistentemente por su gato, quien habitualmente lo acompaña y de quien desconocía el paradero.

La evacuación general del edificio fue coordinada por los bomberos, quienes, junto a personal de seguridad y del SIEN, ingresaron de inmediato tras la explosión para extraer a los moradores y asegurar el perímetro. Una vez completada esta primera intervención, se procedió a realizar tanto el corte del suministro eléctrico como del gas, por precaución.

Las autoridades investigan las causas de la detonación y mantienen restringido el acceso al edificio por riesgo estructural

Técnicos de Bomberos comenzaron rápidamente los trabajos de evaluación estructural, mientras la División Judicial se encargó de recabar elementos de interés para la investigación. El objetivo principal permanece enfocado en determinar las causas específicas de la detonación.

En los momentos posteriores, los vecinos se agolparon en la vereda frente al kiosco y compartieron datos sobre el incidente. Personal policial y del área de Bomberos consultó entre los presentes acerca de la identidad de la mujer herida y buscó establecer contacto con familiares. Las autoridades restringieron el ingreso al edificio hasta no verificar la integridad de la estructura, dado el riesgo de colapso o nuevos incidentes.