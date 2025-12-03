Sociedad

Santa Cruz: rescataron a una cría de guanaco que era ofrecida en un grupo de compra y venta por redes sociales

La familia responsable enfrentará un proceso legal por incumplimiento de la normativa vigente sobre protección de fauna autóctona

El chulenguito fue hallado atado
En la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, un hecho poco habitual sacudió a la comunidad cuando la Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial (CAP) actuó ante una denuncia anónima. La alerta indicaba la presencia de una cría de guanaco en cautiverio, la cual había sido puesta a la venta en un grupo de compra y venta en redes sociales.

El episodio motivó la pronta intervención de un equipo del CAP que, acompañado por personal policial, desplegó un operativo en una vivienda del barrio Municipal, pleno corazón de la capital provincial, con el fin de verificar la situación y rescatar al animal.

Al arribar al domicilio señalado, los agentes constataron la existencia de un chulenguito –nombre que recibe la cría de guanaco– atado a una cerca en el patio y careciendo de acceso a agua. Las condiciones evidenciaban un entorno completamente inadecuado para su bienestar y desarrollo, según indicó el medio ADN Sur.

La familia responsable enfrentará sanciones
La familia responsable del animal, según manifestaron diversas fuentes oficiales, lo mantenía en cautiverio con la intención de comercializarlo, indicó otro medio, LM Neuquén. Esta práctica que la legislación prohíbe expresamente al tratarse de fauna silvestre nativa.

Las autoridades, al constatar la situación, retiraron sin demora al animal del predio. En el procedimiento, la persona que oficiaba como responsable del domicilio procuró evitar la firma del acta de infracción, aunque finalmente el documento se labró.

El caso avanzará con su correspondiente curso administrativo y legal, basado en la infracción por captura, tenencia y comercialización prohibidas de especies autóctonas. Desde el Consejo Agrario Provincial, el mensaje fue rotundo: la manipulación ilegal de animales silvestres está penada y representa un riesgo extra para la supervivencia de los ejemplares.

El chulenguito rescatado fue trasladado a instalaciones del CAP para recibir atención veterinaria profesional y cuidados adecuados, pues presentaba signos de estrés y lesiones leves en las extremidades, compatibles con maltrato y manipulación inadecuada. El tiempo atado y la falta de las mínimas condiciones de bienestar impactaron en la integridad física y emocional del animal, que, como sucede con otros ejemplares de especies nativas, requiere seguimiento profesional especializado.

El operativo desplegado no solo demandó la participación del CAP, sino que también contó con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz. El acompañamiento policial garantizó la protección del personal actuante y el cumplimiento de las normativas que rigen la protección de fauna silvestre en la región.

Para denuncias, el Consejo Agrario Provincial recordó el número 2966-279178, canal directo para reportar casos de maltrato, tenencia o tráfico ilegal de especies. Cada mensaje recibido puede marcar la diferencia en la preservación o el tráfico ilegal de un animal, apuntaron desde el organismo.

Rescataron a más de 100 animales silvestres en Misiones

En Misiones, más de 100
Más de un centenar de ejemplares exóticos fueron liberados en Posadas, provincia de Misiones, durante una intervención en la clínica veterinaria Amazonas, localizada en la calle Colón, cerca de Entre Ríos. La operación, resultado de un trabajo articulado entre organismos, permitió revelar situaciones de crueldad hacia animales y tráfico ilegal de especies silvestres.

Durante la inspección, las autoridades identificaron distintos tipos de animales viviendo en cautiverio: monos tití, lagartos overo, serpientes, tortugas acuáticas y una variedad de reptiles, según reportó Noticias Argentinas. Varios de estos animales permanecían en ambientes precarios, privados de agua y mostrando abandono evidente.

De acuerdo con el medio Eldópolis, entre las especies también se integraban iguanas del Brasil, dragones barbudos y un yacaré mantenido en un envase plástico, circunstancia que provocó amplia desaprobación.

La inspección en Posadas expuso
Como parte de la incautación, los agentes secuestraron una incubadora de reptiles y un espacio acondicionado para criar ratas que servían como alimento para las serpientes. El escenario resultó aún más grave al encontrar un contenedor con 14 animales muertos, conservados congelados.

La actuación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, junto al respaldo del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección de Defensa del Ambiente, Delitos Rurales de la Policía de Misiones y el Ministerio de Ecología.

En diálogo con Eldópolis, Fernando Piesco, titular del Centro de Rescate Ohana y la Fundación Dante Piesco, detalló que el lugar ignoraba todos los requerimientos legales: “Para tener un animal silvestre se necesita un microchip identificatorio, certificado de origen y trazabilidad, permisos de ingreso al país y autorización de fauna. En este caso, se incumplía con todo”.

El mismo referente relató que se hallaron ejemplares muertos dentro de un freezer y calificó la situación como abandono total. Cuestionó duramente a quienes se presentan como “rescatistas” por capturar animales para mantenerlos cautivos fuera de toda habilitación legal. “Si yo voy y saco un animal de su hábitat y lo encierro, eso es caza, no rescate”, puntualizó.

