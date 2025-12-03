Sociedad

Más de 100 alumnos destrozaron una escuela en Mendoza porque no les permitieron faltar el último día

Los involucrados recibieron una dura sanción y deberán reparar el colegio

Guardar
Unos 115 alumnos fueron sancionados en una escuela universitaria de Mendoza por protestas y festejos de fin de año

La Universidad Champagnat decidió imponer un castigo disciplinario sin precedentes a 115 estudiantes del Colegio Santa María que generó un fuerte impacto en la comunidad educativa de Mendoza.

La institución resolvió aplicar amonestaciones masivas (20 por cada alumno involucrado) y un extenso plan de reparación a raíz de los graves destrozos provocados por los alumnos el jueves 27 de noviembre, luego de que se les negara el permiso para ausentarse el viernes 28 de noviembre tras los festejos del UUD (último último día), el tradicional festejo estudiantil.

Los resultados de los desmanes
Los resultados de los desmanes producidos por los alumnos de 5° año en el Colegio Universitario Santa María (@MATIPASCUALETTI)

La medida, que afecta a casi la totalidad de los estudiantes de quinto año, se adoptó luego de que circularan videos grabados el jueves anterior en los que se observa a los adolescentes arrojando hojas de carpetas por los pasillos, escaleras y el patio interno del edificio de la Universidad Champagnat, lo que derivó en una serie de desmanes.

Así quedó uno de los
Así quedó uno de los patios principales del colegio universitario en Mendoza (@MATIPASCUALETTI)

El Consejo Escolar, a través de la resolución N°065-REC-2025, detalló que los incidentes incluyeron daños en mobiliario, instalaciones y afectación a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño; así como conductas disruptivas, insultos a docentes, personal no docente y autoridades, y un incumplimiento generalizado de las órdenes impartidas por preceptores y directivos. Estas conductas fueron calificadas como “faltas muy graves” en los artículos 3° y 4° del reglamento institucional del Colegio.

La ubicación del colegio universitario
La ubicación del colegio universitario en Godoy Cruz, Mendoza (Google Maps)

La sanción ejemplificadora rige de acuerdo con el Reglamento de Convivencia del colegio, que implica la pérdida automática de la regularidad y obliga a los estudiantes a rendir todas sus materias como alumnos libres.

Para evitar que los alumnos queden libres, la respuesta institucional no se limitó solo a lo punitivo. La Universidad Champagnat implementó un exhaustivo Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar, de carácter obligatorio, que busca que los estudiantes asuman la reparación de los daños y reflexionen sobre lo sucedido.

La resolución de la Rectoría
La resolución de la Rectoría de la Universidad Champagnat donde se informan las sanciones disciplinarias hacia los alumnos que participaron de los desmanes

El plan contempla tareas comunitarias, acciones institucionales y actividades pedagógicas, entre las que se incluyen la limpieza y reparación de los espacios afectados, la elaboración de materiales para distintos niveles educativos, proyectos solidarios dentro de la comunidad escolar y talleres de convivencia enfocados en el análisis del valor de las normas y el impacto de las acciones individuales en la vida escolar.

El daño a las instalaciones
El daño a las instalaciones durante la protesta estudiantil (@MATIPASCUALETTI)

Además, todos los estudiantes deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión. La reducción de amonestaciones (pasarán a ser 14) quedará supeditada a la aprobación de esta evaluación. Por su parte, los padres de los alumnos involucrados deberán afrontar los costos de los arreglos, tal como establece la resolución del colegio.

En un comunicado oficial, la Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María afirmaron: “El régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales, necesarias para integrarse positivamente en la comunidad. En coherencia con estos principios, la respuesta institucional frente a situaciones de inconducta no se limita a sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significativo”.

La fachada del Colegio Universitario
La fachada del Colegio Universitario Santa María, que depende de la Universidad Champagnat en Mendoza

Reacción de los familiares y sospechas de “acomodo”

Durante la mañana del miércoles, un grupo de padres se presentó en el colegio para expresar su rechazo a las amonestaciones masivas y solicitar que los estudiantes de quinto año puedan completar el ciclo lectivo, con el objetivo de no retrasar su ingreso a los estudios universitarios.

Un grupo de padres se
Un grupo de padres se acercó a las puertas de la Universidad Champagnat para protestar por las sanciones impuestas a sus hijos

Un padre explicó al diario Los Andes que la mayoría de los reclamos apuntan a que solo se sancione a los “cabecillas” del descontrol y no a la totalidad de los alumnos afectados por la medida.

Además, algunos responsables de los estudiantes denunciaron que las autoridades del Santa María habrían eximido de la sanción a diez alumnos por supuestos “contactos”.

Temas Relacionados

Disciplina escolar Colegio Universitario Santa María Universidad Champagnat Consejo Escolar Mendoza Godoy Cruz Sanciones estudiantiles Viaje de egresadoseducaciónúltimo último día de clasesUUDamonestacionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Fue una boludez”: habló un amigo de uno de los argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami

El hombre, vecino de la peluquería de Diego Xiccato, uno de los arrestados, aseguró que nunca los vio en nada raro y contó que todo ocurrió en el marco de una despedida de soltero

“Fue una boludez”: habló un

La arquitecta que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

En su paso por Infobae en vivo, Paulo Kablan narró las actualizaciones en un caso que consternó a la Argentina. En 2017, en Córdoba, Brenda Barattini le amputó casi por completo el pene a su amante con una tijera de podar durante un encuentro sexual. Condenada en 2019 a 13 años por “tentativa de homicidio”, ahora fue liberada tras cumplir casi ocho años y aprobar diversos cursos en prisión.

Infobae

Un policía mató a uno de los ladrones que intentaron robarle la moto en José León Suárez

El violento episodio ocurrió a metros del Camino del Buen Ayre. La Policía busca a dos cómplices del delincuente que se fugaron tras un enfrentamiento armado

Un policía mató a uno

Polémica en CABA: presentaron un proyecto para prohibir el uso de autos particulares en las aplicaciones de viajes

La propuesta legislativa presentada por un diputado de Unión por la Patria busca reordenar el servicio de pasajeros, imponiendo sanciones severas a quienes incumplan y estableciendo un marco legal unificado

Polémica en CABA: presentaron un

Calor y nubes: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional señaló además que hay alertas amarillas por tormentas en el norte del país

Calor y nubes: cómo estará
DEPORTES
El liderazgo de Zak Brown

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

TELESHOW
Quién es Dante Barbera, el

Quién es Dante Barbera, el niño reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

Maxi López proyecta su futuro luego del nacimiento de su hijo: “Tengo que ir a Suiza, pero vuelvo”

INFOBAE AMÉRICA

Andy Warhol y Muhammad Ali

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

Las revelaciones de las nuevas excavaciones en las cuevas de neandertales en Shanidar: rituales y compasión

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

Europa acordó poner fin a las importaciones de gas ruso para 2027