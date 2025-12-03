Mar del Plata: un obrero cayó por el hueco del ascensor en un edificio y murió

El incidente ocurrió en una construcción de Hipólito Yrigoyen al 4.400, la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Número 11

Un obrero de 38 años murió tras caer por el hueco de un ascensor en una obra en construcción situada en el barrio Chauvin de Mar del Plata. El hecho ocurrió este martes por la tarde, poco después de las 16, en un edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen al 4.400, una zona transitada entre Larrea y Azcuénaga.

Según informó Noticias Argentinas, el trabajador cayó al vacío desde el cuarto piso cuando se desempeñaba en sus tareas habituales en la torre que se levantaba en ese sector de la ciudad. La víctima fue identificada como Leandro Ezequiel Vega.

Compañeros de Vega intentaron auxiliarlo tras el impacto, pero las lesiones resultaron fatales. En ese momento se apresuraron a pedir auxilio y rápidamente acudió una ambulancia de SAME, junto con efectivos de la comisaría segunda, personal de bomberos y especialistas de la Policía Científica.

Al llegar, los médicos comprobaron la muerte y la zona fue aislada para permitir el trabajo de los peritos a cargo de recolectar pruebas y determinar cómo sucedió el incidente. Luego de ello, el equipo de rescate se encargó de retirar el cuerpo y confirmó el fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

La obra permaneció paralizada mientras la Policía Científica realizaba peritajes y relevamientos en busca de detalles (Fotos: Ahora Mar del Plata)

La obra, que se encontraba en su etapa final de ejecución, debió ser paralizada mientras avanzaban las tareas judiciales y técnicas luego del accidente. El entorno de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) manifestó preocupación ante el impacto de la noticia en el sector.

La causa quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción Número 11, quien ordenó la imputación de dos arquitectos a cargo de la obra, de 33 y 35 años, bajo la carátula de posible homicidio culposo. El proceso judicial buscará establecer si hubo incumplimientos en las normas de seguridad laboral o alguna responsabilidad específica por parte de los encargados.

Un joven fue detenido tras atacar a su madre y enfrentar a la policía en Ensenada

La causa quedó en manos de la justicia, bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción número 5 del Departamento Judicial de La Plata

La detención de Gustavo Guillermo Maldonado se produjo este martes en Ensenada, luego de que agredió a su madre, intentó herirla con cuchillos y provocó un incendio en su casa, para después huir y enfrentar a los agentes durante un operativo que desplegó a las fuerzas de seguridad locales.

El episodio comenzó tras una llamada de emergencia al 911 que derivó en la rápida intervención del Grupo Motorizado Departamental en la zona. El hombre se presentó en la vivienda de su madre y, en medio de un ataque de furia, la agredió con un tirante de madera de más de un metro y medio, y le provocó lesiones.

Según informó Noticias Argentinas, la víctima, una mujer de 42 años, relató que su hijo tomó dos cuchillos de unos 30 centímetros desde el interior de la casa y buscó lesionarla nuevamente, además del incendio de un colchón en el lugar.

La llegada de la policía activó la huida de Maldonado, quien abandonó la propiedad por el fondo, cruzó un zanjón y se internó en un terreno descampado. En ese momento, los uniformados implementaron un operativo cerrojo para acorralarlo.

La persecución finalizó en la intersección de las calles 127 y 38 bis, donde el joven intentó eludir la aprehensión, amenazó a los oficiales con un cuchillo y terminó arrojando el arma mientras caía en otro zanjón, ocasión en la que terminó reducido y trasladado a la Comisaría 3ª de Ensenada.

Durante el procedimiento, la policía secuestró tres armas blancas y el tirante de madera utilizado en la agresión, además de asegurar la escena por el incendio iniciado en el interior de la vivienda. Todos los elementos incautados quedaron como pruebas en la causa.

La denuncia fue caratulada como “tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas al personal policial”, y quedó bajo la jurisdicción de la Unidad Funcional de Instrucción número 5 del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del fiscal Juan Menucci.