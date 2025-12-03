Sociedad

Mar del Plata: un obrero cayó por el hueco del ascensor en un edificio y murió

El trágico episodio ocurrió cuando el trabajador, de 38 años, perdió el equilibrio, cayendo al vacío dentro de una torre en construcción

Guardar
El incidente ocurrió en una
El incidente ocurrió en una construcción de Hipólito Yrigoyen al 4.400, la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Número 11

Un obrero de 38 años murió tras caer por el hueco de un ascensor en una obra en construcción situada en el barrio Chauvin de Mar del Plata. El hecho ocurrió este martes por la tarde, poco después de las 16, en un edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen al 4.400, una zona transitada entre Larrea y Azcuénaga.

Según informó Noticias Argentinas, el trabajador cayó al vacío desde el cuarto piso cuando se desempeñaba en sus tareas habituales en la torre que se levantaba en ese sector de la ciudad. La víctima fue identificada como Leandro Ezequiel Vega.

Compañeros de Vega intentaron auxiliarlo tras el impacto, pero las lesiones resultaron fatales. En ese momento se apresuraron a pedir auxilio y rápidamente acudió una ambulancia de SAME, junto con efectivos de la comisaría segunda, personal de bomberos y especialistas de la Policía Científica.

Al llegar, los médicos comprobaron la muerte y la zona fue aislada para permitir el trabajo de los peritos a cargo de recolectar pruebas y determinar cómo sucedió el incidente. Luego de ello, el equipo de rescate se encargó de retirar el cuerpo y confirmó el fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

La obra permaneció paralizada mientras
La obra permaneció paralizada mientras la Policía Científica realizaba peritajes y relevamientos en busca de detalles (Fotos: Ahora Mar del Plata)

La obra, que se encontraba en su etapa final de ejecución, debió ser paralizada mientras avanzaban las tareas judiciales y técnicas luego del accidente. El entorno de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) manifestó preocupación ante el impacto de la noticia en el sector.

La causa quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción Número 11, quien ordenó la imputación de dos arquitectos a cargo de la obra, de 33 y 35 años, bajo la carátula de posible homicidio culposo. El proceso judicial buscará establecer si hubo incumplimientos en las normas de seguridad laboral o alguna responsabilidad específica por parte de los encargados.

Un joven fue detenido tras atacar a su madre y enfrentar a la policía en Ensenada

La causa quedó en manos
La causa quedó en manos de la justicia, bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción número 5 del Departamento Judicial de La Plata

La detención de Gustavo Guillermo Maldonado se produjo este martes en Ensenada, luego de que agredió a su madre, intentó herirla con cuchillos y provocó un incendio en su casa, para después huir y enfrentar a los agentes durante un operativo que desplegó a las fuerzas de seguridad locales.

El episodio comenzó tras una llamada de emergencia al 911 que derivó en la rápida intervención del Grupo Motorizado Departamental en la zona. El hombre se presentó en la vivienda de su madre y, en medio de un ataque de furia, la agredió con un tirante de madera de más de un metro y medio, y le provocó lesiones.

Según informó Noticias Argentinas, la víctima, una mujer de 42 años, relató que su hijo tomó dos cuchillos de unos 30 centímetros desde el interior de la casa y buscó lesionarla nuevamente, además del incendio de un colchón en el lugar.

La llegada de la policía activó la huida de Maldonado, quien abandonó la propiedad por el fondo, cruzó un zanjón y se internó en un terreno descampado. En ese momento, los uniformados implementaron un operativo cerrojo para acorralarlo.

La persecución finalizó en la intersección de las calles 127 y 38 bis, donde el joven intentó eludir la aprehensión, amenazó a los oficiales con un cuchillo y terminó arrojando el arma mientras caía en otro zanjón, ocasión en la que terminó reducido y trasladado a la Comisaría 3ª de Ensenada.

Durante el procedimiento, la policía secuestró tres armas blancas y el tirante de madera utilizado en la agresión, además de asegurar la escena por el incendio iniciado en el interior de la vivienda. Todos los elementos incautados quedaron como pruebas en la causa.

La denuncia fue caratulada como “tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas al personal policial”, y quedó bajo la jurisdicción de la Unidad Funcional de Instrucción número 5 del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del fiscal Juan Menucci.

Temas Relacionados

Mar del Platabarrio ChauvinAccidentes laboralesTragediaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Encontraron a la joven argentina que era buscada en Brasil: había perdido el celular

Luego de una semana sin contactarse con su familia, logró comunicarse a través del teléfono de un compañero de alojamiento

Encontraron a la joven argentina

Le detectaron un tumor a Koda, el oso que vive en el Parque de Biodiversidad de Córdoba: cómo será el tratamiento

El diagnóstico fue realizado durante uno de los controles médicos de rutina realizados en el predio municipal. El animal tiene 15 años y pesa 300 kilos

Le detectaron un tumor a

La Legislatura porteña reconoció al equipo de Ingeniería en Petróleo de la UBA que se consagró campeón del mundo

Cinco estudiantes recibieron diplomas después de conquistar la competencia académica más relevante del sector energético, el PetroBowl 2025

La Legislatura porteña reconoció al

Con un fuerte operativo enjaularon a tres perros por el ataque a un nene de 9 años en Córdoba

El menor continúa hospitalizado, aguarda una nueva operación tras haber pasado antes por una intervención quirúrgica

Con un fuerte operativo enjaularon

El fotógrafo Víctor Bugge fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura: “Me emociona, algo hice bien”

En una emotiva ceremonia realizada en la Legislatura porteña, el histórico reportero gráfico de la Casa Rosada recibió el reconocimiento por su pasión y compromiso. Retirado desde julio, aquí repasa cómo es su nueva vida y revela cuál fue la foto que le cambió la mirada sobre su profesión

El fotógrafo Víctor Bugge fue
DEPORTES
El Cuti Romero reveló el

El Cuti Romero reveló el secreto vinculado a Messi detrás de su golazo de chilena en el empate del Tottenham

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia y dio otro paso rumbo al Mundial de Brasil 2027

De palomita y de chilena: los dos golazos del Cuti Romero que salvaron al Tottenham

Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

TELESHOW
El fuerte accidente de Guillermo

El fuerte accidente de Guillermo Francella que sufrió en España: “Creí que todo había acabado”

Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

Florinda Meza habló sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños y la polémica con los hijos de él: “Me dejó poquito”

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona luego de que se conociera la fecha para el juicio de Diego

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el cerebro humano

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

La ONU expresó su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia que dejan cerca de 1.300 muertos

Haití aprobó el decreto que permitirá convocar elecciones generales en la isla tras una década sin comicios

Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes