Sociedad

La playa que queda a cuatro horas de Buenos Aires con una reserva ecológica reconocida por la UNESCO

Un enclave natural que invita a descubrir senderos, playas y actividades sustentables en la costa atlántica

Guardar
Las actividades en Mar Chiquita
Las actividades en Mar Chiquita incluyen visitas guiadas, senderismo, espectáculos al aire libre y experiencias gastronómicas con productos locales (Turismo Mar Chiquita)

Mar Chiquita, situada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, se consolidó como uno de los destinos más singulares de la Costa Atlántica argentina gracias a su reconocimiento internacional como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1996. Este enclave natural, que abarca más de 26.000 hectáreas protegidas, se destaca por su albufera única en el país y una biodiversidad que la posiciona como refugio clave para especies endémicas y migratorias.

La combinación de conservación ambiental y oferta turística convierte a este sitio en un punto de interés tanto para quienes buscan experiencias en la naturaleza como para quienes valoran el turismo sustentable.

Dónde queda Mar Chiquita

Ubicada a poco más de cuatro horas en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se extiende a lo largo de 67 kilómetros de playas amplias y tranquilas. El área comprende localidades como Santa Clara del Mar, Mar de Cobo y Atlántida, que ofrecen alternativas para el descanso y el disfrute en un entorno natural. La proximidad a la capital y la facilidad de acceso la convierten en una opción atractiva para quienes desean escapar de la ciudad y sumergirse en un paisaje costero preservado.

Cómo es la reserva ecológica de Mar Chiquita

El acceso a Mar Chiquita
El acceso a Mar Chiquita desde Buenos Aires es directo por la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta Nacional 2, con señalización clara (Turismo Mar Chiquita)

La Reserva de la Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito, reconocida por la UNESCO como parte de su Programa MAB (El Hombre y la Biosfera), ocupa 26.488 hectáreas y representa uno de los pocos ejemplos de reservas costeras en Argentina.

El corazón de esta área protegida es su albufera, una laguna costera de 5.880 hectáreas y 27 kilómetros de longitud, formada por la acción del viento y separada del mar por bancos de arena. Este ecosistema alberga playas, dunas, bañados, pastizales y litoral marino, conformando un mosaico de ambientes que favorecen la coexistencia de una gran variedad de especies.

La reserva protege 178 especies de aves, entre las que se encuentran migratorias como los falaropos y chorlos provenientes del hemisferio norte, así como la remolinera común de la Patagonia. Entre los reptiles se destaca la lagartija de las dunas, endémica de la región, mientras que en la flora sobresalen comunidades de juncales y talares. Además de su valor ecológico, el área resguarda formaciones geológicas y paleontológicas del Holoceno y cumple funciones esenciales en la regulación del clima, la calidad del agua y el control de la erosión, según información de Turismo.

El reconocimiento de la UNESCO implica un respaldo internacional a la gestión de la reserva, aunque la jurisdicción y administración permanecen bajo control argentino. Este aval fomenta un modelo de desarrollo sostenible que integra la diversidad ecológica y cultural, y convierte a Mar Chiquita en un sitio clave para la investigación sobre sostenibilidad y conservación de ecosistemas costeros y marinos.

Qué se puede hacer en Mar Chiquita

Mar Chiquita combina turismo sustentable,
Mar Chiquita combina turismo sustentable, patrimonio paleontológico y educación ambiental en un entorno natural protegido y de fácil acceso (Turismo Mar Chiquita)

La oferta de actividades en Mar Chiquita abarca desde paseos artesanales y espectáculos al aire libre hasta experiencias gastronómicas que resaltan los sabores locales. Una de las propuestas más valoradas es la visita guiada a la zona núcleo de la reserva, que parte de la Ruta Interbalnearia 11 y atraviesa una estancia privada hasta el primer puesto de guardaparques. Allí, especialistas introducen a los visitantes en la riqueza de la flora y fauna autóctonas y en la importancia de su conservación.

El recorrido continúa por el Sendero del Zorro, un trayecto que culmina en la base de un médano y permite ascender hasta desembocar en el mar. Estas actividades ofrecen la oportunidad de disfrutar del paisaje y conocer de cerca el delicado equilibrio ecológico que caracteriza a la reserva. Además, la región invita a explorar su patrimonio paleontológico y a participar en iniciativas de turismo sustentable, en línea con el compromiso ambiental que promueve la UNESCO.

Mar Chiquita, a solo cuatro
Mar Chiquita, a solo cuatro horas de Buenos Aires, es reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera por su biodiversidad única (Turismo Mar Chiquita)

Cómo llegar desde CABA

El acceso a Mar Chiquita desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es directo y sencillo. La ruta recomendada consiste en tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Nacional 2. Al llegar cerca del kilómetro 483, la señalización indica el desvío hacia este enclave natural. El trayecto en auto demanda poco más de cuatro horas, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del tráfico.

La experiencia de recorrer Mar Chiquita permite a los visitantes sumergirse en un entorno donde la naturaleza y la cultura local conviven en armonía. Cada actividad invita a comprender la importancia de preservar los ecosistemas costeros y a valorar el equilibrio que la reserva busca mantener para el futuro.

Temas Relacionados

PlayasBalneariosPueblos argentinosTurismoUNESCOMar ChiquitaCosta atlánticaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un camionero dijo que lo engañaron en la ruta pero era una puesta en escena para quedarse con la carga: el detalle que lo delató

El chofer del vehículo había denunciado haber sido raptado y liberado por los supuestos ladrones. Sin embargo, quedó detenido junto a dos cómplices

Un camionero dijo que lo

Los chats de los acusados de vender fentanilo ilegal en Argentina: quiénes lo compran

Una causa investigada por la PROCUNAR reveló una red de comerciantes y envíos por encomienda desde Misiones a CABA. El vínculo del caso con HLB Pharma

Los chats de los acusados

“Entramos a trabajar, no a sobrevivir”: golpearon y quemaron con mate cocido a docentes de una escuela de Malvinas Argentinas

El violento episodio ocurrió en la E.P. N° 29 de Grand Bourg. Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes

“Entramos a trabajar, no a

Escándalo en una comisaría de Salta: dos policías llegaron borrachos a trabajar

Se trata de una oficial y un suboficial, que habían participado de un asado y bebido alcohol antes de iniciar sus funciones en esa dependencia salteña

Escándalo en una comisaría de

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló dentro de una vivienda y provocó daños materiales

El siniestro se produjo en el garaje de una propiedad durante la madrugada. Las llamas alcanzaron la vivienda y obligaron a implementar un gran operativo de emergencia

Explosión e incendio en Lanús:
DEPORTES
Barracas Central y Gimnasia se

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

TELESHOW
Ivana Figueiras abrió su diario

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

El emotivo mensaje de Diego Olivera a Mónica Ayos por sus 23 años de casados: “Gracias por elegir este viaje juntos”

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

INFOBAE AMÉRICA

El cambio que esperan los

El cambio que esperan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano

El presidente israelí habló sobre el indulto a Netanyahu: “Consideraré los intereses del Estado”

Costa Rica y el riesgo de jugar con fuego

Tom Stoppard sale de escena: adiós al hombre que hizo dialogar a Shakespeare con la modernidad