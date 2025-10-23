Un colectivo se prendió fuego en La Matanza y las llamas consumieron el vehículo

Impresionante incendio de un colectivo en La Matanza

El inicio de la jornada en San Justo, localidad del partido de La Matanza, se vio alterado cuando un colectivo de la línea 242 quedó envuelto en llamas, generando escenas de tensión y alarma a pocos minutos de las 9:00.

De acuerdo con la información de medios locales, el interno 88 experimentó un incendio sorpresivo mientras cumplía con su recorrido habitual. La rápida reacción del conductor resultó crucial, ya que evacuó a todos los pasajeros antes de que el fuego avanzara, dándose la situación sin heridos que lamentar.

Testigos relataron el desconcierto que se apoderó de quienes circulaban por la intersección de Ambrosetti y Adolfo Berro, en el corazón de Villa Constructora.

La principal hipótesis apunta a un desperfecto técnico como origen del incendio en el colectivo de la línea 242

La secuencia de los hechos, de acuerdo con otro medio local, Viví el Oeste, señala que el fuego no solo destruyó la unidad, sino que alcanzó los cables de la cuadra, intensificando la preocupación de vecinos y transeúntes.

En el lugar intervinieron rápidamente tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de La Matanza. Tras una labor intensa, lograron sofocar las llamas que arrasaron el vehículo de transporte público. La situación provocó momentos de temor para los pasajeros y los vecinos del barrio, quienes advirtieron el peligro generado por la magnitud del siniestro.

Hasta el momento, la causa exacta del incendio permanece en etapa de investigación. Igualmente, la hipótesis más fuerte apunta a un desperfecto técnico en el colectivo como desencadenante del siniestro. Las autoridades buscan certezas sobre el origen del fuego, que se propagó rápidamente y generó pérdidas materiales.

El impacto emocional de la escena quedó registrado en testimonios recogidos por diferentes medios. Una vecina declaró, a El 1 Digital: “No hubo heridos de milagro. El chofer salió justo. Tuvimos mucho miedo”. El episodio se viralizó en redes sociales gracias a videos tomados en el momento.

Un caso antecedente

Se prendió fuego un colectivo en Parque Avellaneda

En abril pasado, un colectivo de la línea 107 se incendió en la vía pública en el barrio porteño de Parque Avellaneda, sin que se reportaran víctimas entre los pasajeros. El único afectado fue el conductor, quien debió ser trasladado por personal médico después de sufrir dificultades respiratorias provocadas por la inhalación de humo.

Tras el aviso de un peatón que alertó sobre la situación, los Bomberos de la Ciudad acudieron rápidamente a la intersección de las avenidas Olivera y Directorio por el incendio del colectivo. Los bomberos atacaron y lograron extinguir el fuego con dos líneas de 38 mm.

De acuerdo con la información oficial, los pasajeros salieron de la unidad sin presentar heridas. El chofer, por su parte, recibió atención médica en el lugar y luego fue derivado al Hospital Piñero con un diagnóstico de inhalación de gases. Allí recibió tratamiento con oxígeno y, de acuerdo con las autoridades, su estado no es grave.

El fuego destruyó por completo el colectivo. De acuerdo con las imágenes captadas en el evento, las llamas consumieron la totalidad de la estructura del vehículo. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas del incidente.

La línea 107 de colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conecta el barrio de Parque Avellaneda con Ciudad Universitaria y atraviesa zonas residenciales y educativas relevantes. Su trayecto recorre barrios como Floresta, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Urquiza y Belgrano, con dos ramales principales que alternan el tramo final hacia Ciudad Universitaria por las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta. Durante la madrugada, el recorrido se acorta y concluye en la intersección de Echeverría y Ramsay, en Belgrano.

Personal de emergencia acudió al sitio para controlar el siniestro y resguardar la seguridad en la zona.