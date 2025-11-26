Sociedad

Tragedia en Santa Fe: un camión atropelló y mató a una ciclista en la Ruta 11

La Fiscalía de San Lorenzo ordenó el secuestro de los vehículos y el carnet del conductor involucrado

El camionero fue demorado y
El camionero fue demorado y enfrenta una causa por homicidio culposo tras el siniestro vial en Santa Fe (Portal IRE)

Una mujer identificada como Natalí Hernández, de 40 años, perdió la vida en la noche del martes tras ser atropellada por un camión cuando circulaba en bicicleta sobre la ruta Nacional 11, en jurisdicción de Oliveros, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Rosario. El trágico hecho ocurrió a las 20.15, a la altura de calle Yapeyú, en esa localidad de Santa Fe.

De acuerdo a los datos del medio local La Capital, la secuencia fatal tuvo lugar cuando un camión Mercedes Benz con acoplado, bajo la conducción de un hombre oriundo de María Susana, intentó sobrepasar a la ciclista.

Por motivos que permanecen bajo investigación, el vehículo impactó contra la bicicleta y la víctima fatal murió de inmediato en el lugar. La información inicial señaló que la zona fue rápidamente asegurada tras el choque; las autoridades cortaron el tránsito en su totalidad con el fin de resguardar la escena y posibilitar la tarea de los peritos.

Efectivos de la Policía provincial, junto con Bomberos Voluntarios y miembros del área de Tránsito de la comuna de Oliveros, trabajaron en el sitio tras el siniestro.

El reporte del portal IRE indicó que la Fiscalía de San Lorenzo ordenó la intervención del personal de Policía de Investigaciones y dispuso el secuestro de los vehículos involucrados, así como también del carnet de conducir del camionero.

En tanto, el conductor del camión fue demorado y se le inició una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito. El operativo se mantuvo activo durante varias horas, mientras continuaban los procedimientos correspondientes y se realizaban las pericias necesarias para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

Un conductor abrió la puerta de una camioneta, tiró a una joven y murió atropellada por un colectivo

Una joven ciclista de 23 años falleció días atrás en el barrio Belgrano de Rosario luego de resultar atropellada por un colectivo perteneciente a la línea 153.

En Rosario, una joven ciclista
En Rosario, una joven ciclista de 23 años murió atropellada por un colectivo tras caer al pavimento en barrio Belgrano

De acuerdo con la información brindada por La Capital, el trágico accidente se produjo en la esquina de Mendoza y Nicaragua. La víctima se desplazaba en bicicleta con dirección al centro de la ciudad cuando, al pasar junto a una camioneta Fiat Strada estacionada, su conductor decidió abrir la puerta sin advertir la proximidad de la ciclista. Esta acción provocó que la joven perdiera el control y cayera al pavimento, situación que la dejó vulnerable en plena calzada.

En consecuencia de la caída, la joven terminó directamente en el trayecto de las ruedas traseras del colectivo. El chofer del transporte público no logró frenar a tiempo y la arrolló pese a la reacción.

Ante la gravedad de la situación, el conductor descendió del colectivo de inmediato e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado de salvarla, mientras varios vecinos, consternados por la escena, llamaban al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) solicitando ayuda.

La ambulancia demoró cerca de veinte minutos en llegar al lugar del siniestro. Durante ese lapso, las tareas de reanimación fueron continuadas tanto por el chofer implicado como por las personas que se encontraban presentes, quienes no dejaron de intentar revertir la situación aun ante el paso de los minutos.

Cuando finalmente arribó el equipo médico del SIES, los profesionales también pusieron en práctica maniobras de RCP, aunque los esfuerzos resultaron infructuosos y solo pudieron constatar el deceso de la joven en el sitio donde ocurrió el accidente. Ella era estudiante de medicina y la única hija de sus padres.

La escena permaneció bajo custodia de agentes policiales mientras los equipos de emergencia continuaban operando y el cuerpo de la víctima yacía en la calle a la espera de las pericias correspondientes.

Según aportaron algunos vecinos, en los alrededores del cruce donde sucedió la tragedia existen cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas y comercios. Estos dispositivos podrían constituir elementos clave para aportar claridad y ayudar en la reconstrucción de las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro vial.

Luego del trágico episodio, ambos conductores, es decir, el del colectivo identificado como M. R. y el de la camioneta, M. C., resultaron demorados por las autoridades para la toma de declaraciones.

