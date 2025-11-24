Sociedad

El precio del silencio: la historia de una hija que aprendió a no existir para no molestar

El relato de la relación de una mujer con su madre. “Una simple tos mía la exasperaba. En casa, vivíamos un acting permanente”, revela el testimonio

Guardar
En realidad, vivir, lo que
En realidad, vivir, lo que se dice vivir, es algo que aprendí a hacer fuera de casa, lejos de mamá (Imagen ilustrativa Infobae)

Mamá nos pegaba cada vez que tosíamos. Estaba tan desbordada con su vida, sobrepasada por sus propias emociones e incapaz de vivir con serenidad, que cualquier pequeña situación con el potencial de convertirse en un problema la perturbaba profundamente.

Una simple tos mía o de mi hermano la exasperaba. Claro, imaginaría muchos problemas potenciales: gripe, fiebre, consultas con el pediatra, inclusive tener que llevarnos a la guardia. Mejor cortar el síntoma de raíz y todo resuelto. Así se solucionaban los problemas en casa.

Desde muy chiquita fui aprendiendo a reprimir todo lo que sentía, no fuera cosa que generara algún conflicto. Mi casa se convirtió en un teatro porque todo lo que no era perfecto quedaba afuera. No había el menor margen de expresar lo que nos pasaba, a menos que fueran buenas noticias. Esa fue mi infancia.

¿Cómo se puede vivir en un ambiente en el que hay que esconder todo lo que no encaja?

En realidad, vivir, lo que se dice vivir, es algo que aprendí a hacer fuera de casa, lejos de mamá. Ahí sí podía probar, explorar, equivocarme, ser yo misma.

En casa, en cambio, vivíamos un acting permanente, el que mamá quería ver. Toda nuestra vida real, la mía y la de mi hermano, ocurría a sus espaldas. Descuento que ella lo percibiría, pero elegía ponerse anteojeras y mirar únicamente lo que la dejaba tranquila. ¿Tranquila? ¿O en algún lugar sentiría la inquietud de saber que pasaban cosas potencialmente inquietantes, que seguramente no coincidían con sus ideas?

Toda una ironía que de grande se enojara conmigo porque yo no le contaba nada. ¿Qué iba a contarle si había pasado toda mi vida ocultándole lo que me pasaba? Los profesores de protocolo enseñan que uno nunca debe empezar una conversación hablando del clima, porque de ahí no se vuelve. Hacerlo es quedar condenado a la superficialidad. Bueno, durante años, mi madre me forzó a hablar del clima, ¿y después pretendía tener algún grado de intimidad conmigo?

Pocos años antes de su muerte surgió al pasar el tema de la homosexualidad. Percibí su intransigencia a aceptar esa realidad, por lo cual forcé el debate para saber qué pasaba por su cabeza. Intuía su respuesta, pero sentía curiosidad por ver hasta dónde podía llegar.

—Bueno, mami, pero ¿y qué harías si mi hermano fuera gay?

—Ah, no querida, ¡que se aguante!

¿La condición sexual era algo que había que aguantarse para no incomodarla? Tenía casi ochenta años y no había aprendido nada. Prefería refugiarse en sus certezas antes que abrirse a realidades que no le gustaran, que no encajaran con sus ideas. ¿Cómo se puede convivir con alguien así? ¿Qué tipo de vínculo se puede tener? Si hay que aguantarse lo que uno es, estamos condenados a hablar del clima de por vida.

No por casualidad a los nueve años yo jugaba a ser una madre comprensiva que firmaba un boletín imaginario lleno de malas notas que traía mi hijo, también imaginario. Yo solo podía llevar notas excelentes a casa y mi fantasía no era ser mala alumna, sino ser comprendida, aceptada si alguna vez me iba mal.

Por supuesto, siempre fui la abanderada. No llevé nunca ningún problema a casa, y los que tenía los ocultaba y resolvía sola, como podía. Rara vez una situación se me salía de las manos, forzándome a blanquearla con mamá. Mi hermano, en cambio, tomó el camino rebelde. Con o sin conciencia de lo que hacía, él pateó el tablero. Era mal alumno, impulsivo, tenía problemas de conducta en el colegio, se peleaba, siempre tenía mil amonestaciones. En síntesis, no aceptó las condiciones impuestas en casa.

En el fondo, nadie fue libre. La oveja negra siempre paga un alto costo, y de hecho mi hermano tuvo severos problemas de adicciones que terminaron por matarlo. Mi vida fue un poco mejor, aunque nunca pude ser quien era, al menos ante mi madre.

“Siempre fui la abanderada”

Desde mi infancia hice muchas veces lo que sentía, pero siempre en la clandestinidad. A los diecisiete años ni se me ocurría contarle que me quedaba a dormir en lo de mi novio porque se hubiera escandalizado al saber que su hija tenía relaciones sexuales, así que una vez más, le mentía. Todos los fines de semana le decía que me iba al campo de una amiga, cuando en realidad me quedaba en el departamento de mi novio. De adulta seguí funcionando de ese modo. Mi vida real era lo que ocurría lejos de la mirada de mamá. ¿Qué costo pagamos por evitar el conflicto permanentemente como forma de vida, por no discutir, por complacer, por fingir?

Nunca dejé de hacer lo que quería, pero se lo ocultaba a ella, y a tantas otras personas, porque tenía pánico de mostrarme como era. No podía enfrentar la tensión que suponía defender mis decisiones.

Mi madre no me dejó una casa, ni joyas, ni una carta con consejos para la vida. Me dejó algo más pesado y profundo: el hábito de callar. Esa inercia de no molestar, no incomodar, no mostrar mis bordes. Me llevó años entender que no era mi obligación cuidar su paz a costa de mi verdad.

Su legado fue el silencio. El mío, romperlo. Porque si algo aprendí es que vivir sin conflicto no es lo mismo que vivir en paz. La armonía verdadera no nace de fingir, sino de animarnos a ser.

Hoy elijo hablar. Aunque me muera de miedo. Aunque me duela. Aunque alguien se incomode. Porque es imposible que sea leal a otra persona si primero no soy leal conmigo misma. Ser libre ya no es solo haber escapado de la jaula, sino haber dejado de construirla diariamente con mis propias manos.

*Juan Tonelli es escritor y speaker, autor del libro “Un paraguas contra un tsunami”. www.youtube.com/juantonelli

Temas Relacionados

MaternidadJuan Tonelli

Últimas Noticias

Andrea Frigerio: “Alguien le tiene que poner la cara al paso del tiempo”

La exmodelo y conductora explica por qué decidió no operarse -“me gusta mirarme en el espejo y encontrarme a mí”-. Dice que le llevó tiempo dejar aflorar otros talentos, pero que no puede liberarse del “estigma” de modelo

Andrea Frigerio: “Alguien le tiene

La historia detrás de la foto de Néstor Kirchner y su ahijado presidencial, 20 años después: “No quiero dar lástima, necesito ayuda”

Brian Ojeda tiene 24 años, vive en Rosario y sufrió la amputación de media pierna tras ser arrollado por un tren, cuando apenas tenía 9. “Cuando ya no les servía mi presencia, se borraron todos”, se lamentó en alusión a los políticos. Hoy, necesita $7.000.000 para una nueva prótesis

La historia detrás de la

El brutal crimen del empresario Fernández Montes: un asesino en la familia y las cámaras de seguridad que resolvieron el caso

Por el caso fueron condenados Santiago Corona, yerno de la víctima, y Pedro Ramón Fernández Torres. Los dos recibieron cadena perpetua. Se filtraron detalles de la situación actual de los sentenciados en la cárcel de Ezeiza

El brutal crimen del empresario

Legado espiritual en las Barrancas de San Isidro: un libro recoge la historia y memoria de la Quinta Elortondo-Armstrong

Se presentó en el Cudes una obra sobre el patrimonio material e inmaterial del establecimiento, que pasó de residencia veraniega familiar a instituto de formación religiosa

Legado espiritual en las Barrancas

Delincuentes amenazaron con un arma a una madre y su bebé para robarle el auto en La Plata

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la calle 52 y 223 de Lisandro Olmos, cuando la víctima regresaba a su casa

Delincuentes amenazaron con un arma
DEPORTES
La historia de Luciana Delabarba,

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

El enojo de Ariel Holan por el gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón de Rosario Central: “Una falta de respeto”

El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

El sugerente posteo de Verón tras el triunfo de Estudiantes en Rosario y el gesto de repudio en el pasillo a Central

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: los candidatos

Elecciones en Honduras: los candidatos cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude bajo la mirada de la UE, OEA y EEUU

Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”

Jan Kerouac, la hija rebelde de Jack Kerouac, vuelve a escena

La belleza de la semana: dos niñas leyendo

Mi hijo murió por fentanilo