Chocaron de frente dos camiones en la Ruta 9: hay un herido leve

Choque de camiones en la Ruta 9 a la altura de Baradero (TN)

El impacto entre dos camiones de gran porte en la Ruta nacional N°9, a la altura de Baradero y en dirección hacia Zárate, provocó un colapso total en la circulación vehicular durante la mañana de este día previo a un feriado extralargo.

El choque frontal entre dos camiones en la Ruta 9 (@Cadena3_Rosario)

El siniestro, que ocurrió cerca del kilómetro 144, dejó como saldo un herido leve, quien ya fue trasladado para recibir atención médica. La situación se mantiene bajo monitoreo, con la expectativa de que la circulación pueda restablecerse una vez concluyan las tareas de remoción y limpieza.

Las primeras imágenes del lugar muestran la magnitud del choque: uno de los camiones volcó sobre la calzada y el otro quedó cruzado sobre la autovía, mientras que ambos vehículos, en su parte frontal, resultaron completamente destrozadas.

Un herido leve como producto de la colisión entre dos camiones

El accidente generó un derrame de combustible y otros fluidos sobre el asfalto, lo que complicó aún más la situación en la zona.

La circulación quedó totalmente interrumpida en ese tramo de la ruta, obligando a las autoridades a implementar un desvío por la colectora de tierra, con reincorporación al trazado principal en el kilómetro 142.

El choque interrumpió el tránsito en la Ruta 9, en dirección a Zárate

El operativo de emergencia continúa en el lugar, con equipos trabajando en la remoción de los vehículos y la limpieza de la calzada. Las demoras se extienden considerablemente, comenzando ya en las inmediaciones del pueblo de Alsina, donde el tránsito empieza a frenarse y se intensifica a medida que los vehículos se aproximan a Baradero.

El flujo vehicular, que habitualmente es intenso por la actividad productiva de la zona y el tránsito de camiones, se ve agravado en esta ocasión por el inicio de un fin de semana extralargo, lo que incrementa la cantidad de automovilistas en la ruta.

El corte total de la circulación y el desvío obligatorio generan largas filas y tiempos de espera para quienes transitan en sentido hacia Zárate.

Otro choque de camiones ocurrió el día anterior en la misma ruta

Alrededor de las 2:50 am de la madrugada de ayer miércoles, se produjo una colisión entre dos camiones en el kilómetro 142 de la Ruta 9, en esta ocasión, sentido hacia Buenos Aires.

El Scania que chocó de atrás al otro camión en la Ruta 9, sentido a Buenos Aires (Facebook Tu Radio Baradero)

Según informó Tu Radio Baradero un camión marca Scania 340, perteneciente a la empresa Expreso Lancioni y que iba cargado con mayonesa impactó en la parte trasera de camión Mercedes Benz que transportaba aves vivas (pollos) de la empresa Prosavic, con destino a Moreno.

Por efecto del fuerte impacto trasero, y según reconstruyeron las autoridades en el lugar, el camión Mercedes Benz perdió el control y volcó sobre la calzada.

El camión Mercedes Benz, que transportaba aves vivas, volcó al costado de la ruta (Facebook Tu Radio Baradero)

Por ello, la Ruta 9 quedó obstruida en ambos carriles. Personal de la Policía Vial y el concesionario realizaron el ordenamiento del tránsito y, alrededor de las 5.30 AM de ayer, se logró liberar uno de los dos carriles.