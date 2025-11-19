Choque, vuelco e incendio sobre la autopista 9 de Julio Sur: se registran demoras en el tránsito

Choque, vuelco e incendio de un automóvil sobre la autopista 9 de Julio Sur

El tránsito en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de California, se vio interrumpido tras un choque que derivó en un vuelco vehicular y posterior incendio. Pese a la magnitud del hecho, en el vehículo se trasladaba una sola persona, quien resultó ilesa.

El conductor, un hombre, consiguió salir del automóvil por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia, informaron fuentes del caso a Infobae.

El incidente motivó la intervención de bomberos y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes se dirigieron al lugar para asistir al conductor y controlar la situación.

La policía procedió a cortar dos carriles derechos en sentido hacia provincia, lo que generó demoras en la circulación vehicular. De hecho, se mantuvo un solo carril habilitado con sentido a Avellaneda.

El conductor, pese a la gravedad del siniestro, logró abandonar el vehículo sin asistencia externa, mientras los equipos de emergencia se desplazaban hacia el sitio del accidente.

La presencia de los bomberos resultó fundamental para sofocar el incendio y garantizar la seguridad en la zona afectada.

La restricción de carriles implementada por la policía permitió que los servicios de emergencia trabajaran con mayor eficacia, aunque provocó congestión en el tránsito habitual de la autopista.

Nota en desarrollo...