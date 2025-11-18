Tragedia en la Ruta 18: murió una bebé de nueve meses tras caer de una moto en un accidente

El accidente se registró en un tramo de la Ruta 18 no abierto a la circulación en San Salvador

Una tragedia vial conmovió a la comunidad de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. Una bebé de nueve meses perdió la vida luego de un accidente en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 207, en un tramo no habilitado para la circulación.

Eran cerca de las 16:40 cuando la moto Guerrero Trip 110 transitaba por una zona de obra y, en una maniobra todavía bajo investigación, el conductor perdió el control del rodado. Con él viajaban otras tres ocupantes: su hija mayor de edad, una menor y la pequeña de nueve meses.

Al desplomarse el vehículo sobre el asfalto, el saldo fue inmediato: múltiples heridos y la urgencia de trasladar a las víctimas a hospitales de la zona.

La reacción fue rápida. Ambulancias y vehículos particulares llevaron a los heridos a diferentes centros asistenciales. El conductor, un hombre de 47 años, fue ingresado al hospital local con lesiones. Tanto la hija mayor como la menor también recibieron atención médica en el Hospital San Miguel de San Salvador, según confirmaron fuentes policiales. Pero la situación de la bebé era especialmente delicada: sufrió un traumatismo grave de cráneo a raíz de la caída.

La investigación policial permitió localizar y secuestrar un camión que estaría involucrado en el siniestro (Fotos: UNO Entre Ríos)

Ante la gravedad del cuadro, la bebé fue derivada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, en Concordia. Allí quedó internada hasta las primeras horas de este martes, cuando se confirmó la noticia de su fallecimiento tras los intensos esfuerzos del personal médico. “La criatura más pequeña había sufrido un traumatismo de cráneo. Fue llevada al hospital de Concordia, donde quedó internada hasta este martes cuando se confirmó su fallecimiento”, señalaron desde la Departamental San Salvador de la Policía, según consignó el portal local UNO.

Entre los elementos reunidos para la investigación, la motocicleta en la que se desplazaba la familia fue secuestrada para peritajes. Pero la pesquisa arrojó otro dato: se localizó y secuestró un camión que habría estado involucrado en el siniestro.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con Operaciones y Seguridad Pública, reconstruyó el recorrido del vehículo con el análisis de cámaras de seguridad. Este martes, cerca de las 11 de la mañana, los investigadores encontraron el camión en una estación de servicios de Villaguay. El rodado quedó bajo custodia policial y sus ocupantes, identificados, fueron formalmente vinculados a la causa por la Fiscalía interviniente.

Brutal choque múltiple en Córdoba: una conductora tuvo que ser rescatada y dos mujeres terminaron internadas

Un brutal choque múltiple en la ciudad de Córdoba dejó al menos a dos mujeres heridas que tuvieron que ser internadas y se montó un operativo en el lugar para rescatar a una de las conductoras que quedó atrapada en su vehículo producto de la fuerte colisión.

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, los tres vehículos involucrados en la colisión son de la misma marca y modelo, pero de diferentes años. Se trata de tres Volkswagen Gol que participaron del siniestro vial.

El incidente tuvo lugar este sábado por la tarde en la avenida Juan B. Justo al 9200, en el barrio Guiñazú, una de las arterias principales de la zona norte de la capital provincial. Las imágenes captadas por las cámaras del sistema de seguridad urbana muestran el momento preciso en el que se desencadena la secuencia: uno de los automóviles aminoró la marcha para girar a la izquierda, cuando fue impactado desde atrás y, casi en simultáneo, recibe un segundo golpe de otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

De inmediato, la escena se transformó en foco de atención para los transeúntes y conductores que transitaban la zona. El estrépito del impacto y la frenada alarmaron a quienes circulaban en ese momento, quienes rápidamente alertaron al sistema de emergencias 911. En cuestión de minutos, patrulleros y unidades del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, dotaciones de bomberos y ambulancias médicas se presentaron para brindar auxilio a los afectados y controlar el tránsito.

Según confirmaron fuentes policiales, la conductora del primer Volkswagen Gol quedó imposibilitada de salir del habitáculo debido a la deformación producida por la colisión, lo que obligó a los rescatistas a desplegar herramientas hidráulicas y realizar maniobras específicas para liberarla. Durante varios minutos, se trabajó para abrir las puertas y asegurarse de inmovilizar a la mujer antes de extraerla del vehículo, reduciendo así el riesgo de agravar sus lesiones. Tras ser estabilizada en el lugar, fue subida a una camilla y luego trasladada al Hospital Elpidio Torres.

Las autoridades médicas informaron que la paciente ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo y fue sometida a estudios de imágenes para determinar la magnitud del daño. En tanto, una segunda mujer que era conductora del vehículo que protagonizó el primer impacto, también sufrió lesiones de consideración.

En tanto, el tercer automóvil involucrado transportaba a un hombre, su pareja y sus tres hijos menores de edad. Según reportaron fuentes policiales, todos los integrantes fueron examinados por personal médico en el lugar. Tras verificar la condición clínica de cada uno, se descartaron heridas de gravedad.