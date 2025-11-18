Sociedad

Tragedia en la Ruta 18: murió una bebé de nueve meses tras caer de una moto en un accidente

Una familia de San Salvador resbaló de una motocicleta cuando circulaba por un tramo en construcción de la autovía, la víctima sufrió lesiones graves y falleció en el Hospital Delicia Concepción Masvernat

Guardar
El accidente se registró en
El accidente se registró en un tramo de la Ruta 18 no abierto a la circulación en San Salvador

Una tragedia vial conmovió a la comunidad de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. Una bebé de nueve meses perdió la vida luego de un accidente en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 207, en un tramo no habilitado para la circulación.

Eran cerca de las 16:40 cuando la moto Guerrero Trip 110 transitaba por una zona de obra y, en una maniobra todavía bajo investigación, el conductor perdió el control del rodado. Con él viajaban otras tres ocupantes: su hija mayor de edad, una menor y la pequeña de nueve meses.

Al desplomarse el vehículo sobre el asfalto, el saldo fue inmediato: múltiples heridos y la urgencia de trasladar a las víctimas a hospitales de la zona.

La reacción fue rápida. Ambulancias y vehículos particulares llevaron a los heridos a diferentes centros asistenciales. El conductor, un hombre de 47 años, fue ingresado al hospital local con lesiones. Tanto la hija mayor como la menor también recibieron atención médica en el Hospital San Miguel de San Salvador, según confirmaron fuentes policiales. Pero la situación de la bebé era especialmente delicada: sufrió un traumatismo grave de cráneo a raíz de la caída.

La investigación policial permitió localizar
La investigación policial permitió localizar y secuestrar un camión que estaría involucrado en el siniestro (Fotos: UNO Entre Ríos)

Ante la gravedad del cuadro, la bebé fue derivada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, en Concordia. Allí quedó internada hasta las primeras horas de este martes, cuando se confirmó la noticia de su fallecimiento tras los intensos esfuerzos del personal médico. “La criatura más pequeña había sufrido un traumatismo de cráneo. Fue llevada al hospital de Concordia, donde quedó internada hasta este martes cuando se confirmó su fallecimiento”, señalaron desde la Departamental San Salvador de la Policía, según consignó el portal local UNO.

Entre los elementos reunidos para la investigación, la motocicleta en la que se desplazaba la familia fue secuestrada para peritajes. Pero la pesquisa arrojó otro dato: se localizó y secuestró un camión que habría estado involucrado en el siniestro.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con Operaciones y Seguridad Pública, reconstruyó el recorrido del vehículo con el análisis de cámaras de seguridad. Este martes, cerca de las 11 de la mañana, los investigadores encontraron el camión en una estación de servicios de Villaguay. El rodado quedó bajo custodia policial y sus ocupantes, identificados, fueron formalmente vinculados a la causa por la Fiscalía interviniente.

Brutal choque múltiple en Córdoba: una conductora tuvo que ser rescatada y dos mujeres terminaron internadas

Brutal choque en Córdoba: una mujer quedó atrapada y dos conductores fueron hospitalizados

Un brutal choque múltiple en la ciudad de Córdoba dejó al menos a dos mujeres heridas que tuvieron que ser internadas y se montó un operativo en el lugar para rescatar a una de las conductoras que quedó atrapada en su vehículo producto de la fuerte colisión.

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, los tres vehículos involucrados en la colisión son de la misma marca y modelo, pero de diferentes años. Se trata de tres Volkswagen Gol que participaron del siniestro vial.

El incidente tuvo lugar este sábado por la tarde en la avenida Juan B. Justo al 9200, en el barrio Guiñazú, una de las arterias principales de la zona norte de la capital provincial. Las imágenes captadas por las cámaras del sistema de seguridad urbana muestran el momento preciso en el que se desencadena la secuencia: uno de los automóviles aminoró la marcha para girar a la izquierda, cuando fue impactado desde atrás y, casi en simultáneo, recibe un segundo golpe de otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

De inmediato, la escena se transformó en foco de atención para los transeúntes y conductores que transitaban la zona. El estrépito del impacto y la frenada alarmaron a quienes circulaban en ese momento, quienes rápidamente alertaron al sistema de emergencias 911. En cuestión de minutos, patrulleros y unidades del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, dotaciones de bomberos y ambulancias médicas se presentaron para brindar auxilio a los afectados y controlar el tránsito.

Según confirmaron fuentes policiales, la conductora del primer Volkswagen Gol quedó imposibilitada de salir del habitáculo debido a la deformación producida por la colisión, lo que obligó a los rescatistas a desplegar herramientas hidráulicas y realizar maniobras específicas para liberarla. Durante varios minutos, se trabajó para abrir las puertas y asegurarse de inmovilizar a la mujer antes de extraerla del vehículo, reduciendo así el riesgo de agravar sus lesiones. Tras ser estabilizada en el lugar, fue subida a una camilla y luego trasladada al Hospital Elpidio Torres.

Las autoridades médicas informaron que la paciente ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo y fue sometida a estudios de imágenes para determinar la magnitud del daño. En tanto, una segunda mujer que era conductora del vehículo que protagonizó el primer impacto, también sufrió lesiones de consideración.

En tanto, el tercer automóvil involucrado transportaba a un hombre, su pareja y sus tres hijos menores de edad. Según reportaron fuentes policiales, todos los integrantes fueron examinados por personal médico en el lugar. Tras verificar la condición clínica de cada uno, se descartaron heridas de gravedad.

Temas Relacionados

Ruta 18San SalvadorEntre RíosChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Buscan a un joven argentino de 17 años que desapareció en el mar de Chile en medio un fuerte temporal

Cinco adolescentes ingresaron al agua y tuvieron que ser rescatados debido a las condiciones del agua. Tres fueron salvados por la Armada, mientras que otro logró salir por medios propios. Los videos de los dramáticos rescates

Buscan a un joven argentino

Advierten que la nube de polvo ya llegó a Buenos Aires: en qué localidades ya se sintió

Luego del temporal con ráfagas superiores a 150 km/h en el sur del país, una masa de polvo y sedimentos comenzó a desplazarse hacia la zona central. Advierten que podría haber visibilidad reducida

Advierten que la nube de

Los antecedentes del empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

El hombre está acusado de manejar parte del dinero de la organización narco residual del Clan Villalba. Al momento de su arresto, llevaba encima $262.700, 15 reales, y 31 tarjetas de crédito y débito a su nombre

Los antecedentes del empresario panadero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó una fuerte advertencia por el uso de licencias truchas para conducir

Lo hizo luego de sancionar a un infractor que reconoció haber comprado el carnet en redes sociales. El organismo advirtió que se trata de un delito tipificado en el Código Penal. Las multas rondan los dos millones de pesos

La Agencia Nacional de Seguridad

Córdoba: una mujer quedó encerrada en un ascensor luego de un accidente por fallas y resultó herida

Cuando llegó el equipo de rescate, los vecinos ya habían logrado sacarla del elevador. Fue trasladada a un hospital local

Córdoba: una mujer quedó encerrada
DEPORTES
La confesión de Diego Latorre

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

TELESHOW
Pampita contó en qué clase

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

Así fue el tierno reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: “Merienda en el camarín de mamá”

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

INFOBAE AMÉRICA

El PBI regional crece solo

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”