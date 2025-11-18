Sociedad

El Tren Mitre ramal Tigre estará interrumpido durante el fin de semana largo por obras

Trenes Argentinos anunció que todos los ramales del tren Mitre tendrán restricciones y suspensiones entre el 21 y el 24 de noviembre por trabajos de renovación considerados imprescindibles para la seguridad ferroviaria

Guardar
El tren Mitre volverá a
El tren Mitre volverá a suspender su servicio por obras.

El próximo fin de semana largo, el servicio del tren Mitre experimentará interrupciones y limitaciones en todos sus ramales debido a una serie de obras de renovación que, según informó Trenes Argentinos, resultan impostergables para la seguridad de la línea. La empresa estatal comunicó que estas tareas, que se desarrollarán entre el viernes veintiuno y el lunes veinticuatro de noviembre, se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ramal Tigre permanecerá completamente fuera de servicio durante los cuatro días, mientras que los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre solo funcionarán de manera parcial, sin llegar a la terminal de Retiro. En concreto, el ramal J. L. Suárez operará únicamente entre Belgrano R y José León Suárez, y el ramal Bartolomé Mitre lo hará entre Belgrano R y Bartolomé Mitre. Esta reorganización temporal busca facilitar la ejecución de los trabajos previstos y minimizar riesgos para los usuarios.

Trenes Argentinos precisó que las obras incluirán la renovación de vías y alcantarillas en las zonas de Núñez y Carupá, así como la actualización del sistema de señalización en el acceso a la terminal de Retiro. La empresa subrayó la urgencia de estas intervenciones, ya que, según su evaluación, “los trabajos son de carácter urgente ya que los durmientes y los rieles poseen más de cuarenta años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de cuarenta sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio”, indicó Trenes Argentinos en el comunicado.

Dos formaciones del ferrocarril Mitre,
Dos formaciones del ferrocarril Mitre, en la estación de Retiro en Buenos Aires (Argentina).

La compañía remarcó que estas acciones resultan indispensables para restablecer condiciones óptimas de seguridad y confiabilidad en la operación diaria del tren Mitre, en línea con las disposiciones de la Emergencia Ferroviaria.

Las obras en curso forman parte de un plan integral iniciado en febrero de 2024. Más de 18 kilómetros de vías ya fueron acondicionados. El proyecto prevé renovar en total 40 kilómetros de vía, 47 kilómetros de tercer riel, intervenir 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales.

Para reducir el impacto en los usuarios, la mayor parte de los trabajos se realiza durante la noche. En sectores de difícil acceso o trayectos extensos se requiere una interrupción más prolongada. La empresa detalló que estas pausas de fin de semana permiten disminuir los plazos a un tercio en comparación con las obras nocturnas parciales.

Las mejoras alcanzarán a más de 50.000 pasajeros que utilizan la línea a diario en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires.

Las alternativas para viajar en el fin de semana largo

Entre las alternativas, quienes utilicen el ramal Tigre contarán con varias líneas de colectivos, así como servicios de subte y otros ramales ferroviarios. Las líneas 21, 29, 59, 60, 101, 130, 152, 161, 168, 203, 343 y 365 estarán disponibles, al igual que las líneas de subte C y D. También está operativo el ramal Mitre y el Tren de la Costa para facilitar la movilidad en la zona norte del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso del ramal Suárez, los usuarios podrán acceder a las líneas de colectivos 67A, 78B, 87A, 92, 93C, 107, 114, 130A, 151A, 152, 161, 169, 175, 343 y 670. Además, la línea Belgrano Norte figura entre las opciones recomendadas para conectar con Retiro u otros destinos vinculados. Infobae precisó que esta información busca reducir posibles inconvenientes por las alteraciones del servicio ferroviario durante el receso.

Para quienes viajan por el ramal Mitre, Trenes Argentinos sugiere las líneas de colectivos 21, 41, 71, 76, 92, 93C, 130A, 151A, 152, 203 y 430, así como la utilización de las líneas de subte B, C, D y E en combinación con el transporte automotor, y el Tren de la Costa para realizar conexiones.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasTren MitreFin de semana largo

Últimas Noticias

Exclusivo: el video del momento de la explosión en el polo industrial de Ezeiza que investiga la Justicia

Los investigadores lograron recuperar las imágenes de una cámara de seguridad de una empresa lindera a Logischem S.A., donde se originó el fuego

Exclusivo: el video del momento

Los duros fundamentos del tribunal que destituyó a Julieta Makintach como jueza: “Produjo un daño evidente al Poder Judicial”

La sentencia tuvo 115 páginas y fue una votación unánime de los 11 integrantes del jurado. Para la presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Kohan, el hecho denunciado fue probado

Los duros fundamentos del tribunal

Continúan los fuertes vientos en la Patagonia: Santa Cruz extrema precauciones y la alerta en Chubut bajó de categoría

La provincia santacruceña espera ráfagas que podrían superar los 110km/h, mientras que en Chubut se estableció la vuelta a clases

Continúan los fuertes vientos en

Rosario: ocho detenidos tras la serie de balaceras en las que resultó herido Dylan Cantero

Los sospechosos fueron aprehendidos en un operativo en barrio Tablada. En el distrito sudoeste, además, se encontró un Peugeot 208 que habría sido utilizado para dispararle al hijo del fundador de Los Monos

Rosario: ocho detenidos tras la

El titular de la DAIA denunció un aumento del 50% en los casos de antisemitismo en la Argentina

Mauro Berenstein visitó el estudio de Infobae en Vivo, expresó su preocupación y alertó sobre el papel de las redes sociales: “La discriminación es un delito, la sociedad debe tomar conciencia”

El titular de la DAIA
DEPORTES
“Sexy y soltera”: una estrella

“Sexy y soltera”: una estrella del tenis anunció su separación de otra figura del circuito

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Marcelo Tinelli anunció la final

Marcelo Tinelli anunció la final de su programa de streaming: “La vida pide frenar”

Las reacciones de Gianinna y Dieguito Maradona tras la destitución de la jueza Makintach: “Justicia por papá”

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

INFOBAE AMÉRICA

El MI5 británico alertó que

El MI5 británico alertó que China intentó reclutar parlamentarios mediante espías disfrazados de cazatalentos

Murió Jards Macalé, genio rebelde e ícono de la Música Popular Brasileña

El error que cometen las mujeres después de los 60 al secarse el pelo con secador, según una peluquera

Transportistas de Bolivia en alerta ante posible suspensión de la subvención de hidrocarburos

Balotaje en Chile: José Antonio Kast dijo que tuvo “una muy buena conversación” con Javier Milei