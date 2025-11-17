Sociedad

Cierran la autopista Dellepiane por obras nocturnas: desde qué hora no se podrá circular

Se trata de las remodelaciones que se están realizando por el Masterplan Dellepiane, que incluye la continuidad de colectoras y la construcción de un metrobús de casi cinco kilómetros

El corte nocturno en Dellepiane
El corte nocturno en Dellepiane responde al montaje de las vigas del puente peatonal Piedra Buena entre Larrazábal y General Paz

El cierre de la Autopista Dellepiane en la ciudad de Buenos Aires vuelve a modificar la rutina nocturna de automovilistas y usuarios del transporte público. Desde las 22 de este lunes hasta las 5 de la mañana del martes, el tramo comprendido entre Larrazábal y Avenida General Paz permanecerá interrumpido en ambos sentidos. El motivo central: el avance de trabajos para el montaje de las vigas del nuevo puente peatonal Piedra Buena, a 500 metros de General Paz. Así lo informaron fuentes de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.) y lo comunicó el Ministerio de Infraestructura local.

La circulación habitual por Dellepiane se verá alterada por una serie de desvíos obligatorios. Los conductores que ingresan desde la Riccheri hacia el centro tendrán un giro imprevisto: deberán desviarse hacia General Paz, desde donde será posible retomar hacia la ciudad por rutas alternativas, como la Autopista Perito Moreno, Avenida Directorio, Avenida San Juan, Avenida Roca y Avenida 27 de Febrero. El corte afecta la totalidad de la calzada, por lo que no se habilitará ningún carril para el paso de vehículos en el tramo intervenido.

En dirección inversa, hacia provincia, quienes transiten por Dellepiane encontrarán el desvío obligatorio en la salida de Larrazábal. Desde allí podrán continuar por la colectora hasta General Paz o elegir caminos alternativos por avenidas como Eva Perón y Alberdi.

Para evitar congestión, AUSA también sugiere tomar Perito Moreno previamente y conectar con el corredor que lleva hacia General Paz y Riccheri, según precisó en un parte oficial.

Los trabajos sobre Dellepiane se
Los trabajos sobre Dellepiane se ejecutan en el marco del Masterplan que busca transformar el acceso sur de la Ciudad de Buenos Aires

La causa de la restricción se remonta a una obra emblemática: el montaje de las vigas que integrarán la futura estructura del puente peatonal Piedra Buena. De acuerdo con la información oficial, la maniobra sobre la autopista requiere interferir completamente el tránsito, dadas las operaciones logísticas y de seguridad necesarias para instalar los componentes estructurales sobre el corredor. El corte se mantendrá solo durante la franja nocturna, con el objetivo de minimizar el impacto sobre los más de 200.000 usuarios diarios de este acceso, conforme detalló AUSA.

La construcción del puente se inscribe dentro del Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que prevé transformar el tránsito en una de las arterias más transitadas del área metropolitana.

Esta iniciativa va más allá del puente peatonal: el plan contempla la incorporación de un carril exclusivo para el transporte público de 4,6 kilómetros, uniendo Avenida General Paz con la estructura ya existente del Metrobús 25 de Mayo. Cuatro paradas aisladas del tránsito vehicular permitirán el ascenso y descenso de pasajeros, una modificación que, según espera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, optimizará la circulación y reducirá embotellamientos en este sector clave.

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que cambiará el tráfico de la Autopista Dellepiane para siempre. Este plan incluye la continuidad de las colectoras y la eliminación de los cortes generados por el cruce de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, mejorando la conexión entre la ciudad y el conurbano bonaerense.

Las obras incluyen la habilitación
Las obras incluyen la habilitación de un carril exclusivo para transporte público de 4,6 kilómetros que conectará General Paz con el metrobús 25 de Mayo

La Administración del sistema de autopistas y la cartera de infraestructura indicaron que una vez concluidos los trabajos nocturnos, la circulación quedará habilitada con normalidad en ambos sentidos.

Por ahora, se recomienda prestar atención a la señalización, informarse sobre los desvíos antes de emprender viaje y considerar los itinerarios alternativos sugeridos. Los operativos de seguridad vial estarán activos en los puntos de cierre a fin de guiar a los conductores y evitar demoras adicionales.

La transformación de la Autopista Dellepiane avanza con intervenciones que contemplan tanto la seguridad peatonal como la agilización del flujo vehicular en una de las puertas de acceso más dinámicas de Buenos Aires. Se prevé que la construcción del nuevo puente y las mejoras previstas impacten de manera directa en la experiencia diaria de miles de usuarios que cruzan ese corredor.

