Sociedad

El Gobierno de la Ciudad desalojó a unos 150 manteros en Saavedra

Veinte efectivos de la Policía porteña, junto a inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, removieron esta mañana a vendedores informales que ocupaban un sector del parque Padre Carlos Mugica. El 28 de septiembre hubo un operativo similar en Parque Saavedra

Guardar
El operativo contó con la
El operativo contó con la supervisión del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y del ministro de Seguridad, Horacio Giménez (Prensa GCBA)

La presencia de más de 150 manteros en el parque Padre Carlos Mugica, en el barrio de Saavedra, llegó a su fin hoy tras un operativo realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El despliegue involucró a una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad, 10 agentes de Prevención y 20 inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

El objetivo fue desarticular la venta ilegal de mercadería que se desarrollaba en el perímetro del parque Carlos Mugica, donde los manteros se instalaban los sábados y domingos, ocupando veredas y áreas verdes con mesas y estructuras para comercializar ropa, comida, juguetes y herramientas.

Así estaba el Parque Mugica
Así estaba el Parque Mugica antes del desalojo de los vendedores informales

Esta situación, según las autoridades, no solo afectaba la seguridad y la limpieza del entorno, sino que también perjudicaba a los comerciantes de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial (FIAB), quienes cuentan con autorización para operar en el barrio los martes y sábados.

La ocupación de los manteros se extendía hasta las inmediaciones de la parroquia San Juan Bautista El Precursor y llegaba a metros de la colectora de la avenida General Paz, frente a Tecnópolis.

Según el GCBA, la instalación de los puestos dificultaba la circulación de vecinos, familias y deportistas que habitualmente utilizan el parque. Para evitar que la situación se repita, el Gobierno porteño dispuso la presencia permanente de personal de la Ciudad, tanto efectivos policiales como inspectores de Espacio Público, en el área recuperada.

El Parque Padre Carlos Mugica,
El Parque Padre Carlos Mugica, libre de manteros

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la continuidad de esta política y subrayó el cambio de enfoque en la gestión del espacio público: “Hasta hace dos años, en la Ciudad era natural convivir con manteros que ocupaban plazas y veredas, incluso frente a locales comerciales. Nuestra postura está bien clara desde el principio: hacer cumplir la ley y defender el espacio público que es de todos los vecinos. No es que cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política”, dijo.

Además, el alcalde porteño anunció que el Gobierno de la Ciudad ya recuperó, además, 500 propiedades usurpadas y las devolvió a sus legítimos dueños. Por último, el operativo en el parque Padre Carlos Mugica, contó con la supervisión del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y del ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

El operativo de septiembre en Parque Saavedra

El último 28 de septiembre, el barrio de Saavedra también fue testigo de otro operativo para desalojar a unos 120 puestos ilegales, que ocupaban un sector del Parque Saavedra, sobre la avenida García del Río, entre Superí y Freire.

La acción, coordinada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, contó con la participación de 30 inspectores de venta ilegal, 15 de prevención y agentes de otras áreas, con apoyo de la Policía de la Ciudad.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos, a cargo de Celsa Ramírez, y también supervisado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, junto a los ministros Horacio Giménez e Ignacio Baistrocchi.

Según datos oficiales, más de 17.000 manteros han sido desalojados en 11 operativos recientes, beneficiando a más de 1,6 millón de vecinos y comerciantes. “La presencia de manteros generaba desorden, dificultaba la circulación y afectaba la seguridad y limpieza del barrio, además de competir de manera ilegal con los feriantes autorizados”, expresó el Gobierno porteño.

Por último, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó: “Sacamos a los manteros de Parque Saavedra y ordenamos el espacio para los vecinos y comerciantes. Era un reclamo de quienes viven en el barrio, y la feria sigue funcionando con normalidad. En la Ciudad, el orden no se negocia”.

Temas Relacionados

Venta ilegal Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri Ignacio Baistrocchi Policía de la Ciudad Saavedra Parque Padre Carlos Mugica Espacio públicodesalojosmanterosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un nene de 11 años murió atropellado en la autopista Buenos Aires-La Plata: detuvieron al conductor

Ocurrió a la altura del kilómetro 18, sobre el partido de Quilmes. Familiares y vecinos realizaron un corte en ambos sentidos para reclamar justicia

Un nene de 11 años

Cuándo comenzarán las lluvias en el AMBA: hay alerta amarilla en CABA y naranja en la provincia

Se esperan cambios bruscos en las condiciones atmosféricas, acompañados por descenso térmico y la posibilidad de impacto en barrios y sectores bonaerenses y del centro del país

Cuándo comenzarán las lluvias en

Las pericias para saber cómo se originó el fuego en el complejo industrial de Ezeiza comenzarían el lunes

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Florencia Belloc. Necesitan que el fuego esté completamente extinguido para trabajar sobre la escena

Las pericias para saber cómo

El nuevo sistema de buses eléctricos que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires: boleto integrado al subte y conexión con Aeroparque

Trambus es la iniciativa que integra una flota de vehículos con propulsión eléctrica y sistemas de semaforización conectada. La propuesta de movildiad permite a los pasajeros combinar el subte y el bus para llegar hasta Aeroparque sin la necesidad de pagar dos veces

El nuevo sistema de buses

Se incendió un depósito textil en La Matanza: los bomberos ya controlaron el fuego

El siniestro se desató en un área de locales mayoristas. “Los sábados no trabajamos, está cerrado, no trabaja nadie”, dijo un comerciante

Se incendió un depósito textil
DEPORTES
Superación, medallas y voluntariado: Marcela

Superación, medallas y voluntariado: Marcela Rizzotto, la deportista paralímpica que se reinventó tras su retiro

Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Independiente venció 1-0 a Rosario Central, lo dejó sin invicto y sueña con jugar una copa internacional

Estudiantes (RC) se convirtió en el primer finalista del reducido de la Primera Nacional y espera rival para definir el ascenso

San Lorenzo igualó 1-1 con Sarmiento en la última fecha del Clausura y aseguró su clasificación a la Sudamericana

TELESHOW
De Wanda Nara a Luciana

De Wanda Nara a Luciana Salazar: los famosos que asistieron al show de Oasis en el estadio de River Plate

Mirtha Legrand confirmó que este verano volverá a hacer su programa desde Mar del Plata: “La Chiqui no para”

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido esmeralda con mini paillettes y cristales

El enigmático posteo de La Joaqui que despertó curiosidad en redes: “Hay que aprender a retirarse de los lugares”

La llamativa confesión de Sofía “La Reini” Gonet acerca de su economía: “Soy irresponsable”

INFOBAE AMÉRICA

‘The Beast in Me’: Claire

‘The Beast in Me’: Claire Danes al límite, otra vez

Qué son los bisfenoles y por qué podrían estar detrás de la obesidad y la diabetes

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico