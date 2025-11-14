Calor agobiante y tormentas: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un aumento de la inestabilidad y probabilidad de tormentas fuertes para el sábado por la noche (Maximiliano Luna)

Tras una semana de temperaturas altas, este el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que se sume la inestabilidad con probabilidad de fuertes precipitaciones para la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En las primeras horas del viernes, el viento del este realizará una rápida rotación hacia el sector norte, lo que permitirá una jornada de cielo despejado para la región.

Las temperaturas mínimas se moverán dentro del rango de 16 a 18 grados, mientras que las máximas podrán alcanzar hasta los 30 grados. El ambiente se mantendrá bajo condiciones de estabilidad y estará dominado por la presencia de aire cálido.

La atención se centrará en el inicio del fin de semana, especialmente para quienes buscan actividades al aire libre. El sábado arrancará con cielo despejado y temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados, gracias a la persistencia de vientos del norte que sostendrán el aporte de aire seco y cálido durante gran parte de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas máximas en Buenos Aires alcanzarán los 31 grados antes de la llegada de lluvias y descenso térmico

Igualmente, la tendencia soleada comenzará a cambiar cerca del mediodía, momento en el que el incremento de la nubosidad marcó el pulso del clima en la región, indicó el medio especializado Meteored.

Durante la tarde del mismo día, los vientos irán rotando hacia el este, aunque esto no impedirá que la temperatura máxima llegara a los 31 grados, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El panorama se teñirá así de matices veraniegos, en un sábado que insinuó la posibilidad de calor sostenido.

Sin embargo, la aproximación de un sistema frontal al área del AMBA introducirá una cuota de incertidumbre. Las probabilidades de tormentas aumentarán hacia la tarde y la noche, aunque la intensidad de estos eventuales fenómenos no se determinó con exactitud, las tormentas tendrían tramos de intensidad.

Según el pronóstico del SMN, por la tarde la probabilidad de precipitaciones será baja: de 0 a 10%. Sin embargo, por la noche el porcentaje aumentará drásticamente: del 40% al 70%.

Para el domingo, las condiciones comenzarán a transformarse. Las temperaturas mínimas durante la mañana mantendrán el rango del día anterior, pero el desplazamiento del frente frío empezará a impactar el ambiente. El ingreso de masas de aire fresco sobre una superficie que retiene el calor derivará en la formación de chaparrones aislados. Según el organismo nacional, las probabilidades persisten entre un 40% y 70% para la primera mitad del domingo.

El sábado se esperan altas temperaturas que superarán los 30 grados

Por la tarde, el viento del sur se intensificará de manera significativa, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, fenómeno acompañado por un descenso notorio de la temperatura. Las máximas no superarían los 24 grados, y este descenso térmico se acentuará acompañando el cierre de la jornada.

Según Meteored, en la madrugada del domingo habrá un ciclón y, aunque el epicentro se ubicará sobre Uruguay, hay posibilidad de tormentas eléctricas aisladas en el noreste bonaerense, abarcando sectores como la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

El panorama dará un giro con el comienzo de la semana siguiente. El lunes amanecerá con vientos moderados del sur, aunque posteriormente rotarán hacia el norte. Este día se posicionará como la mañana más fría de la semana, con mínimas próximas a los 12 grados. Sin embargo, las máximas repuntarán con rapidez, alcanzando los 23 grados a medida que se instale un nuevo período caracterizado por el ascenso térmico. En lo que resta de la semana, la temperatura seguirá la tendencia de aumentar.

Las alertas del SMN en el país

El viernes, parte del norte y oeste del país se verá marcado por las tormentas. Es por eso que desde el Servicio Meteorológico Nacional lanzaron alertas de distintas magnitudes.

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos fuertes en varias provincias del norte, oeste y Patagonia

En el norte de Neuquén, oeste de La Pampa, sur de San Luis, sur de Mendoza, este de San Juan, norte de Santiago del Estero, este de Salta y oeste de Chaco y Formosa rige una advertencia de color amarillo por tormentas. En el centro de Mendoza es de color naranja.

En la Patagonia, en cambio, las problemáticas meteorológicas correrán por los fuertes vientos que se pronostican. En Tierra del Fuego y este de Santa Cruz, la alerta es amarilla. En el sur de Chubut y el este de Santa Cruz, la advertencia se torna naranja.

El avance de un frente frío provocará chaparrones aislados y posibles tormentas eléctricas en el noreste bonaerense

En cambio, para el sábado la situación cambia. El Gran Buenos Aires tendrá alerta amarilla por tormentas, suroeste de Santa Fe y la mayor parte del territorio de La Pampa y Córdoba. En la región patagónica la situación se mantiene igual para Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, aunque en esta jornada todas las advertencias son de color amarillo.