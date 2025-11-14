Sociedad

Calor agobiante y tormentas: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Las máximas superarán los 30 grados y se espera la llegada de las lluvias para la noche del sábado. Qué pasará en el inicio de la próxima semana

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional prevé
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un aumento de la inestabilidad y probabilidad de tormentas fuertes para el sábado por la noche (Maximiliano Luna)

Tras una semana de temperaturas altas, este el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que se sume la inestabilidad con probabilidad de fuertes precipitaciones para la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En las primeras horas del viernes, el viento del este realizará una rápida rotación hacia el sector norte, lo que permitirá una jornada de cielo despejado para la región.

Las temperaturas mínimas se moverán dentro del rango de 16 a 18 grados, mientras que las máximas podrán alcanzar hasta los 30 grados. El ambiente se mantendrá bajo condiciones de estabilidad y estará dominado por la presencia de aire cálido.

La atención se centrará en el inicio del fin de semana, especialmente para quienes buscan actividades al aire libre. El sábado arrancará con cielo despejado y temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados, gracias a la persistencia de vientos del norte que sostendrán el aporte de aire seco y cálido durante gran parte de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas máximas en Buenos
Las temperaturas máximas en Buenos Aires alcanzarán los 31 grados antes de la llegada de lluvias y descenso térmico

Igualmente, la tendencia soleada comenzará a cambiar cerca del mediodía, momento en el que el incremento de la nubosidad marcó el pulso del clima en la región, indicó el medio especializado Meteored.

Durante la tarde del mismo día, los vientos irán rotando hacia el este, aunque esto no impedirá que la temperatura máxima llegara a los 31 grados, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El panorama se teñirá así de matices veraniegos, en un sábado que insinuó la posibilidad de calor sostenido.

Sin embargo, la aproximación de un sistema frontal al área del AMBA introducirá una cuota de incertidumbre. Las probabilidades de tormentas aumentarán hacia la tarde y la noche, aunque la intensidad de estos eventuales fenómenos no se determinó con exactitud, las tormentas tendrían tramos de intensidad.

Según el pronóstico del SMN, por la tarde la probabilidad de precipitaciones será baja: de 0 a 10%. Sin embargo, por la noche el porcentaje aumentará drásticamente: del 40% al 70%.

Para el domingo, las condiciones comenzarán a transformarse. Las temperaturas mínimas durante la mañana mantendrán el rango del día anterior, pero el desplazamiento del frente frío empezará a impactar el ambiente. El ingreso de masas de aire fresco sobre una superficie que retiene el calor derivará en la formación de chaparrones aislados. Según el organismo nacional, las probabilidades persisten entre un 40% y 70% para la primera mitad del domingo.

El sábado se esperan altas
El sábado se esperan altas temperaturas que superarán los 30 grados

Por la tarde, el viento del sur se intensificará de manera significativa, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, fenómeno acompañado por un descenso notorio de la temperatura. Las máximas no superarían los 24 grados, y este descenso térmico se acentuará acompañando el cierre de la jornada.

Según Meteored, en la madrugada del domingo habrá un ciclón y, aunque el epicentro se ubicará sobre Uruguay, hay posibilidad de tormentas eléctricas aisladas en el noreste bonaerense, abarcando sectores como la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

El panorama dará un giro con el comienzo de la semana siguiente. El lunes amanecerá con vientos moderados del sur, aunque posteriormente rotarán hacia el norte. Este día se posicionará como la mañana más fría de la semana, con mínimas próximas a los 12 grados. Sin embargo, las máximas repuntarán con rapidez, alcanzando los 23 grados a medida que se instale un nuevo período caracterizado por el ascenso térmico. En lo que resta de la semana, la temperatura seguirá la tendencia de aumentar.

Las alertas del SMN en el país

El viernes, parte del norte y oeste del país se verá marcado por las tormentas. Es por eso que desde el Servicio Meteorológico Nacional lanzaron alertas de distintas magnitudes.

El SMN emitió alertas amarillas
El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos fuertes en varias provincias del norte, oeste y Patagonia

En el norte de Neuquén, oeste de La Pampa, sur de San Luis, sur de Mendoza, este de San Juan, norte de Santiago del Estero, este de Salta y oeste de Chaco y Formosa rige una advertencia de color amarillo por tormentas. En el centro de Mendoza es de color naranja.

En la Patagonia, en cambio, las problemáticas meteorológicas correrán por los fuertes vientos que se pronostican. En Tierra del Fuego y este de Santa Cruz, la alerta es amarilla. En el sur de Chubut y el este de Santa Cruz, la advertencia se torna naranja.

El avance de un frente
El avance de un frente frío provocará chaparrones aislados y posibles tormentas eléctricas en el noreste bonaerense

En cambio, para el sábado la situación cambia. El Gran Buenos Aires tendrá alerta amarilla por tormentas, suroeste de Santa Fe y la mayor parte del territorio de La Pampa y Córdoba. En la región patagónica la situación se mantiene igual para Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, aunque en esta jornada todas las advertencias son de color amarillo.

Temas Relacionados

TiempoClimaTormentasCalorÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo será la Fiesta Nacional de la Yerba Mate que se celebrará este fin de semana en Misiones

El evento, que se extiende hasta el domingo, incluye elección de reina, almuerzo tradicional y espectáculos destacados, en la ciudad de Apóstoles, referente de la industria y la cultura yerbatera

Cómo será la Fiesta Nacional

Rescataron a un hombre y a una familia que estaban atrapados por las inundaciones en un campo de Córdoba

El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital porque tenía hipertensión arterial y un hombro dislocado. La familia se había quedado varada con su camioneta

Rescataron a un hombre y

Dos cazadores mataron a un puma y difundieron las fotos como trofeo en las redes sociales

La Policía Rural allanó un domicilio en Bajo Hondo Chico, cerca de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde secuestraron el cuero junto con la carne del mismo animal y municiones de plomo tras detectar imágenes de caza furtiva por WhatsApp

Dos cazadores mataron a un

Los vuelos narcos de la banda de Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados del país que cayó con 950 kilos de cocaína

El presunto capo narco rosarino detenido el martes en un operativo de Gendarmería en Exaltación de la Cruz, fue imputado junto a otras tres personas este jueves. En el último año, aparecen relacionados al hallazgo de al menos tres aviones con droga en distintas localidades santafesinas

Los vuelos narcos de la

Un argentino fue nominado al premio de “Abogado del año” por las Islas Vírgenes Británicas

Martín Litwak, especialista en planificación patrimonial y fiscalidad internacional, fue incluido por BVI Finance en la lista de los 2025 Financial Services Awards

Un argentino fue nominado al
DEPORTES
Un cambio obligado, otro táctico

Un cambio obligado, otro táctico y el regreso de un referente: el inédito equipo de Boca que probó Úbeda para recibir a Tigre

Mike Tyson aseguró que sabe por qué perdió contra Jake Paul: la razón por la que pidió la revancha

Fue atleta olímpica, es dueña de un récord mundial y se abrió una cuenta de OnlyFans: “Es una mirada detrás de escena a mi mundo”

De la clasificación de Francia al Mundial al fracaso de Camerún: lo mejor de la jornada de las Eliminatorias

7 frases de Scaloni sobre el amistoso Argentina-Angola: cómo está Messi, el gesto de Mastantuono y la pregunta que lo sorprendió

TELESHOW
Las fotos de Marcela Kloosterboer

Las fotos de Marcela Kloosterboer en bikini durante sus vacaciones en Miami: “Hace 10 años que no viajaba sola”

Sebastián Yatra llegó a la Argentina y sería parte de un episodio de MasterChef Celebrity

Lali Espósito elogió el lado menos conocido de Moria Casán en su debut en Eltrece: “Sensible, tierna y educada”

Estallaron los cruces entre primos en la familia Fort: del “hay mucha codicia y ambición” a “no saben de dónde colgarse”

Todos los ganadores argentinos en la Premiere de los Latin Grammy: emotivos discursos y profundas reflexiones

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”

El Parlamento Europeo señaló a Rusia, China, Irán y otros seis regímenes como responsables del 80% de la represión transnacional

Estados Unidos advirtió de “consecuencias graves” para Gaza si el Consejo de Seguridad de la ONU no respalda el plan de Trump

Estados Unidos y Argentina anunciaron un histórico acuerdo comercial: qué incluye y cómo cambiará el vínculo bilateral