Quiso cruzar un río de Neuquén con una camioneta y quedó varado: el hombre admitió estar alcoholizado

Un mecánico de Chos Malal quedó varado en el río Curi Leuvú tras intentar cruzarlo con una camioneta (Foto: Facebook - Juan Carlos Parada - FM Patagonia)

Un mecánico de Chos Malal quedó varado en el río Curi Leuvú tras intentar cruzarlo con una camioneta en la tarde del miércoles, a pocos metros del puente nuevo de la Ruta 43. El incidente movilizó a la Policía de Neuquén y a los Bomberos Voluntarios, quienes lograron retirar el vehículo del agua utilizando un malacate.

El episodio comenzó cuando el hombre, reconocido en la localidad por su oficio, recibió la camioneta Mitsubishi L200 de un cliente para realizarle reparaciones. Decidió probar el vehículo por la Ruta 43 y, al observar que el río Curi Leuvú presentaba un bajo caudal, optó por vadearlo.

El intento de cruce resultó fallido: el vehículo quedó atascado en el barro, en una zona donde el agua no superaba las ruedas, a unos 60 metros río arriba del puente habilitado para el tránsito.

El vehículo quedó atascado en el barro, en una zona donde el agua no superaba las ruedas (Foto: Facebook - Juan Carlos Parada - FM Patagonia)

El conductor logró salir por sus propios medios y llegó a la orilla con las rodillas mojadas, sin sufrir lesiones. “Un vecino informó al comando sobre una persona atascada en el río, en el sector de Los Maitenes, cerca del puente nuevo de la Ruta 43. Al llegar, encontramos a un mecánico con las rodillas mojadas porque el vehículo se había atascado”, relató el comisario y jefe de Tránsito de Chos Malal, Jorge Gutiérrez, a LM Neuquén.

La intervención policial se activó tras recibir un llamado de alerta sobre un conductor en estado de ebriedad y un vehículo varado en el río. Al arribar al lugar, los agentes constataron que el hombre se negaba a realizarse el test de alcoholemia, aunque admitió haber consumido bebidas alcohólicas. Además, no contaba con la documentación del vehículo, solo portaba su licencia de conducir.

El hombre se negó a realizarse el test de alcoholemia (Foto: Facebook - Juan Carlos Parada - FM Patagonia)

Ante la imposibilidad de retirar la camioneta por sus propios medios, se solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Chos Malal. El segundo jefe del cuartel, Diego Castro, relató a LM Neuquén que “a las 19:07 salimos con una dotación de 4 bomberos al lugar donde se produjo el incidente en el que la camioneta quedó encajada en el río. Fue relativamente fácil con el malacate”, y precisó que el bajo nivel del agua facilitó la extracción del vehículo.

Ante la imposibilidad de retirar la camioneta por sus propios medios, se solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Chos Malal (Foto: Policía de Neuquén)

Una vez fuera del cauce, la Policía procedió al secuestro inmediato de la camioneta, que quedó bajo resguardo de las autoridades. El conductor recibió una infracción y se le retuvo la licencia de conducir.

“La gente es muy confiada y, otra que, en este caso estaba bastante entonado el conductor. No midió mucho tampoco si pasaba o no”, reflexionó Castro.

Se metieron con su camioneta al Río de la Plata, quedaron atascados y el agua tapó el vehículo

Hace poco más de una semana, dos hombres debieron abandonar su camioneta y nadar hasta la orilla tras quedar atrapados en el Río de la Plata durante la crecida de la marea en la costa de Berisso. El incidente activó un operativo de emergencia para verificar la presencia de víctimas y retirar el vehículo sumergido.

La camioneta, de modelo antiguo y carrocería elevada, quedó completamente cubierta por el agua, según imágenes y videos captados por vecinos. El rescate del rodado resultó inviable debido al peso, la profundidad y el barro del lecho, por lo que “la camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”, afirmó Roberto Scafati, titular de Defensa Civil de la ciudad, en diálogo con 0221.

Así quedó la camioneta en el Río de la Plata

Testigos relataron que los ocupantes intentaron cruzar desde Palo Blanco hacia la Isla Paulino aprovechando la bajamar, una maniobra que ya había sido advertida como peligrosa por los lugareños. Al percatarse de que el agua rodeaba la cabina y ante la posibilidad de personas atrapadas, los presentes llamaron al 911, lo que motivó la intervención de los equipos de rescate.

El operativo incluyó el uso de un bote para inspeccionar el vehículo, aunque los ocupantes ya habían logrado salir nadando hasta la costa. “Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa”, detalló Scafati.

Se desplegó un operativo para confirmar que no haya víctimas fatales

Las autoridades municipales reiteraron la prohibición de ingresar al Río de la Plata con vehículos y recordaron que solo se debe acceder a la Isla Paulino mediante embarcaciones autorizadas desde el muelle local.

Defensa Civil recomendó utilizar únicamente balnearios habilitados y zonas con servicio de guardavidas, advirtiendo sobre el riesgo de cruzar sectores informales donde el lecho de barro y las variaciones del nivel del agua pueden generar situaciones de peligro.