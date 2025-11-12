Un supuesto grupo “anticatólico” amenazó con tirotear una escuela de Mendoza y “entregarle al diablo todas las almas posibles”

La policía activó un estricto protocolo de seguridad y estableció un perímetro en el colegio ubicado en calle Coronel Rodríguez al 800

En la mañana de este martes, el Colegio Corazón de María, ubicado en la ciudad de Mendoza, suspendió toda actividad académica y administrativa tras recibir una amenaza anónima que hacía referencia a un posible tiroteo.

De acuerdo con la información de Mdz, el mensaje llegó por correo electrónico, y fue adjudicado a un supuesto grupo autodenominado “anticatólico”.

El texto tenía partes en latín y contenía amenazas directas: “Bonum noctis, somos un grupo anticatólicos encargados de hacer tiroteos en todas las instituciones de dicha religión en Mendoza. Mañana, martes 11 de noviembre, estaremos en el Colegio Corazón de María e iremos en un transcurso de 7:15 AM a 4:00 PM, con 2 de nuestras AK-47 y un fusil M4A4 para entregarle al diablo y a nuestro señor todas las almas posibles”.

A continuación, el mensaje advertía en latín: “Nolite nos invenire conari; in umbris manemus, luci servientes. Si conamini, peiores ernut eventus”. La traducción de la frase al español sería: “No intentes encontrarnos; permanecemos en las sombras, sirviendo a la luz. Si lo intentas, los resultados serán peores”. Culminaba con una última línea que decía: “Un shout-out para judas y dkpr hijos de puta”.

La Dirección General de Escuelas y las fuerzas policiales coordinaron acciones conjuntas para investigar el origen de las amenazas (Mdz)

El establecimiento, ubicado en calle Coronel Rodríguez al 800, quedó bajo estricta vigilancia policial apenas recibida la amenaza. Las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de seguridad y establecieron un perímetro, manteniendo el edificio sin alumnos ni personal docente.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial se hizo público que la amenaza no solo se envió al Corazón de María, sino que alcanzó a otras instituciones por correo electrónico. La Dirección General de Escuelas (DGE) y las fuerzas policiales definieron acciones conjuntas para verificar la situación y avanzar en la investigación, según Diario Mendoza.

La comunicación enviada por el Colegio Corazón de María a los padres de los alumnos indicó: “Estimada comunidad: se les informa que, debido a la recepción de una amenaza anónima, y en estricto cumplimiento del protocolo de seguridad y justicia de la Provincia de Mendoza, la Comisión Directiva ha determinado la suspensión total de todas las actividades académicas y administrativas del Colegio Corazón de María para el día martes 11 de noviembre”.

“Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración ante esta medida preventiva, y solicitamos encarecidamente evitar la difusión de mensajes no oficiales que puedan generar alarma innecesaria”, culminaba el comunicado, levantado por el medio local Los Andes.

Una adolescente disparó en una escuela de Mendoza

En septiembre, una adolescente de 14 años disparó tres veces al aire y se atrincheró en una escuela de Mendoza, sin dejar heridos

En septiembre pasado, una joven de 14 años ingresó armada a una escuela de Mendoza y disparó tres veces al aire antes de atrincherarse en el interior del establecimiento. Rápidamente, se desplegó un operativo policial y la tensión se prolongó durante más de cinco horas, hasta que alrededor de las 15 la alumna entregó el arma. No hubo personas heridas.

El hecho se inició cerca de las 9.30, cuando la menor irrumpió en plena clase con el arma de fuego, efectuó disparos y se refugió luego en el patio del colegio. Estos momentos fueron grabados por quienes se encontraban en el edificio usando sus teléfonos celulares.

La primera de estas grabaciones muestra una escena dentro de un aula del colegio Marcelino Blanco en el Departamento de La Paz, con alumnos aún presentes. El video, de pocos segundos, registra el sonido de un disparo.

En otra filmación se observa el instante de un segundo disparo, esta vez desde una ventana que da al patio, acompañado de gritos y el comentario de una mujer que afirma: “Otro”.

Tras las primeras alertas, las autoridades llevaron adelante un amplio operativo y evacuaron rápidamente la escuela. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, acudió poco después para intentar convencer a la estudiante de entregar el arma, lo cual finalmente se concretó en horas de la tarde.