Se sacó la tobillera electrónica y escapó: buscan a un joven acusado de tentativa de homicidio en Neuquén

El imputado cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica en la vivienda de su madre en Cutral Co

Un operativo de búsqueda se desplegó este martes en Cutral Co y zonas aledañas tras la fuga de Maykol Sebastián Benavidez, un joven de 25 años que cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La Policía de Neuquén informó que a las 5:45 de la madrugada el sistema de control emitió una alerta por la “apertura” o “corte” del dispositivo asignado al imputado, quien permanece bajo investigación por su presunta participación en un violento ataque ocurrido en enero en la ciudad de Zapala.

El monitoreo remoto, instalado como parte de la medida judicial que le permitía permanecer en la casa de su madre, detectó una posible manipulación del aparato. En respuesta, efectivos policiales se dirigieron al domicilio para verificar la situación.

Allí encontraron a Benavidez, quien manifestó que la tobillera se había desprendido accidentalmente mientras jugaba con su perro. Según los uniformados, el dispositivo presentaba daños evidentes, por lo que se dio inmediato aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co, que dispuso una consigna en el lugar.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, otro móvil policial regresó para constatar que el joven siguiera cumpliendo con la detención domiciliaria. Según informó el portal Diario Río Negro, en esa segunda visita fueron recibidos por la madre del imputado, quien señaló que su hijo se había retirado del hogar y que no conocía su paradero. La novedad fue comunicada a Laura Molina, funcionaria a cargo de la Oficina de Ejecución Penal. Desde ese momento, Benavidez es considerado prófugo, por lo que se intensificaron los rastrillajes para dar con su paradero.

La fiscalía lo acusó por tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y el concurso de personas

El antecedente que lo mantiene bajo proceso judicial ocurrió el 24 de enero en Zapala, cuando, según la investigación, Benavidez y otros dos hombres abordaron a una mujer que descendía de su automóvil y le dispararon en al menos dos ocasiones. La víctima, que resultó con heridas graves en la cadera y el muslo, fue trasladada al hospital con una perforación intestinal y en estado crítico.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Benavidez el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado, por el concurso de personas y por el uso de arma de fuego.

Además, detallaron que el ataque se produjo a plena luz del día y frente a familiares de la víctima. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la mujer fue convocada con el señuelo de una oferta laboral, lo que permitió que los agresores la sorprendieran sin defensa posible.

Cayó un prófugo acusado de asaltar a alumnos en el barrio de Villa Luro

Detuvieron a un prófugo que robaba a alumnos en Villa Luro

Tras una serie de robos a estudiantes de una escuela en el barrio porteño de Villa Luro, la Policía de la Ciudad detuvo a un sospechoso con pedido de captura, señalado por las víctimas como el presunto autor de los hechos. El detalle que permitió su identificación fue la descripción de un particular tatuaje del delincuente.

La investigación que terminó con la aprehensión se produjo tras varias denuncias radicadas en el Foro de Seguridad Pública (FOSEP), donde la reiteración de hechos inquietó a la comunidad educativa local y encendió alertas entre padres y directivos.

De acuerdo con la información oficial, este sospechoso había sido señalado en al menos siete episodios delictivos a las afueras de un colegio de la zona.

La captura se concretó después de una tarea conjunta entre oficiales de la Comisaría Vecinal 10 C y la División Investigaciones Comunales 10 (DIC10), quienes lograron interceptar al acusado sobre avenida Rivadavia y Milton.

Allí también detectaron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente desde el 6 de septiembre a solicitud del Tribunal Oral en lo Criminal 26 (TOC26), de acuerdo con el sistema policial.

El círculo se cerró luego de que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 50, a cargo del fiscal Bustamante, avalara la detención y ordenara que quedara a disposición de la justicia.