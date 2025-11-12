Sociedad

Se sacó la tobillera electrónica y escapó: buscan a un joven acusado de tentativa de homicidio en Neuquén

Tras la primera inspección policial y una explicación informal sobre el estado del dispositivo de control, Maykol Sebastián Benavidez abandonó el domicilio sin autorización y permanece prófugo desde la mañana del martes

Guardar
El imputado cumplía arresto domiciliario
El imputado cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica en la vivienda de su madre en Cutral Co

Un operativo de búsqueda se desplegó este martes en Cutral Co y zonas aledañas tras la fuga de Maykol Sebastián Benavidez, un joven de 25 años que cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La Policía de Neuquén informó que a las 5:45 de la madrugada el sistema de control emitió una alerta por la “apertura” o “corte” del dispositivo asignado al imputado, quien permanece bajo investigación por su presunta participación en un violento ataque ocurrido en enero en la ciudad de Zapala.

El monitoreo remoto, instalado como parte de la medida judicial que le permitía permanecer en la casa de su madre, detectó una posible manipulación del aparato. En respuesta, efectivos policiales se dirigieron al domicilio para verificar la situación.

Allí encontraron a Benavidez, quien manifestó que la tobillera se había desprendido accidentalmente mientras jugaba con su perro. Según los uniformados, el dispositivo presentaba daños evidentes, por lo que se dio inmediato aviso a la Fiscalía de Ejecución Penal de Cutral Co, que dispuso una consigna en el lugar.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, otro móvil policial regresó para constatar que el joven siguiera cumpliendo con la detención domiciliaria. Según informó el portal Diario Río Negro, en esa segunda visita fueron recibidos por la madre del imputado, quien señaló que su hijo se había retirado del hogar y que no conocía su paradero. La novedad fue comunicada a Laura Molina, funcionaria a cargo de la Oficina de Ejecución Penal. Desde ese momento, Benavidez es considerado prófugo, por lo que se intensificaron los rastrillajes para dar con su paradero.

La fiscalía lo acusó por
La fiscalía lo acusó por tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y el concurso de personas

El antecedente que lo mantiene bajo proceso judicial ocurrió el 24 de enero en Zapala, cuando, según la investigación, Benavidez y otros dos hombres abordaron a una mujer que descendía de su automóvil y le dispararon en al menos dos ocasiones. La víctima, que resultó con heridas graves en la cadera y el muslo, fue trasladada al hospital con una perforación intestinal y en estado crítico.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Benavidez el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado, por el concurso de personas y por el uso de arma de fuego.

Además, detallaron que el ataque se produjo a plena luz del día y frente a familiares de la víctima. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la mujer fue convocada con el señuelo de una oferta laboral, lo que permitió que los agresores la sorprendieran sin defensa posible.

Cayó un prófugo acusado de asaltar a alumnos en el barrio de Villa Luro

Detuvieron a un prófugo que robaba a alumnos en Villa Luro

Tras una serie de robos a estudiantes de una escuela en el barrio porteño de Villa Luro, la Policía de la Ciudad detuvo a un sospechoso con pedido de captura, señalado por las víctimas como el presunto autor de los hechos. El detalle que permitió su identificación fue la descripción de un particular tatuaje del delincuente.

La investigación que terminó con la aprehensión se produjo tras varias denuncias radicadas en el Foro de Seguridad Pública (FOSEP), donde la reiteración de hechos inquietó a la comunidad educativa local y encendió alertas entre padres y directivos.

De acuerdo con la información oficial, este sospechoso había sido señalado en al menos siete episodios delictivos a las afueras de un colegio de la zona.

La captura se concretó después de una tarea conjunta entre oficiales de la Comisaría Vecinal 10 C y la División Investigaciones Comunales 10 (DIC10), quienes lograron interceptar al acusado sobre avenida Rivadavia y Milton.

Allí también detectaron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente desde el 6 de septiembre a solicitud del Tribunal Oral en lo Criminal 26 (TOC26), de acuerdo con el sistema policial.

El círculo se cerró luego de que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 50, a cargo del fiscal Bustamante, avalara la detención y ordenara que quedara a disposición de la justicia.

Temas Relacionados

NeuquénCutral CoPrófugoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo sigue la búsqueda de la pareja de jubilados en Chubut a un mes de su desaparición

La hipótesis de un delito en contexto de robo toma fuerza en la causa por la desaparición de Pedro Alberto Kreder años y Juana Inés Morales, mientras se analizan nuevas pistas aportadas por un llamado anónimo y se amplían los rastrillajes en sectores de difícil acceso

Cómo sigue la búsqueda de

Confirmaron la causa de la muerte de Débora Bulacio, la mujer que fue asesinada y enterrada en Necochea

El informe preliminar de la autopsia reveló nuevos detalles sobre el crimen. El principal sospechoso, su pareja, está detenido por femicidio

Confirmaron la causa de la

Un supuesto grupo “anticatólico” amenazó con tirotear una escuela de Mendoza y “entregarle al diablo todas las almas posibles”

La Dirección General de Escuelas aseguró que el mismo mensaje intimidatorio llegó a otras instituciones de la ciudad capital de la provincia. El Colegio Corazón de María quedó bajo vigilancia policial

Un supuesto grupo “anticatólico” amenazó

Confirmaron la condena para el ex intendente que abusó y violó a tres mujeres: cómo las atacaba

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena a 14 años y medio de prisión impuesta a Ángel Fabián Constantino, ex jefe comunal de la localidad entrerriana de Gilbert

Confirmaron la condena para el

En Misiones descarriló un tren de carga que transportaba cemento: no hubo heridos

El accidente en la provincia del Litoral ocurrió un par de horas después del hecho ocurrido en Liniers, donde una formación de la línea Sarmiento se salió de las vías y generó alarma

En Misiones descarriló un tren
DEPORTES
Sebastián Báez no levanta cabeza:

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

Argentina ya se entrena en Córdoba de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup

La posible formación de Argentina para enfrentar a Angola: de la titularidad de Messi al reemplazante de Dibu Martínez

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “No quiero ser

Salman Rushdie: “No quiero ser una especie de gurú u oráculo”

Ingenioso, divertido y humano: así es el nuevo disco de Rosalía

“El mundo es malo, las calles son peligrosas y no se puede confiar en la gente”: sale en Argentina “La azotea”, aquella novela de Fernanda Trías

Las guerras, ataques y negociaciones que han marcado la historia del Estado de Israel

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas