En Misiones descarriló un tren de carga que transportaba cemento: no hubo heridos

El accidente en la provincia del Litoral ocurrió un par de horas después del hecho ocurrido en Liniers, donde una formación de la línea Sarmiento se salió de las vías y generó alarma

Un tren de carga descarriló
Un tren de carga descarriló hoy en la ciudad misionera de Apóstoles por causas que se investigan, pero no se reportaron heridos. FOTO: (Policía de Misiones)/NA.

Otro incidente ferroviario tuvo lugar este martes, esta vez en el norte argentino, cuando una formación de carga descarriló en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, sin que se registraran víctimas. Este siniestro se produjo solo un par de horas después del accidente acontecido en Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, donde una unidad de la línea Sarmiento terminó fuera de las vías y provocó atención por los daños y heridos.

Alrededor de las 17:30, la tranquilidad cercana al barrio Estación en Apóstoles se vio abruptamente interrumpida. Un tren que trasladaba cemento por el ramal local sufrió un desperfecto que llevó al descarrilamiento de varias unidades. El accidente llamó la atención de los vecinos y la zona debió ser acordonada.

Las autoridades actuaron con celeridad. Efectivos de la Comisaría Segunda de la UR-VII establecieron un perímetro de seguridad para impedir el acceso tanto de curiosos como de vehículos a las inmediaciones afectadas. Según revelaron fuentes policiales a NA, el protocolo se activó de inmediato apenas se conoció el incidente y personal de la empresa propietaria del material rodante arribó al sitio para evaluar el estado de la carga y los daños materiales.

De acuerdo con información confirmada por la fuerza provincial, los trabajadores especializados supervisaron la integridad del cemento transportado y coordinaron las primeras tareas para normalizar la circulación en la vía. Afortunadamente, no se detectó presencia de lesionados ni entre la tripulación ni en la población aledaña.

Descarriló el Tren Sarmiento

El episodio en Misiones cobró notoriedad por su cercanía temporal con el ocurrido en el barrio porteño de Liniers, donde, a las 15:50, un tren de pasajeros que viajaba hacia la estación Once experimentó un descarrilamiento a unos cien metros de un conocido paso a nivel. A raíz de aquello, 19 personas resultaron heridas y nueve debieron ser trasladas a distintos hospitales de la ciudad, mientras que el resto fue atendido en el lugar por equipos médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El titular del SAME, Alberto Crescenti, destacó la ausencia de víctimas fatales y la naturaleza leve o moderada de las heridas: “Lo más importante es que no hay víctimas fatales, que es lo que tenemos que llevar a todos los familiares”, afirmó Crescenti en diálogo con los medios. Hacia las 17:20, Crescenti confirmó que el operativo sanitario había concluido y que no quedaban personas en los vagones.

El accidente en Apóstoles ocurrió
El accidente en Apóstoles ocurrió pocas horas después del descarrilamiento en Liniers, donde hubo 19 heridos.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de Bomberos de la Ciudad, que desplegaron cuatro dotaciones, un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica. El jefe de la estación 9° de Bomberos de la Ciudad relató a la prensa: “Concurrimos al lugar con 4 dotaciones, se apersonaron inmediatamente al lugar donde quedó la formación. Colaboramos con dos masculinos que se encontraban con dolores y politraumatismos arriba de la formación. Se los trasladó junto con el SAME. También ayudamos a otro masculino que ya tenía inconvenientes para desplazarse, los trasladamos en camilla”. El funcionario precisó que entre los trasladados había dos mujeres adultas, cinco hombres adultos y dos adolescentes de diecisiete años.

El SAME movilizó cuarenta móviles y un equipo médico completo para asistir a los afectados. La vía quedó bloqueada para permitir los peritajes necesarios, ya que las causas del descarrilamiento permanecen bajo investigación. El protocolo exige que, ante un incidente de este tipo, el tren se detenga de inmediato, como ocurrió en este caso.

Durante la interrupción del servicio, la estación Once fue escenario de incidentes. Los pasajeros, al enterarse de la suspensión, manifestaron su enojo y uno de ellos arrojó un objeto contra una pantalla, provocando su rotura.

Testigos presenciales aportaron detalles sobre el momento del accidente. Hernán, vecino de la zona, relató a TN: “Estaba trabajando, escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomé pensando que era un camión y vi que de la formación del tren hacia Once salía como humo, que debe ser el primer descarrilamiento y vi que intentó frenar”.

