Vuelven las tormentas al AMBA: el SMN emitió una alerta amarilla para ocho provincias

El martes comenzará con cielo parcialmente nublado y termina con probabilidad de tormentas aisladas en la Ciudad de Buenos Aires (Fotografía: Maximiliano Luna)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por el cambio repentino en las condiciones meteorológicas. Tras un lunes con temperaturas cercanas a los 30 grados y un cielo mayormente despejado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que se avecina una jornada inestable, con la reaparición de chaparrones y tormentas aisladas. Para la noche, emitieron una alerta amarilla por tormentas, que alcanza a unas ocho provincias.

Para este martes, el SMN anticipa un aumento en la nubosidad durante la tarde y la llegada de precipitaciones que podrían intensificarse hacia la noche. El organismo oficial informa que las probabilidades de lluvia comienzan en un 10% durante la tarde y escalan hasta un 70% en las horas nocturnas. A esto se suman ráfagas de viento del este que podrían alcanzar entre 42 y 59 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados, lo que generará un ambiente cálido e inestable.

El mapa de alertas del SMN, emitido el lunes por la tarde, muestra que toda la provincia de Buenos Aires, al igual que la Ciudad, se encuentra bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden tener impacto en las actividades cotidianas y en la circulación.

De acuerdo con la información oficial, el mal tiempo será pasajero. El miércoles se espera un repunte en las condiciones, con cielo parcialmente nublado por la madrugada y algo nublado durante el resto del día. No se prevén lluvias ni tormentas. Las temperaturas se mantendrán entre los 14 y 26 grados, acompañadas de vientos del sector este. El pronóstico extendido del SMN no muestra nuevas precipitaciones durante los próximos días.

El SMN mantiene activa una alerta amarilla en gran parte del territorio bonaerense, incluida la Capital Federal

El jueves, en tanto, se proyecta como una jornada con cielo completamente despejado, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que variarán entre los 15 y 26 grados. Los vientos se orientarán del oeste y luego rotarán hacia el este, manteniendo condiciones estables.

El viernes se anticipa con cielo algo nublado por la madrugada y parcialmente nublado durante la tarde y noche. Según el pronóstico del SMN, las marcas térmicas se moverán entre los 16 y 29 grados, en lo que sería la jornada más calurosa hasta ese momento de la semana.

Hacia el sábado, la situación volvería a cambiar. El sitio especializado Meteored advierte que se alcanzará un nuevo pico de calor, con temperaturas que podrían superar los 32 grados durante la tarde. A la vez, comenzará un aumento progresivo de nubosidad, lo que indica un nuevo desmejoramiento hacia la noche. Se prevé el ingreso de otro frente frío que podría dejar precipitaciones aisladas en la madrugada del domingo, además de un cambio brusco en la dirección del viento, que pasaría a soplar del sur con ráfagas.

El portal meteorológico sostiene que este nuevo sistema frontal marcará el final del ciclo de temperaturas elevadas y dará paso a una semana siguiente con valores más bajos, aunque sin descenso extremo. Para el lunes, las proyecciones indican marcas que rondarían entre los 12 y 21 grados, con nubosidad variable y cierta inestabilidad residual.

El tiempo mejora desde el miércoles y se anticipan varias jornadas con cielo despejado y ascenso progresivo de temperatura

En paralelo, el SMN recuerda que estos cambios repentinos en las condiciones climáticas pueden enmarcarse dentro de lo que denomina eventos de temperaturas extremas, es decir, periodos donde los valores de temperatura máxima y mínima pueden representar un riesgo para la salud de las personas.

Esta categorización surge de estudios interdisciplinarios realizados en Argentina, que identificaron umbrales a partir de los cuales aumentan los niveles de morbilidad y mortalidad en la población.

El retorno de las lluvias a la región será breve pero intenso. La atención estará puesta principalmente en el martes por la tarde y noche, cuando se concentren las mayores probabilidades de precipitaciones. Mientras tanto, el calor persistirá, aunque con variaciones que responderán al avance de los sistemas frontales sobre el centro del país.