Sociedad

Vuelven las tormentas al AMBA: el SMN emitió una alerta amarilla para ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan chaparrones y tormentas aisladas en Buenos Aires con ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora y temperaturas que alcanzarán los 27 grados

Guardar
El martes comenzará con cielo
El martes comenzará con cielo parcialmente nublado y termina con probabilidad de tormentas aisladas en la Ciudad de Buenos Aires (Fotografía: Maximiliano Luna)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por el cambio repentino en las condiciones meteorológicas. Tras un lunes con temperaturas cercanas a los 30 grados y un cielo mayormente despejado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que se avecina una jornada inestable, con la reaparición de chaparrones y tormentas aisladas. Para la noche, emitieron una alerta amarilla por tormentas, que alcanza a unas ocho provincias.

Para este martes, el SMN anticipa un aumento en la nubosidad durante la tarde y la llegada de precipitaciones que podrían intensificarse hacia la noche. El organismo oficial informa que las probabilidades de lluvia comienzan en un 10% durante la tarde y escalan hasta un 70% en las horas nocturnas. A esto se suman ráfagas de viento del este que podrían alcanzar entre 42 y 59 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados, lo que generará un ambiente cálido e inestable.

El mapa de alertas del SMN, emitido el lunes por la tarde, muestra que toda la provincia de Buenos Aires, al igual que la Ciudad, se encuentra bajo alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden tener impacto en las actividades cotidianas y en la circulación.

De acuerdo con la información oficial, el mal tiempo será pasajero. El miércoles se espera un repunte en las condiciones, con cielo parcialmente nublado por la madrugada y algo nublado durante el resto del día. No se prevén lluvias ni tormentas. Las temperaturas se mantendrán entre los 14 y 26 grados, acompañadas de vientos del sector este. El pronóstico extendido del SMN no muestra nuevas precipitaciones durante los próximos días.

El SMN mantiene activa una
El SMN mantiene activa una alerta amarilla en gran parte del territorio bonaerense, incluida la Capital Federal

El jueves, en tanto, se proyecta como una jornada con cielo completamente despejado, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que variarán entre los 15 y 26 grados. Los vientos se orientarán del oeste y luego rotarán hacia el este, manteniendo condiciones estables.

El viernes se anticipa con cielo algo nublado por la madrugada y parcialmente nublado durante la tarde y noche. Según el pronóstico del SMN, las marcas térmicas se moverán entre los 16 y 29 grados, en lo que sería la jornada más calurosa hasta ese momento de la semana.

Hacia el sábado, la situación volvería a cambiar. El sitio especializado Meteored advierte que se alcanzará un nuevo pico de calor, con temperaturas que podrían superar los 32 grados durante la tarde. A la vez, comenzará un aumento progresivo de nubosidad, lo que indica un nuevo desmejoramiento hacia la noche. Se prevé el ingreso de otro frente frío que podría dejar precipitaciones aisladas en la madrugada del domingo, además de un cambio brusco en la dirección del viento, que pasaría a soplar del sur con ráfagas.

El portal meteorológico sostiene que este nuevo sistema frontal marcará el final del ciclo de temperaturas elevadas y dará paso a una semana siguiente con valores más bajos, aunque sin descenso extremo. Para el lunes, las proyecciones indican marcas que rondarían entre los 12 y 21 grados, con nubosidad variable y cierta inestabilidad residual.

El tiempo mejora desde el
El tiempo mejora desde el miércoles y se anticipan varias jornadas con cielo despejado y ascenso progresivo de temperatura

En paralelo, el SMN recuerda que estos cambios repentinos en las condiciones climáticas pueden enmarcarse dentro de lo que denomina eventos de temperaturas extremas, es decir, periodos donde los valores de temperatura máxima y mínima pueden representar un riesgo para la salud de las personas.

Esta categorización surge de estudios interdisciplinarios realizados en Argentina, que identificaron umbrales a partir de los cuales aumentan los niveles de morbilidad y mortalidad en la población.

El retorno de las lluvias a la región será breve pero intenso. La atención estará puesta principalmente en el martes por la tarde y noche, cuando se concentren las mayores probabilidades de precipitaciones. Mientras tanto, el calor persistirá, aunque con variaciones que responderán al avance de los sistemas frontales sobre el centro del país.

Temas Relacionados

AMBALluviasTormentasClimaServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mataron a un joven a la salida de un boliche en Neuquén y su asesino presenta heridas provocadas con un machete

El hecho ocurrió en el sábado por la mañana en la localidad de Picún Leufú. La víctima se dirigía a buscar su moto para ir a trabajar

Mataron a un joven a

Delincuentes le robaron la moto a un hombre en La Plata y le dispararon antes de huir

La moto no fue sustraída, dado que los atacantes se dieron a la fuga tras el disparo debido a la reacción de vecinos

Delincuentes le robaron la moto

Un violento robo y una persecución en Ituzaingó terminaron con dos detenidos tras una balacera

Le robaron a una pareja en la puerta de su casa y chocaron a pocas cuadras. Intentaron huir a pie, pero fueron reducidos por los vecinos y la Policía

Un violento robo y una

Mató a un joven en Rosario tras una discusión y cayó luego de estar un mes prófugo

Nahuel Brulé fue asesinado luego de una discusión con un conocido. Lo encontraron tirado cerca de la vía del ferrocarril Belgrano. Se descompensó y murió en el lugar

Mató a un joven en

Asesinaron a balazos a un joven a metros de una escuela en Córdoba en medio de una pelea entre mujeres

El episodio también dejó a una mujer gravemente herida. La persona que realizó los disparos estaría identificada

Asesinaron a balazos a un
DEPORTES
Tiene 14 años, compite con

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

Colapinto, íntimo: cuándo se enteró de su renovación en Alpine, por qué le cuesta dormir y su familia

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

Aprovechando el abrazo de América

Aprovechando el abrazo de América Latina a los Estados Unidos

Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos un muerto y tres heridos

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa

El Gobierno de Taiwán evacuó a miles de personas ante la inminente llegada del tifón Fung-wong