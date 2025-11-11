Video: un tornado sorprendió en el límite entre Mendoza, La Pampa y Neuquén

Un tornado sorprendió a todos en la zona de un yacimiento en el límite entre Neuquén, La Pampa y Mendoza

En medio de una jornada marcada por alertas meteorológicas en la Patagonia, un tornado se hizo presente en la zona del yacimiento Corcovo, ubicado en el límite entre Neuquén, La Pampa y Mendoza, y provocó una fuerte reacción en redes sociales. La aparición del fenómeno ocurrió el lunes por la tarde y quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó.

Las imágenes muestran cómo el embudo del tornado avanza por un campo sin cultivar, en plena área del yacimiento. En la grabación se escucha el estruendo que genera a su paso, mientras las nubes oscuras cubren el cielo. La escena, filmada desde una distancia prudente, generó todo tipo de comentarios en plataformas sociales, donde se multiplicaron los testimonios sobre la intensidad del evento. “Esto es un tornado clase F3. No eran frecuentes en esta zona, como en EE.UU., el corredor de los tornados”, escribió un usuario. Otro recordó que “Argentina es el segundo país del mundo donde se producen más tornados después de Estados Unidos, de septiembre hasta abril es la temporada”.

El fenómeno se produjo en un contexto de alerta amarilla por tormentas y granizo emitida para parte del territorio neuquino. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas ya venían siendo inestables desde el fin de semana. De hecho, en días previos, se habían reportado dos tornados más en la provincia, uno de ellos en el yacimiento El Trapial, a 50 kilómetros de Rincón de los Sauces, también bajo un escenario de tormentas intensas.

Desde el SMN indicaron que el registrado en El Trapial fue un “tornado no supercelular”, un tipo de formación que suele tener corta duración y es muy poco frecuente en esa región. Estas estructuras pueden aparecer en determinadas tormentas, aunque habitualmente se asocian a otras zonas del país.

A su vez, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) precisó que, si bien estos fenómenos no son comunes en Neuquén, pueden generarse en tormentas convectivas como las que afectaron a la región. En otras localidades del norte neuquino, como Barrancas, vecinos también compartieron imágenes de remolinos de polvo que avanzaron por calles céntricas, levantando tierra y reduciendo la visibilidad. En esos casos, muchos habitantes se refugiaron en sus casas por temor a que la columna de aire causara daños mayores.

El SMN diferenció estas formaciones de los tornados tradicionales, señalando que se trata de torbellinos de polvo o arena, también conocidos como “diablos de polvo” en otras regiones. Según explicaron, se trata de columnas de aire giratorio que levantan partículas del suelo, generadas habitualmente en días soleados con fuerte calentamiento superficial. El proceso comienza cuando el sol eleva la temperatura del suelo, que a su vez calienta el aire en contacto con él, generando una corriente ascendente que, si encuentra condiciones favorables, empieza a rotar.

Aunque los tornados son más frecuentes en las provincias del centro y norte argentino —como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y sectores del este de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero—, su presencia reciente en zonas del sur del país, como la cuenca neuquina, sorprendió a especialistas y habitantes.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde de este martes, la franja central y norte de la Patagonia se vieron afectadas por chaparrones y tormentas de variada intensidad. Según el organismo, también se registraron vientos fuertes en distintos puntos de la región patagónica y del centro del país, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Hacia la noche, las tormentas previstas para la zona central podrían intensificarse y estar acompañadas por ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, lo que podría provocar reducciones temporarias de visibilidad y complicaciones en la circulación vial, especialmente en rutas abiertas y áreas rurales.