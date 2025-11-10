ASAPMI organizará una jornada sobre el impacto de Sandor Ferenczi en la protección de la infancia

El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la obra de Sandor Ferenczi y su impacto en la comprensión del maltrato y el abuso en la infancia y adolescencia será el eje de un encuentro virtual organizado por la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (ASAPMI). La actividad, titulada “Confusión de lenguas. Sandor Ferenczi, un psicoanalista disruptivo: la actualidad de su pensamiento en la clínica del maltrato y el abuso hacia niñas, niños y adolescentes”, se desarrollará el martes 18 de noviembre de 2025, entre las 19:00 y las 20:30, a través de la plataforma Zoom.

La propuesta, impulsada por IAN Argentina - Red de Apego, contará con la introducción de Juan Pablo Viar y la coordinación de Mauro Pinelli. También participarán María Casariego, Constanza Duhalde, Josefina Finzi, Eliana Montuori, Marta Ogly y Judith Roitenberg.

El objetivo central es generar un espacio de intercambio y reflexión que aborde la problemática del abuso y el maltrato desde una perspectiva interdisciplinaria, tomando como referencia la vigencia del pensamiento de Ferenczi en la clínica contemporánea.

La participación en la jornada requiere inscripción previa mediante un formulario, lo que permitirá a los interesados acceder a la discusión sobre los aportes de Ferenczi y su relevancia en el trabajo clínico actual con niñas, niños y adolescentes víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

La Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (ASAPMI) se define como un grupo de profesionales de distintas disciplinas, que tiene como objetivo el desarrollo de "acciones efectivas en la prevención del maltrato infanto-juvenil, convocando a la superación de los distintos marcos doctrinarios para consolidar una práctica científica convergente en la protección integral de la infancia“.

"Nos proponemos mantener una actitud crítica frente a situaciones socialmente naturalizadas de riesgo y/o abuso hacia la infancia y adolescencia, detectando e incluyendo en forma amplia las diferentes categorías de maltrato intrafamiliar como también diversas formas de maltrato institucional y social", definieron en su página Web oficial.

Por ello, la asociación promueve la generación de espacios de intercambio y discusión permanente, actividades de difusión y sensibilización, capacitaciones y supervisiones. Y que tienen como objetivo central “la protección de la infancia y la prevención de los malos tratos, considerando que los Derechos del niño rigen tanto dentro como fuera de la familia”.

El último café de ASAPMI se realizará el próximo 18 de noviembre.

Uno de esos espacios son los denominados “cafés”, que a la actualidad, la institución ya lleva realizados más de 100 cafés. Estos brindan la posibilidad de contar “con los conocimientos, pensamientos, opiniones de prestigiosos profesionales de diferentes especialidades que abordan la temática del maltrato y abuso infanto-juvenil en los diferentes aspectos de su complejidad”.

Estas iniciativas sirven para compartir “herramientas de abordaje y experiencias de trabajo encaminadas a la protección y el bienestar de muchos niños, niñas y adolescentes, dándonos también la posibilidad de debatirlas, interrogarlas, y por supuesto enriquecerlas”.

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno fue la primera institución en abrir sus puertas a ASAPMI para la realización de dicho espacio. “Año tras año, mes a mes, durante una hora y media, nos reuníamos en la Sala Cortázar con profesionales, docentes, operadores, técnicos y todos aquellos comprometidos en cambiar la difícil realidad de tantos NNyA vulnerados en sus derechos esenciales”, relataron desde su comunicado oficial.

ASAPMI se fundó en el año 2000 por la iniciativa de un grupo de profesionales de diversas áreas vinculadas a la problemática del maltrato infantil. Psicólogos, psiquiatras, pediatras, jueces, abogados e investigadores, entre otros, crearon esta asociación sin fines de lucro ni intereses privados, con el propósito de generar conciencia, sensibilización y capacitación en maltrato infantojuvenil y promover su visibilidad en la sociedad.