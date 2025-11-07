Sociedad

Aparecieron muertas varias palomas en un parque de Rosario e investigan qué sucedió con ellas

Varios ejemplares fueron encontrados en mal estado. Se aguardan los resultados de las pericias para confirmar el motivo de la muerta de la parvada

Guardar
Las autoridades investigarán si habrían sido afectadas por una sustancia tóxica (Facebook)

El hallazgo de más de veinte palomas muertas en un sector del Parque Independencia generó preocupación entre los vecinos de Rosario, luego de que una mujer que paseaba a su perro advirtiera la presencia de aves moribundas. Luego de que alertara a las autoridades, se confirmó que los animales presentaban signos evidentes de sufrimiento: pupilas dilatadas, aleteos y movimientos bruscos.

La parvada de ejemplares muertos fue localizada en las inmediaciones de la calle Intendente Morcillo y el bar situado frente al Laguito. Mientras el caso se encuentra bajo investigación, la principal hipótesis apuntaría a un posible envenenamiento.

Sin embargo, restará esperar los resultados de las pericias que le practicarán a las muestras recogidas. Estas fueron enviadas a analizar para determinar la causa exacta de la muerte, el tipo de sustancia involucrada y la dosis que habría sido utilizada. Las autoridades tampoco descartan que otras especies hayan resultado afectadas por este supuesto agente tóxico.

En una breve entrevista para El Tres, la especialista en aves Jorgelina Corrente sostuvo que “seguramente existió algún envenenamiento”. De la misma manera, subrayó que, de confirmarse esta hipótesis, “sería la primera vez que ocurre en el Parque Independencia, aunque no el primer caso en un espacio público de Rosario”.

Las autoridades suponen que los
Las autoridades suponen que los animales habrían sido envenenados

En línea con esto, Corrente informó que el equipo a cargo de la investigación “va a examinar qué toxicidad tiene el veneno”. Asimismo, explicó que “hay muchas personas que consideran a las palomas una plaga, pero ellas no tienen la culpa. A mucha gente le molestan, pero con control de natalidad se puede disminuir su número”.

Continúa el aumento de casos de psitacosis en humanos

Luego de que en 2024 el Ministerio de Salud de la Nación alertara por un brote de psitacosis, una enfermedad infecciosa que es provocada por una bacteria que suele transmitirse por medio de aves como, por ejemplo, loros, palomas, pavos, pollos o patos, este año se registró una suba del 209% de casos confirmados.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional, el año pasado hubo un total de 32 pacientes diagnosticados y 194 sospechas. No obstante, a mediados de octubre de 2025 los números ascendieron a 99 positivos y 520 alertas.

El riesgo de contraer psitacosis suele pasar inadvertido, ya que muchas aves infectadas no muestran signos de enfermedad y pueden transmitir la bacteria a los humanos sin levantar sospechas. Esta zoonosis, provocada por la bacteria Chlamydia psittaci, se transmite principalmente cuando una persona inhala partículas contaminadas que provienen de las heces, secreciones respiratorias o plumas de aves portadoras, según los datos recopilados por El Litoral.

Las autoridades pidieron tener cautela
Las autoridades pidieron tener cautela al tener contacto con aves

El período de incubación varía entre 5 y 14 días. En la mayoría de los casos, la infección se manifiesta como una neumonía adquirida en la comunidad, lo que dificultaría su diagnóstico temprano, ya que suele confundirse con otras afecciones respiratorias comunes.

Por este motivo, los especialistas subrayaron la necesidad de investigar antecedentes de contacto con aves en pacientes que presentan fiebre, tos, dificultad para respirar o malestar general, debido a que este dato puede ser clave para orientar el diagnóstico.

Entre los síntomas más frecuentes en humanos se encuentran la fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, tos seca, dificultad respiratoria y, en ocasiones, confusión, con o sin otros signos respiratorios.

De manera menos habitual, la infección puede derivar en complicaciones como neumonía, endocarditis, miocarditis, hepatitis, artritis, conjuntivitis o encefalitis. También se reportaron manifestaciones ocasionales como sarpullido inespecífico en la piel, diarrea, vómitos y dolor abdominal.

La gravedad de la psitacosis suele ser leve o moderada, aunque en ciertos casos puede evolucionar de forma severa, especialmente en adultos mayores que no reciben tratamiento oportuno. Por esta razón, los médicos recomendaron evitar la captura de aves silvestres y la compra de ejemplares en la vía pública, mantener los criaderos limpios y bien ventilados, y consultar a un profesional de la salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

Temas Relacionados

Santa FeRosarioParque IndependenciaPalomasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pidieron penas de más de 25 años para los acusados de asesinar a una adolescente en Rosario

La joven tenía 16 años y era madre de un bebé de cinco meses. Uno de los imputados está involucrado en el doble crimen narco de las hermanas Gorosito, ordenado por Los Monos

Pidieron penas de más de

Un hombre murió por un accidente mientras manipulaba un rifle de aire comprimido

Pese a los intentos de los servicios de emergencia por salvarle la vida, el hombre falleció en su casa de Río Tercero, Córdoba, debido a la grave herida que sufrió en el abdomen

Un hombre murió por un

Por un ataque de celos, le disparó al novio de su ex pareja en Berisso y huyó

Las autoridades también buscan a la mujer en cuestión, quien presenció el ataque y, desde entonces, nada se sabe de ella. La víctima permanece internada con pronóstico reservado

Por un ataque de celos,

Comenzó el juicio contra dos sicarios en Rosario por matar a tiros a un hombre frente a su casa

Dariel Amir Segovia y Gustavo Nahuel Valdez balearon a Rubén Colatrelli en la puerta de su casa en el barrio Parque Casado el 6 de agosto de 2022

Comenzó el juicio contra dos

Intentó asesinar a su pareja, le rompió el cráneo y terminó detenido en Coronel Pringles

La víctima, una mujer de 37 años, fue atacada en su domicilio. El agresor, que presentaba heridas cortantes en una de sus manos, fue aprehendido por la policía

Intentó asesinar a su pareja,
DEPORTES
Tras años de silencio, Stephen

Tras años de silencio, Stephen Curry habló sin filtros sobre el momento más difícil de su carrera: “Llegué a creer que había terminado”

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Tras años de crisis, el

Tras años de crisis, el regreso de las estrellas de mar ocre en Oregón sorprende a la ciencia

Ablutomanía: cuando el hábito de lavarse las manos se convierte en un trastorno obsesivo-compulsivo

Cansancio emocional: claves para detectarlo y proteger la salud mental en la vida cotidiana

La meditación no es adecuada para todas las personas, advierte una investigación internacional

No es falta de voluntad: cómo el cuerpo “se defiende” de las dietas y sabotea la pérdida de peso