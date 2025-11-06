Sociedad

Neuquén: intervinieron la casa de una mujer de 80 años que era acumuladora

La vivienda ubicada en el barrio Villa Florencia presentaba condiciones extremas con residuos visibles en el patio, el interior y el fondo. Hubo una intervención municipal autorizada por la Justicia para limpiar el lugar y retirar la acumulación

Guardar
El operativo se realizó en
El operativo se realizó en una vivienda de la calle Ceferino Namuncurá en el barrio Villa Florencia

Un nuevo operativo de la Subsecretaría de Limpieza Urbana de la ciudad de Neuquén se desplegó este jueves en una vivienda del barrio Villa Florencia, donde una mujer de 80 años vivía en condiciones extremas. La intervención se produjo luego de una denuncia vecinal y tras el traslado de la propietaria al hospital por parte del SIEN (Sistema Integral de Emergencias de Neuquén).

El procedimiento se llevó a cabo en una propiedad ubicada sobre la calle Ceferino Namuncurá, en la que, según constató el personal municipal, se acumulaban residuos, ropa, basura y plantas recolectadas durante un período estimado de al menos diez años. Todo eso, invisibilizado desde el frente, se concentraba principalmente en el patio, el interior y la parte trasera del domicilio.

“La subsecretaría fue convocada por el SIEN después que el día jueves la propietaria fuera trasladada al hospital por denuncia de los vecinos”, informó Cristian Haspert, titular del área.

El funcionario explicó que la situación había despertado preocupación no solo por el estado de salud de la mujer, sino también por las consecuencias que la acumulación generaba en el entorno. Entre ellas, los olores persistentes, la presencia de roedores y la vegetación descontrolada.

El municipio constató acumulación de
El municipio constató acumulación de residuos ropa basura y plantas recolectadas durante diez años

De acuerdo con Haspert, el estado en que se encontraba la vivienda era alarmante: sin suministro de luz ni gas, y con evidentes signos de deterioro. Frente a este panorama, y con la autorización correspondiente, el municipio ingresó a la propiedad mediante un permiso judicial que habilitó las tareas de limpieza profunda. El operativo incluyó el uso de maquinaria pesada, hidrolavadoras y un equipo completo de trabajadores municipales.

“La Subsecretaría de Limpieza Urbana, como siempre, está a disposición con todo este equipo de personas, maquinaria, hidrolavadoras y esperamos que la mujer tenga una pronta recuperación y que pueda volver a su casa”, expresó Haspert al finalizar la jornada.

Una vez trasladada al hospital, la mujer será evaluada por especialistas y podría ser derivada al área de Salud Mental para recibir tratamiento. Mientras tanto, continúa la limpieza de la vivienda para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.

La intervención, que se realizó en coordinación con los servicios de emergencia y bajo orden judicial, se convirtió en uno de los operativos más complejos de los últimos meses en la capital neuquina. La escena, oculta por años dentro de una vivienda común de barrio, salió a la luz gracias a la preocupación constante de los vecinos.

Desalojaron una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

El Gobierno de la Ciudad recuperó en Belgrano una casa tomada hace siete años

Un operativo encabezado por la Policía de la Ciudad, con respaldo judicial y participación de distintas áreas del gobierno porteño, puso fin a la ocupación de una casa en el corazón de Belgrano, que llevaba más de siete años usurpada. La propiedad, situada a pocas cuadras de la avenida Cabildo, fue recuperada y devuelta a sus dueños, en el marco de una política de la gestión actual que ya acumula más de 460 inmuebles restituidos. La intervención se dio en medio de una serie de acciones similares en distintos barrios porteños.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°3, a cargo del juez Sebastián Francisco Font, y se concretó con el apoyo de distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo incluyó la intervención de la Policía, la Guardia de Auxilio y la Red de Atención, y también contempló la clausura de dos accesos vecinos sin numeración.

Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión actual, el Ejecutivo porteño recuperó y devolvió a sus propietarios un total de 462 inmuebles que se encontraban usurpados o en situación irregular. Entre ellos figuran antiguos hoteles en los barrios de Constitución y San Telmo, un PH en la avenida San Juan, a dos cuadras de la avenida 9 de Julio, y un galpón de grandes dimensiones donde funcionó el mercado frigorífico Canning, en el barrio de Palermo, que llevaba más de una década ocupado.

Temas Relacionados

NeuquénVilla Florenciaúltimas noticias

Últimas Noticias

Las fotos de la mujer que se convirtió en la pista paraguaya en la causa Marita Verón

Susana Trimarco recibió información sobre una persona en situación de calle. Los vecinos de la zona de Capiatá pensaron que podría ser la joven desaparecida hace 23 años y se comunicaron con ella

Las fotos de la mujer

Trágico accidente en Gualeguay: un ciclista murió tras ser embestido por una camioneta en la Ruta 11

El siniestro ocurrió a las 20.23, cuando la víctima fue atropellado por un hombre de 72 años, oriundo de Paraná. El impacto fue tan violento que la víctima murió en el lugar

Trágico accidente en Gualeguay: un

Ordenaron el arresto domiciliario y tobillera electrónica para la mujer que atropelló a dos menores en Mendoza

El Ministerio Público sumó pruebas y evalúa medidas adicionales, mientras que la familia del adolescente hospitalizado aguarda por su recuperación

Ordenaron el arresto domiciliario y

Seguridad Vial le suspendió la licencia a la joven que fue agredida por un jubilado en Villa del Parque

Tras observar videos que se viralizaron en redes sociales luego del incidente, el organismo nacional sancionó a la mujer por conducción temeraria

Seguridad Vial le suspendió la

Pasó 10 años esclavizado en un campo: mataba animales para comer y tomaba agua de pozo

Lo rescataron en una causa por reducción a la servidumbre y detuvieron a su patrón. Los vecinos denunciaron su situación. Era sometido a realizar trabajos forzados

Pasó 10 años esclavizado en
DEPORTES
Impacto en el boxeo: la

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

Con nuevo esquema, la vuelta de dos piezas clave y a la espera de una figura: los once de River que imagina Gallardo ante Boca

Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera: el equipo que probó Claudio Úbeda de cara al Superclásico ante River Plate

El video del enojo de Faustino Oro tras ser eliminado del Mundial de Ajedrez y el impactante elogio de su rival: “Es un prodigio”

TELESHOW
Lourdes Fernández mostró cómo es

Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se viralizaron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

Lali Espósito celebró el primer trailer de su documental: “No voy a ser lo que otros quieren que yo sea”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones