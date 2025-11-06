El Gran Rabino Sefardí de Israel, David Yosef, visita Argentina

El Gran Rabino Sefardí del Estado de Israel, David Yosef.

La llegada del Gran Rabino Sefardí del Estado de Israel, David Yosef, a la Argentina entre el 6 y el 12 de noviembre de 2025, representa un acontecimiento para la comunidad judía local y para el diálogo interreligioso en el país.

Esta visita, organizada por Menora, Organización Judía Mundial para la Juventud, bajo la presidencia del Gran Rabino Sefardí de Buenos Aires, Isaac Sacca, se produce en un contexto marcado por la reciente finalización de la guerra desencadenada tras el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023. Y constituye la primera vez que un dignatario religioso de tan alto rango del judaísmo mundial visita la Argentina desde entonces.

El itinerario del Gran Rabino David Yosef contempla encuentros con comunidades judías de todo el territorio argentino, así como reuniones con líderes rabínicos, dirigentes comunitarios, instituciones educativas y representantes de las autoridades gubernamentales nacionales. El propósito central de estas actividades es fomentar el diálogo, la cooperación social y la transmisión de los valores éticos del judaísmo, en un esfuerzo por fortalecer los lazos espirituales, sociales y culturales entre Israel y las comunidades judías de la diáspora. Además, la agenda prevé la promoción de puentes con otras religiones y la reafirmación de valores compartidos con diversas comunidades del mundo.

Nacido en Jerusalén, el Gran Rabino David Yosef visitó la Argentina en más de treinta ocasiones antes de asumir su actual cargo, y manifiesta un profundo vínculo con la sociedad local, su cultura y sus costumbres. Su liderazgo se caracteriza tanto por su erudición como por su vocación pedagógica, orientada a acercar las enseñanzas milenarias de la Torá a todo el pueblo mediante un lenguaje claro y accesible. Además de su función como presidente de la Academia de estudios judíos religiosos Iehave Daat, es autor de obras fundamentales de ley religiosa, entre las que sobresale la serie “Halajá Berurá”.

David Yosef estará en el país hasta el 12 de noviembre.

La figura del Gran Rabino David Yosef está marcada por su linaje: es hijo del recordado y célebre Rabino Ovadia Yosef Z”L, quien ejerció como Gran Rabino Sefardí del Estado de Israel entre 1973 y 1983 y fue uno de los principales impulsores del judaísmo tradicional contemporáneo. El Rabino Ovadia Yosef visitó la Argentina en varias oportunidades: en agosto de 1975, en 1981 y en noviembre de 1993, consolidando así una relación histórica entre la dirigencia religiosa sefardí de Israel y la comunidad judía argentina.

Durante su estadía, se prevé que el Gran Rabino David Yosef transmita su mensaje a decenas de miles de miembros de la colectividad judía y mantenga encuentros con los más altos funcionarios del gobierno nacional. Su compromiso con la paz mundial quedó reflejado en su participación en el Congreso de las Religiones Tradicionales del Mundo, celebrado el 17 y 18 de septiembre en Kazajistán, donde se congregaron líderes religiosos de más de sesenta países.

Su última visita fue hace dos años, donde impartió capacitaciones y cursos especializados para el público en general. Según Menora, también visitó varias comunidades “para impartir su sabiduría y bendecir a sus feligreses”, entre las que destacan Yesod Hadat, Sucath David, Yeshurún, Shaare Sión, Agudat Dodim, Peer Hadat, Shuba Israel. Disertó en Ieshibot y Kolelim, entre ellos: Ieshibat Yeshurun, Ieshibá Bet David, Kolel Ohel Itzjak, Kolel Baalé Batim Yesod Hadat, Kolel Baale Batim Sucath David, Kolel Ajdut Israel, el Minián Sefardí Bet Rafael de Ajdut Israel y el templo Camargo de la comunidad Sefardí de Buenos Aires.