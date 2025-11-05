Discutió con su pareja, se bajó del auto en medio de la nada y se perdió: lo hallaron luego de 15 horas y deshidratado

El operativo de búsqueda en Jáchal movilizó a fuerzas policiales, canes y organismos de emergencia (San Juan 8)

Un viaje de esparcimiento por el norte de San Juan se transformó en un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a las autoridades y a los habitantes de Jáchal durante casi 15 horas. Una discusión de pareja y una mala reacción estuvieron cerca de terminar en tragedia.

Todo comenzó el sábado por la noche, cuando C. C., de 45 años, y su pareja emprendieron el regreso desde el camping Agua Negra rumbo al Gran San Juan. Lo que debía ser una vuelta tranquila, pronto se vio alterada por una discusión dentro del Volkswagen Polo en el que viajaban por la Ruta Nacional 40.

La disputa, que según medios locales no dejó de intensificarse durante el trayecto, llevó a la conductora a detener el vehículo cerca de Tucunuco, a 5 kilómetros del puesto policial de Niquivil.

Fue en ese punto cuando C. C., en medio del enojo, decidió descender del automóvil y alejarse sin llevarse sus pertenencias, incluido su teléfono celular, que quedó dentro del Polo.

La mujer, todavía molesta, avanzó por la ruta un kilómetro, pero luego reconsideró la situación y retornó al sitio en el que había dejado a su pareja. Al regresar, descubrió que C. C. ya no se hallaba allí, de acuerdo con la reconstrucción de Tiempo de San Juan.

Preocupada, esperó un rato en la ruta, pero no obtuvo ningún indicio de su paradero. Sin más alternativa y al constatar que el hombre no volvía, se dirigió al puesto policial de Niquivil para denunciar la desaparición, ya en los primeros minutos del domingo. Fue en ese momento cuando comenzó a activarse el engranaje de búsqueda que uniría a distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 21, la Unidad Rural, la División Canes y el GERAS se plegaron al protocolo provincial “San Juan te busca”, coordinado desde el Ministerio Público Fiscal, con la supervisión del fiscal Sohar Aballay de la Unidad Fiscal del Norte, indicó Diario Huarpe.

El hombre soportó el frío nocturno refugiándose bajo una alcantarilla y caminó durante horas bajo el calor

La denuncia ingresó con la descripción de C. C.: vestía jean azul largo, remera amarilla clara, zapatillas grises, tenía una estatura de 1,90 metros, tez trigueña, ojos claros, pelo largo y sin barba. No portaba abrigo ni provisiones para pasar la noche.

Desde la madrugada del domingo se organizaron rastrillajes en zonas rurales y ribereñas, priorizando sectores próximos al río Jáchal, los alrededores de Niquivil y caminos secundarios. El rastreo demandó varias horas, ya que la falta de señales obligó a extender la búsqueda a varios kilómetros del sitio original.

Además, la activación del protocolo “San Juan te busca” supuso la difusión inmediata de los datos de la persona extraviada a todas las dependencias policiales de la provincia.

Las primeras horas de búsqueda no arrojaron resultados. El amplio despliegue policial incluyó agentes especializados de la División Canes, quienes jugaron un papel fundamental en la localización del hombre.

Pasadas las 15 del domingo, más de 15 horas después de la discusión que le dio inicio a todo, los canes detectaron la presencia de una persona en las cercanías del nuevo trazado del camino a Mogna.

El hallazgo trajo alivio y confirmó que Caballero se encontraba con vida, aunque presentaba signos de deshidratación y desorientación. De acuerdo con el testimonio brindado a las autoridades, explicó que había soportado el frío de la noche a la intemperie, refugiándose bajo una alcantarilla, y que durante todo el domingo caminó sin rumbo fijo bajo el calor intenso hasta dar con una zona transitada, indicó San Juan 8.

De inmediato, fue trasladado al Hospital San Roque de Jáchal, donde recibió atención médica y, una vez estabilizado, fue dado de alta.