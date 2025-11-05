Córdoba: una mujer atacó con una tenaza a una veterinaria tras una discusión por un medicamento para conejos

Córdoba: una mujer fue a quejarse a una veterinaria por un producto para su mascota y golpeó a la empleada con una tenaza en la cabeza (@covetcordoba)

Una médica veterinaria sufrió una agresión con una tenaza en su propio consultorio del barrio San Pablo, en la ciudad de Córdoba, cuando intentaba atender el reclamo de una clienta que exigía la devolución de un producto multivitamínico. El incidente, que tuvo lugar el martes al mediodía, quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, la secuencia comenzó algunos días antes. Una clienta adquirió en ese consultorio un producto multivitamínico de venta libre destinado a sus conejos.

La venta se había producido sin que los animales recibieran atención clínica previa. Después de utilizar el producto, la clienta regresó al local sosteniendo que sus conejos habían muerto, atribuyendo el hecho a los suplementos adquiridos. En ese contexto, reclamó la devolución del dinero y exigió que la atención veterinaria fuera gratuita.

Tras recibir atención institucional y asesoramiento del Colegio Médico Veterinario, la profesional, Rosa Saturno, continuó trabajando con normalidad. Pero la situación se agravó pocas horas después, cuando la clienta retornó acompañada por su hija.

Lo que parecía una discusión común terminó de manera inesperada. Sin previo aviso, la joven extrajo una tenaza de su cartera y golpeó de manera abrupta a la profesional en la cabeza. El ataque fue registrado por el sistema de cámaras de seguridad, que se puede ver en el video que encabeza la nota, y dejó en evidencia la gravedad del hecho. Ambas mujeres se dieron a la fuga inmediatamente.

La agresión generó lesiones en la cabeza de la veterinaria y un profundo impacto emocional. En declaraciones exclusivas a Ahora Noticia, del Canal 10 de Córdoba, Saturno relató: “Era la madre con su hija. La hija saca una tenaza de su cartera y me pega abruptamente en la cabeza”.

Detalló que intentaba explicarles que el producto era de venta libre y que no podía haber afectado la salud de los animales, pero la situación escaló en segundos. “Fue tremendo. Me empiezo a descomponer, fue una situación que nunca me hubiera esperado en mi vida”, expresó.

Con veinte años de trayectoria profesional, Saturno admitió que no había experimentado una situación semejante. Reconoció sentirse expuesta y compartió el temor que la atraviesa después del ataque.

A raíz de lo ocurrido, no pudo regresar a trabajar y manifestó su preocupación por su seguridad y la de su familia: “Hoy no fui a trabajar, tenía cirugías, pero tengo miedo. Lo físico se cura, pero lo emocional y lo psíquico no se me va a ir más”.

El Colegio Médico Veterinario de Córdoba intervino rápidamente. Emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde expresó su “más enérgico repudio” al hecho y anunció que se presentará como querellante particular en el proceso penal.

La presidenta del organismo, Natalia Elstner, afirmó en diálogo con El Doce TV que el caso debe ser caratulado como intento de homicidio. “Si Rosa no se apartaba un centímetro le partían la cabeza”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Desde la entidad se investiga si las agresoras tienen un criadero de conejos en su domicilio, ya que habrían llegado al consultorio con los animales fallecidos en un bolso.

Las autoridades del colegio aclararon: “La veterinaria no hizo nada malo. Les vendió el producto multivitamínico como se puede vender una pipeta para desparasitar un perro. Es un producto de venta libre. Existen miles de motivos por los cuales las crías pueden haber muerto”.

El hecho fue denunciado formalmente ante las autoridades judiciales y el Colegio Médico Veterinario de Córdoba, además de apuntarse como querellante, puso a disposición su equipo legal para acompañar a la víctima. Solicitaron prudencia y respeto a los medios y la comunidad en el tratamiento de la información, para evitar la difusión de material sensible que pueda interferir en el proceso o vulnerar derechos personales.