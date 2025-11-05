Sociedad

Córdoba: una mujer atacó con una tenaza a una veterinaria tras una discusión por un medicamento para conejos

La clienta reclamaba que un multivitamínico había matado a sus mascotas. El comunicado del Colegio Médico Veterinario cordobés en repudio a los hechos y resaltó el apoyo a la profesional

Guardar
Córdoba: una mujer fue a quejarse a una veterinaria por un producto para su mascota y golpeó a la empleada con una tenaza en la cabeza (@covetcordoba)

Una médica veterinaria sufrió una agresión con una tenaza en su propio consultorio del barrio San Pablo, en la ciudad de Córdoba, cuando intentaba atender el reclamo de una clienta que exigía la devolución de un producto multivitamínico. El incidente, que tuvo lugar el martes al mediodía, quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo a la información proporcionada por el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, la secuencia comenzó algunos días antes. Una clienta adquirió en ese consultorio un producto multivitamínico de venta libre destinado a sus conejos.

La venta se había producido sin que los animales recibieran atención clínica previa. Después de utilizar el producto, la clienta regresó al local sosteniendo que sus conejos habían muerto, atribuyendo el hecho a los suplementos adquiridos. En ese contexto, reclamó la devolución del dinero y exigió que la atención veterinaria fuera gratuita.

Tras recibir atención institucional y asesoramiento del Colegio Médico Veterinario, la profesional, Rosa Saturno, continuó trabajando con normalidad. Pero la situación se agravó pocas horas después, cuando la clienta retornó acompañada por su hija.

Lo que parecía una discusión común terminó de manera inesperada. Sin previo aviso, la joven extrajo una tenaza de su cartera y golpeó de manera abrupta a la profesional en la cabeza. El ataque fue registrado por el sistema de cámaras de seguridad, que se puede ver en el video que encabeza la nota, y dejó en evidencia la gravedad del hecho. Ambas mujeres se dieron a la fuga inmediatamente.

La agresión generó lesiones en la cabeza de la veterinaria y un profundo impacto emocional. En declaraciones exclusivas a Ahora Noticia, del Canal 10 de Córdoba, Saturno relató: “Era la madre con su hija. La hija saca una tenaza de su cartera y me pega abruptamente en la cabeza”.

Detalló que intentaba explicarles que el producto era de venta libre y que no podía haber afectado la salud de los animales, pero la situación escaló en segundos. “Fue tremendo. Me empiezo a descomponer, fue una situación que nunca me hubiera esperado en mi vida”, expresó.

Con veinte años de trayectoria profesional, Saturno admitió que no había experimentado una situación semejante. Reconoció sentirse expuesta y compartió el temor que la atraviesa después del ataque.

A raíz de lo ocurrido, no pudo regresar a trabajar y manifestó su preocupación por su seguridad y la de su familia: “Hoy no fui a trabajar, tenía cirugías, pero tengo miedo. Lo físico se cura, pero lo emocional y lo psíquico no se me va a ir más”.

El Colegio Médico Veterinario de Córdoba intervino rápidamente. Emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde expresó su “más enérgico repudio” al hecho y anunció que se presentará como querellante particular en el proceso penal.

La presidenta del organismo, Natalia Elstner, afirmó en diálogo con El Doce TV que el caso debe ser caratulado como intento de homicidio. “Si Rosa no se apartaba un centímetro le partían la cabeza”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Desde la entidad se investiga si las agresoras tienen un criadero de conejos en su domicilio, ya que habrían llegado al consultorio con los animales fallecidos en un bolso.

Las autoridades del colegio aclararon: “La veterinaria no hizo nada malo. Les vendió el producto multivitamínico como se puede vender una pipeta para desparasitar un perro. Es un producto de venta libre. Existen miles de motivos por los cuales las crías pueden haber muerto”.

El hecho fue denunciado formalmente ante las autoridades judiciales y el Colegio Médico Veterinario de Córdoba, además de apuntarse como querellante, puso a disposición su equipo legal para acompañar a la víctima. Solicitaron prudencia y respeto a los medios y la comunidad en el tratamiento de la información, para evitar la difusión de material sensible que pueda interferir en el proceso o vulnerar derechos personales.

Temas Relacionados

CórdobaColegio Médico VeterinarioConejosVeterinariosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron en una terminal de micros a los pilotos de la avioneta narco que se estrelló en Salta

Los arrestaron en Rosario de la Frontera. Los investigadores hallaron en total un cargamento de 364 kilos de cocaína, porque encontraron bolsones que estaban enterrados en la finca. Así son cuatro los detenidos

Detuvieron en una terminal de

Una mujer denunció que reemplazaron los restos de su madre por los de otra persona en un cementerio de Chubut

Ocurrió en Rawson. Lucía Fernández contó que el municipio avanzó en una cremación sin aviso previo para colocar otro cuerpo en el nicho que ocupaba su mamá, fallecida en 1977

Una mujer denunció que reemplazaron

Quedó firme la condena al ex policía que baleó y dejó cuadripléjico a Lucas Cabello y ordenaron su detención

La Corte Suprema confirmó la pena de 16 años de prisión para Ricardo Gabriel Ayala por haberle disparado en tres oportunidades en el barrio porteño de La Boca

Quedó firme la condena al

El gobierno porteño reforzó la seguridad en ocho zonas y extenderá el horario de bares y comercios

El programa “Buenos Aires 24 horas” incrementará los operativos de control y las frecuencias del transporte público para garantizar salidas seguras y darle un impulso a la vida nocturna. Cuáles son los lugares elegidos

El gobierno porteño reforzó la

Murió en Entre Ríos el joven que permanecía internado luego de chocar de frente contra un camión

El accidente fatal ocurrió el martes por la tarde en un acceso a Concepción del Uruguay y aún se investigan las causas. La sentida despedida de sus compañeros de trabajo

Murió en Entre Ríos el
DEPORTES
Tomás Etcheverry cerró su año

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

TELESHOW
Pachu Peña se separó tras

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”