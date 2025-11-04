Rige una alerta amarilla por tormentas para el AMBA: el tiempo para la ciudad y el resto del país

El SMN advirtió que rige alerta amarilla por tormenta para el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y húmedas, pero con lluvias durante toda la jornada. Además, rige alerta amarilla por tormentas.

Para esta mañana, el SMN señaló que se esperan tormentas aisladas, con una temperatura de 23°C. Hacia la tarde, el caudal de agua aumentará, ya que habrá tormentas fuertes y un ascenso a los 25°C. Para la noche, las precipitaciones caerán en forma de chaparrones, con 19°C.

Además, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas, por lo cual se recomienda extremar precauciones. En este sentido, el organismo recomienda:

No saques la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Desde Meteored argumentaron: “Durante los primeros días del mes, el patrón de circulación de la atmósfera sobre Argentina se mostrará muy activo. Las precipitaciones serán frecuentes y generalizadas, alcanzando niveles por encima del promedio en buena parte del territorio nacional. Este escenario se destacará especialmente en la franja central, aunque también abarcará gran parte del norte argentino. Se espera una semana con varios pulsos de inestabilidad, lo que se traducirá en lluvias reiteradas y abundantes acumulados en zonas agrícolas clave".

El clima extendido para el AMBA.

Para mañana, el cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada, con una muy baja probabilidad de lluvias del 10% en la madrugada. Máxima de 21°C y mínima de 12°C. En tanto, el jueves estará nublado, con bajas chances de lluvias durante todo el día.

El viernes volverán las precipitaciones en formato de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que a la tarde la nubosidad será mayoritaria, con un 10% de probables lluvias. Máxima de 19°C y mínima de 15%.

“Este régimen húmedo estará acompañado por una marcada variabilidad térmica. Las temperaturas tenderán a ubicarse por debajo de los valores medios, debido a la persistente cobertura nubosa, la rotación de los vientos y la ocurrencia de precipitaciones. Estos factores limitarán los ascensos térmicos y mantendrán un ambiente más fresco que lo habitual para esta época del año“, explicaron desde Meteored.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del martes, se registran chaparrones al oeste y tormentas fuertes al este. Además, hay tormentas fuertes con lluvias intensas en las localidades de Ayacucho, Castelli, Dolores, General Guido, General Lavalle, Maipú, Pila, Rauch y Tordillo. En el norte hay tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas de viento que afectan a Arrecifes, Pergamino, Rojas y Salto.

En la tarde, directamente habrá tormentas en toda la provincia de Buenos Aires. Mientras que hacia la noche, las tormentas se mantendrán en el oeste y suroeste.

El miércoles, el firmamento bonaerense tendrá nubosidad variable, con menor caudal de nubes en la zona de la costa atlántica. Mientras que por la tarde, la mayor densidad se ubicará al suroeste.

El jueves estará completamente nublado, con algunas lluvias al norte y sur. Para la mañana del viernes se esperan lluvias en parte de la zona costera (desde Necochea hasta Punta Indio). Y a la tarde, nubosidad variable en todo el territorio bonaerense, pero sin precipitaciones.

Las alertas amarillas por tormentas en el AMBA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas en Santa Fe y Córdoba. En estos casos, se recomienda no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y mantenerse lejos de playas, lagunas, ríos y/o piletas.

Para mañana, las alertas amarillas por tormentas se trasladarán a Formosa, Mendoza y Neuquén.

Las alertas amarillas por tormentas para mañana, en el norte y oeste.

“Este escenario lluvioso de la primera semana de noviembre contrastará de manera notoria con lo que se espera para la segunda mitad de la quincena. Los modelos de pronóstico muestran un cambio de patrón que reducirá significativamente la actividad de precipitaciones sobre el centro y norte del país", adelantaron desde Meteored.