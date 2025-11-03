Cambios en los radares de la Autopista del Oeste: cuál es la nueva velocidad máxima permitida

La normativa fue impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la concesionaria del corredor (Crédito: Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste)

Un cambio importante comenzó a regir esta semana en uno de los principales corredores viales del Área Metropolitana de Buenos Aires. La velocidad máxima permitida en la Autopista del Oeste fue reducida de 130 km/h a 110 km/h, una modificación que se aplica a lo largo de todo el trayecto principal, desde su inicio en el límite de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la avenida General Paz, hasta el partido bonaerense de Luján.

Según informaron desde la concesionaria del corredor, la medida fue adoptada “tras detectar un aumento en la cantidad de siniestros, varios de ellos graves, que ocurrieron en los últimos meses y que, de acuerdo con los informes, estuvieron vinculados al exceso de velocidad”.

En ese contexto, explicaron que “se vienen registrando en ese tramo muchos siniestros y graves”, lo que motivó la decisión de ajustar los límites máximos de circulación.

La velocidad máxima permitida en la Autopista del Oeste bajó de 130 kmh a 110 kmh en todo su recorrido

El nuevo límite rige ya en sectores donde antes se podía circular a mayor velocidad, como el tramo comprendido entre la avenida General Paz y Barcala, y se espera que la modificación tenga impacto en zonas urbanas claves como Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Moreno.

Desde Vialidad Nacional y la ANSV remarcaron que el objetivo central es reducir la siniestralidad. A través de sus redes sociales, señalaron que la modificación “no busca sancionar, sino cuidar vidas”, y agregaron que respetar los límites de velocidad puede disminuir hasta en un 40% la posibilidad de sufrir un accidente grave.

Para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, se anunció un refuerzo en los controles, con la implementación de radares fijos y móviles, así como mayor señalización vertical y luminosa a lo largo del trayecto, especialmente en los tramos con mayor concentración de tránsito urbano.

Retiraron las cabinas de peaje en la Perito Moreno

Desde el 1 de noviembre quienes usen la autopista Perito Moreno sin TelePASE deben pagar una multa

En paralelo a la modificación del límite de velocidad, también se produjo un cambio estructural en el sistema de cobro en otra de las autopistas clave del área metropolitana. Desde este último fin de semana, la autopista Perito Moreno dejó de contar con cabinas de peaje, y el único sistema habilitado para circular es el TelePASE o la lectura automática de patente. La decisión fue adoptada por AUSA, la empresa responsable de la administración de esta traza.

La eliminación del pago manual significa que quienes no estén adheridos a TelePASE deberán abonar una multa de 119.776,50 pesos, de acuerdo con la normativa vigente. El sistema, que ya venía implementándose en otras autopistas, permite el cobro automático mediante un dispositivo autoadhesivo colocado en el parabrisas del vehículo o, en el caso de las motos, sobre la óptica delantera.

AUSA indicó que el nuevo sistema permite “traspasar los peajes sin detenerte y sin necesidad de efectivo”. También destacó que el dispositivo es válido para toda la red adherida a TelePASE, lo cual unifica el sistema de cobro en distintas autopistas.

Cómo sacar el TelePASE para circular por la autopista y evitar multas

El sistema TelePASE permite circular sin detenerse y se puede tramitar en línea o desde Mercado Pago

El procedimiento para obtener el dispositivo TelePASE es completamente digital y no tiene costo. Existen varias opciones disponibles para completar la adhesión. Una de ellas es ingresar al sitio oficial www.telepase.com.ar, donde se puede elegir entre dos modalidades de entrega: retiro en un punto habilitado —hay más de 300 en todo el país— o envío a domicilio, en cuyo caso el usuario debe completar la activación una vez recibido el dispositivo.

Otra alternativa es gestionarlo desde la aplicación de Mercado Pago. Para ello, se debe ingresar a la app, seleccionar la opción TelePASE, cargar la patente del vehículo y, si no se dispone del dispositivo, solicitarlo a través de la misma plataforma. En ese caso, llega en un plazo estimado de 24 horas y también puede ser retirado sin costo o adquirido en la tienda oficial de Mercado Libre.

Según detallaron desde AUSA, se puede abonar con tarjeta de crédito o asociar el TelePASE a una cuenta de Mercado Pago, lo que permite pagar con saldo disponible sin necesidad de contar con una cuenta bancaria.