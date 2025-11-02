Vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y cuatro provincias estarán bajo alertas por tormentas y vientos

Las lluvias continuarán hasta la tarde (Télam)

Tras una semana de varias fluctuaciones en el estado del clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un giro abrupto en las condiciones meteorológicas de este domingo. Según la actualización del pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera un descenso de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

Para esta jornada, el organismo prevé que el termómetro caerá hasta los 19 grados de mínima en las primeras horas del día, a la vez que estará acompañado de una probabilidad de precipitaciones del 40 % que se mantendrá hasta la tarde.

Durante la primera parte del día, la temperatura alcanzarán los 20 grados, mientras que en horas de la tarde se espera un leve ascenso hasta los 25 grados de máxima anunciados para cerrar el fin de semana. Aunque los chaparrones persistirían hasta la noche, el SMN estima que cesarán debido al incremento del viento proveniente del este, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, fenómeno que contribuirá a la dispersión de las nubes.

Aunque las lluvias no estarían presentes durante la jornada del lunes, desde el sitio Meteored Argentina señalaron que este mes se esperaría un aumento en la inestabilidad climática. Por esto, el martes volverían a presentarse en la región, con una probabilidad variable entre los 40 y 70%.

Las alertas que estarán activas en todo el país

Este fin de semana, solo cuatro provincias estarán bajo alertas amarillas. Mientras que el norte de Córdoba y Misiones recibieron una advertencia por tormentas, en Santa Cruz y Tierra del Fuego se desarrollarán fuertes vientos.

Las provincias que estarán bajo alerta este domingo (SMN)

Según los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, se tratarán de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por este motivo, emitieron una serie de recomendaciones para que los habitantes de dichas regiones aminoren el peligro al que podrían estar expuestos.

Entre las medidas más relevantes para las zonas afectadas por las tormentas, se destacó la importancia de mantener despejados los desagües. Por esto, pidieron retirar cualquier objeto que pueda obstruir el escurrimiento del agua resulta fundamental para evitar inundaciones y daños materiales.

De la misma forma, indicaron que la exposición al aire libre durante estos eventos climáticos representaría un peligro considerable. Por ello, aconsejaron suspender toda actividad al aire libre mientras persista la alerta.

Además, sugirieron buscar refugio en lugares seguros es prioritario, evitando permanecer cerca de árboles o postes de electricidad, ya que estos pueden desplomarse por la fuerza del viento o el impacto de un rayo.

Toda la provincia estará bajo alerta amarilla

En el caso de las zonas acuáticas, como playas, ríos, lagunas y piscinas, deben evitarse estrictamente durante la tormenta. De hecho, remarcaron que permanecer en estos lugares incrementaría el riesgo de ser alcanzado por un rayo, por lo que se recomienda alejarse de inmediato ante la aproximación de descargas eléctricas.

La posibilidad de caída de granizo constituye otro de los peligros asociados a las tormentas severas que fueron pronosticadas. Por esto, recomendaron mantenerse informado sobre la evolución del clima y estar atento a las indicaciones de las autoridades, permite anticipar este tipo de fenómenos y tomar resguardos adicionales.

Por otro lado, para las provincias patagónicas reiteraron el consejo de evitar participar de actividades al aire libre, ya que se esperan vientos de entre los 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Asimismo, recordaron que deberán asegurar los elementos de exterior, que pudieran volarse por la fuerza de los vientos y generar destrozos en el área.

Finalmente, subrayaron la necesidad de contar con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono. Este recurso facilitaría la respuesta ante situaciones imprevistas y contribuye a la seguridad de quienes puedan verse afectados por el temporal.