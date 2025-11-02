Sociedad

Vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y cuatro provincias estarán bajo alertas por tormentas y vientos

Luego de un sábado soleado y con temperaturas veraniegas, el Servicio Meteorológico Nacional afirmó que el clima dará un giro este domingo

Guardar
Las lluvias continuarán hasta la
Las lluvias continuarán hasta la tarde (Télam)

Tras una semana de varias fluctuaciones en el estado del clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un giro abrupto en las condiciones meteorológicas de este domingo. Según la actualización del pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera un descenso de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

Para esta jornada, el organismo prevé que el termómetro caerá hasta los 19 grados de mínima en las primeras horas del día, a la vez que estará acompañado de una probabilidad de precipitaciones del 40 % que se mantendrá hasta la tarde.

Durante la primera parte del día, la temperatura alcanzarán los 20 grados, mientras que en horas de la tarde se espera un leve ascenso hasta los 25 grados de máxima anunciados para cerrar el fin de semana. Aunque los chaparrones persistirían hasta la noche, el SMN estima que cesarán debido al incremento del viento proveniente del este, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, fenómeno que contribuirá a la dispersión de las nubes.

Aunque las lluvias no estarían presentes durante la jornada del lunes, desde el sitio Meteored Argentina señalaron que este mes se esperaría un aumento en la inestabilidad climática. Por esto, el martes volverían a presentarse en la región, con una probabilidad variable entre los 40 y 70%.

Las alertas que estarán activas en todo el país

Este fin de semana, solo cuatro provincias estarán bajo alertas amarillas. Mientras que el norte de Córdoba y Misiones recibieron una advertencia por tormentas, en Santa Cruz y Tierra del Fuego se desarrollarán fuertes vientos.

Las provincias que estarán bajo
Las provincias que estarán bajo alerta este domingo (SMN)

Según los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, se tratarán de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por este motivo, emitieron una serie de recomendaciones para que los habitantes de dichas regiones aminoren el peligro al que podrían estar expuestos.

Entre las medidas más relevantes para las zonas afectadas por las tormentas, se destacó la importancia de mantener despejados los desagües. Por esto, pidieron retirar cualquier objeto que pueda obstruir el escurrimiento del agua resulta fundamental para evitar inundaciones y daños materiales.

De la misma forma, indicaron que la exposición al aire libre durante estos eventos climáticos representaría un peligro considerable. Por ello, aconsejaron suspender toda actividad al aire libre mientras persista la alerta.

Además, sugirieron buscar refugio en lugares seguros es prioritario, evitando permanecer cerca de árboles o postes de electricidad, ya que estos pueden desplomarse por la fuerza del viento o el impacto de un rayo.

Toda la provincia estará bajo
Toda la provincia estará bajo alerta amarilla

En el caso de las zonas acuáticas, como playas, ríos, lagunas y piscinas, deben evitarse estrictamente durante la tormenta. De hecho, remarcaron que permanecer en estos lugares incrementaría el riesgo de ser alcanzado por un rayo, por lo que se recomienda alejarse de inmediato ante la aproximación de descargas eléctricas.

La posibilidad de caída de granizo constituye otro de los peligros asociados a las tormentas severas que fueron pronosticadas. Por esto, recomendaron mantenerse informado sobre la evolución del clima y estar atento a las indicaciones de las autoridades, permite anticipar este tipo de fenómenos y tomar resguardos adicionales.

Por otro lado, para las provincias patagónicas reiteraron el consejo de evitar participar de actividades al aire libre, ya que se esperan vientos de entre los 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Asimismo, recordaron que deberán asegurar los elementos de exterior, que pudieran volarse por la fuerza de los vientos y generar destrozos en el área.

Finalmente, subrayaron la necesidad de contar con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentos personales y teléfono. Este recurso facilitaría la respuesta ante situaciones imprevistas y contribuye a la seguridad de quienes puedan verse afectados por el temporal.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalCiudad de Buenos AiresConurbanoLluviasTormentasVientosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ordenaron a un empleado de Salud de Entre Ríos a devolverle más de 8 millones de pesos al Estado

La provincia había activado mecanismos legales para recuperar una suma superior a ocho millones de pesos, presuntamente asignados de manera indebida por un agente de la División Concurso

Ordenaron a un empleado de

Expulsarán a los brasileños detenidos en Misiones: un intendente negó el vínculo con el Comando Vermelho

El alcalde de Porto Mauá aseguró que se tratarían de empleados que fueron contratados para estudiar la zona donde se construirá un puente internacional

Expulsarán a los brasileños detenidos

A 20 años del femicidio de María Florencia Morello, perdieron las pruebas genéticas para dar con el responsable

El año pasado la causa había sido desestimada. La familia denunció que no habían sido notificados en todo este tiempo

A 20 años del femicidio

Detuvieron a un agente de la Policía Federal por distribución de material de abuso sexual infantil en Salta

El acusado fue imputado este sábado, luego de que detectaran que tenía más de 60 mil archivos en sus dispositivos digitales

Detuvieron a un agente de

Cafetines de Buenos Aires: el rincón dedicado a Cortázar que es resistencia cultural e invita a sumergirse en el mundo del escritor

Donde Almagro se encuentra con Palermo, en la esquina de Cabrera y Medrano, un café temático en homenaje al padre de los cronopios y las famas ofrece un espacio para eludir la explotación de ofertas gastronómicas modernas y cobijarse en un universo donde la literatura reina junto al café

Cafetines de Buenos Aires: el
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 17 de Qatar: el formato, los 48 equipos y el fixture de Argentina

Es una de las fotos más recordadas de la vida de Maradona y detrás esconde una historia trágica y luminosa

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

TELESHOW
Gabriela Acher confiesa por qué

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué es el filibusterismo y

¿Qué es el filibusterismo y por qué Trump quiere que desaparezca?

EEUU instó a los países del sudeste asiático a reforzar su poderío marítimo frente a los ejercicios “desestabilizadores” de China en la región

Rusia lanzó un nuevo ataque combinado con drones y misiles sobre Ucrania: hay al menos tres muertos

Melissa causó al menos 50 muertos tras su paso por el Caribe y se convirtió en el huracán más potente de la temporada

A dos semanas del referéndum en Ecuador, las encuestas muestran un apoyo dividido a Daniel Noboa y dudas sobre la Asamblea Constituyente