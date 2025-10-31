Atacaron a golpes a un joven en Córdoba, debieron operarlo de urgencia y le extrajeron el bazo

El Hospital Dr. Sauret de la localidad cordobesa de Monteros donde su operado de urgencia la víctima (El Doce.tv)

La ciudad de Morteros, en la provincia de Córdoba, volvió a registrar un episodio de extrema violencia con consecuencias severas para un joven de 19 años.

Una pelea ocurrida el miércoles por la noche en el playón del barrio Sucre terminó con el adolescente hospitalizado, tras sufrir múltiples heridas abdominales que derivaron en una cirugía de urgencia.

De acuerdo con lo informado, la situación cobró notoriedad minutos después del incidente, cuando la hermana del herido, una mujer de 29 años, se dirigió hasta la comisaria local para advertir sobre la gravedad de lo sucedido.

Su testimonio permitió que la policía acudiera rápidamente al lugar del hecho y diera inicio a la investigación con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la recopilación de pruebas.

Personal médico trasladó de inmediato al joven hasta el Hospital Dr. Sauret, donde profesionales de la salud constataron la complejidad de las lesiones sufridas y determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica urgente.

Los cirujanos debieron extirparle el bazo, órgano afectado de manera irreversible por la violencia recibida, y el paciente quedó bajo estricta observación tras la operación, según informó el portal El Doce.tv.

La Fiscalía de Morteros, bajo la conducción del fiscal Francisco Payges, tomó intervención en el caso desde las primeras horas tras la denuncia.

El funcionario judicial concentró los esfuerzos en la toma de testimonios de testigos presenciales y en la obtención de material fílmico de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del enfrentamiento, tareas dirigidas a esclarecer la dinámica de la pelea y la eventual responsabilidad de los implicados.

En función de la evidencia inicial reunida, la Policía de Córdoba detuvo a una persona acusada de haber participado en el hecho. El individuo quedó imputado por el delito de lesiones graves, mientras avanza el análisis de pruebas y se aguardan los resultados de pericias complementarias.

El trabajo de la Fiscalía busca establecer el grado de relación entre la víctima y el agresor, así como determinar si existieron otros participantes en la trifulca y cuáles fueron los desencadenantes directos del ataque que culminó en lesiones de tal magnitud.

Luego de lo ocurrido, la Policía detuvo a un hombre que está imputado por lesiones leves (Policía de Córdoba)

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes heridos por arma blanca

A mediados del mes pasado, una feroz pelea entre jóvenes ocurrida a la salida de un boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo terminó con dos heridos de arma blanca, caos y sangre en la vereda. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

Fuentes policiales precisaron que el altercado ocurrió en el boliche Ink, localizado sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

El conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Un video muestra la violencia con la que se enfrentaron ambas bandas, cuando todavía era de noche y mientras algunos automóviles circulaban por la avenida Niceto Vega. En medio del enfrentamiento, un joven fue víctima de un duro castigo por parte de sus adversarios de turno, quienes lo tiraron al asfalto y le propinaron golpes de puño y patadas, a pesar de que se encontraba indefenso en el piso.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita -cuatro varones y una mujer-, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

La investigación del hecho quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, donde se dispuso que una vez que se tenga diagnóstico de las dos personas hospitalizadas se analizará el temperamento correspondiente para las personas demoradas.