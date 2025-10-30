Sociedad

Accidente fatal en Comodoro Rivadavia: una mujer murió y un hombre se encuentra grave tras un brutal vuelco

Ocurrió cerca del kilómetro 8, en la curva próxima a la ex base Guilford. La víctima tenía 28 años. Investigan si el conductor, que fue trasladado al Hospital Regional, estaba alcoholizado

En las primeras horas de este jueves, un trágico accidente de tránsito sacudió la zona norte de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana, cuando un vehículo Volkswagen Suran volcó en una curva ubicada entre los kilómetros 5 y 8 de la Ruta Provincial N° 1, en inmediaciones de la ex base Guilford. Como consecuencia del siniestro, una mujer de 28 años perdió la vida en el acto, mientras que el conductor, un joven de 27, fue trasladado con urgencia al Hospital Regional.

Según precisó Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de la Policía del Chubut, “el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Un vehículo conducido por un hombre perdió el control y volcó en la curva ubicada entre los kilómetros 5 y 8 de la ruta 1. Ambos ocupantes fueron despedidos del interior del automóvil; la mujer murió en el acto y el hombre fue derivado con urgencia al hospital regional”, declaró en diálogo con ADNSUR.

Tras el llamado de emergencia que alertó sobre el vuelco, efectivos de la Seccional Sexta, personal de Tránsito Municipal, equipos del Ministerio Público Fiscal y agentes de Criminalística se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias correspondientes y coordinar el operativo de asistencia. El tránsito fue controlado durante varias horas mientras los peritos trabajaban para recolectar evidencia y reconstruir la dinámica del hecho.

La víctima fatal fue identificada como M. M. A., de 28 años. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, en el marco de la investigación iniciada para determinar con precisión las causas del accidente. En tanto, el conductor, único sobreviviente, permanecía internado bajo observación en el hospital.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el vehículo siniestrado era el único involucrado. No obstante, el personal abocado al caso busca obtener imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar más datos sobre lo sucedido. “Este tramo es conocido por presentar alta velocidad y curvas peligrosas, lo que ha generado antecedentes de accidentes, algunos con consecuencias fatales”, señaló Jones.

En línea con el protocolo establecido para este tipo de situaciones, se procedió a realizar la extracción de sangre al conductor con el objetivo de establecer si había consumido alguna sustancia antes de manejar.

Según confirmaron fuentes vinculadas al caso, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,66 gramos por litro de alcohol en sangre, lo que podría tener consecuencias legales para el joven, una vez que reciba el alta médica.

El automóvil fue secuestrado por disposición judicial y permanece bajo custodia mientras avanza la investigación. La fiscalía, en conjunto con la División Criminalística, busca determinar si el exceso de velocidad, la imprudencia al volante o el estado del conductor fueron factores determinantes en el vuelco.

Mientras tanto, personal de la zona de kilómetro 8 colabora en la recolección de material audiovisual proveniente de cámaras de seguridad cercanas, con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo en los momentos previos al impacto y descartar la posible intervención de terceros.

La Ruta Provincial N° 1, especialmente en el tramo que atraviesa la curva entre los kilómetros 5 y 8, ha sido señalada en varias oportunidades por su peligrosidad. La combinación de curvas cerradas, falta de iluminación en algunos sectores y velocidades elevadas representa un escenario de riesgo para quienes circulan por la zona, particularmente durante la noche y la madrugada.

Por el momento, las actuaciones continúan bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que deberá evaluar el resultado de las pericias, la autopsia y el análisis toxicológico del conductor para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

