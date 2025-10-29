Dos adolescentes se pelearon a la salida de un colegio y apuntan contra una auxiliar escolar por incitar a la violencia

Una auxiliar escolar incitó a su hija y una compañera de colegio a pegarse (Noticias Ensenada)

La Escuela Técnica Nº 2 de Ensenada, conocida como La Industrial, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video que captó la pelea entre dos adolescentes. Las imágenes, registradas por un teléfono celular y difundidas por el medio local Noticias Ensenada, muestran cómo una mujer adulta, auxiliar de la institución y madre de una de las involucradas, incita activamente la violencia.

Entre gritos y frases como “No le importas a tu mamá, si no estaría acá”, la mujer alentó los golpes y grabó la agresión, sin permitir la intervención de quienes presenciaban la escena. Tampoco atinó en algún momento separar o llevar calma a la situación.

Según el testimonio de la familia de la víctima, compartido a medios locales, la menor fue llevada al sitio de la pelea bajo engaño. Un grupo de supuestas amigas la invitó con el pretexto de “ir a jugar”. Al llegar, la adolescente se topó con la otra joven y su madre, la auxiliar ahora señalada por la comunidad educativa y vecinos.

La auxiliar involucrada fue trasladada a otra escuela, pero no fue expulsada ni suspendida del sistema educativo

La actuación de la adulta provocó indignación y reclamos en la zona, no solo por su rol en la pelea, sino también por su función dentro de la escuela.

Después del episodio, familiares de la víctima denunciaron haber recibido amenazas y comentarios discriminatorios, indicó El Día. La preocupación creció al conocerse la respuesta institucional.

Según Infocielo, el Consejo Escolar de Ensenada, de acuerdo con la versión del padre de la estudiante agredida, comunicó que la auxiliar involucrada no fue suspendida. En su lugar, fue trasladada a otra escuela, presuntamente a la ubicada en el Astillero -una zona de la localidad bonaerense-, sin prohibirle el contacto con menores ni separarla del sistema educativo.

Las autoridades educativas, de acuerdo con lo informado por la familia, contemplan únicamente una sanción menor. Recursos Humanos del área educativa descartó la expulsión del sistema ante hechos similares, lo que motivó nuevos reclamos.

Quienes rodean a la víctima expresaron su descontento ante la medida, a la que consideran insuficiente, y remarcaron la peligrosidad de mantener a la auxiliar en funciones que implican trato con estudiantes.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, la víctima no realizó una denuncia formal hasta el momento en la Policía de Ensenada.

La familia de la víctima denunció que la menor fue llevada bajo engaño al lugar de la pelea en la Escuela Técnica Nº 2

Denunciaron un ataque contra un alumno en un colegio en Santa Fe

Un joven de 16 años debió ser hospitalizado tras ser agredido por varios compañeros dentro de un colegio privado en la ciudad santafesina de Funes. El ataque ocurrió durante el horario escolar, ante la presencia de otros estudiantes, lo que generó preocupación en el ámbito educativo.

Ante lo sucedido, la familia del adolescente impulsó una denuncia penal, mientras que el Ministerio de Educación de Santa Fe informó la suspensión de tres alumnos y el inicio de una investigación. El malestar se extiende entre los padres, que reclaman castigos más severos.

El estudiante, identificado como L., asiste al turno mañana del colegio María Auxiliadora y cursa tercer año. El episodio tuvo lugar el jueves 23 de octubre, minutos antes del mediodía, frente al aula. Uno de los chicos lo llevó ante el resto con las palabras “acá lo tienen”, lo rodearon, lograron tirarlo al piso y lo agredieron con patadas mientras yacía en el suelo, según la denuncia realizada por su madre.

La familia de la víctima formalizó la acusación en la comisaría 23ª de Funes. En su testimonio, la madre de L. especificó que su hijo perdió el equilibrio tras un empujón, se lesionó la cabeza en la caída y recibió numerosas patadas de los agresores.

Los padres del chico golpeado pidieron que el director del colegio expulse a los agresores

El informe médico incorporado a la causa detalla que el menor sufrió golpes en brazos, piernas, zona costal y espalda. Fue evaluado por una profesional médica del Sanatorio GO de Funes, quien ordenó estudios complementarios y controles; fuentes del sanatorio aseguraron que permaneció bajo observación varias horas tras su ingreso.

Desde el Ministerio de Educación, la directora de Gestión Privada, Analía Massera, detalló que el conflicto surgió durante un partido de fútbol en el recreo. Allí, uno de los chicos terminó en el suelo y posteriormente otros tres lo atacaron, aunque un preceptor intervino para frenar la pelea.

Apenas ocurrió la agresión, las autoridades escolares notificaron a las familias de los involucrados y se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia. Además de la denuncia penal, desde la dependencia educativa provincial confirmaron que se puso en marcha un sumario administrativo interno para esclarecer responsabilidades dentro de la institución.