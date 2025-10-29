Sociedad

A un año del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: qué pasó con la causa y por qué no hay detenidos

En el edificio de diez pisos, que colapsó en la madrugada del 29 de octubre de 2024, se estaban realizando obras no autorizadas, según la Fiscalía y el INTI. Identificaron intervenciones estructurales como posibles causas del desastre

derrumbe en villa gesell: asi eran las obras en el hotel antes del colapso

Un año después del colapso del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, el edificio de diez pisos que se desplomó durante la madrugada del 29 de octubre de 2024, dejando un saldo de nueve muertos, la causa judicial sigue en curso, sin detenidos y con peritajes estructurales aún pendientes. La tragedia, que conmovió a la ciudad balnearia y generó múltiples interrogantes, expuso un entramado de irregularidades en torno a las obras realizadas en el inmueble antes del siniestro.

El hotel, ubicado en Avenida 1 entre la calle 103 y Avenida Buenos Aires, a una cuadra y media del mar, contaba con 43 habitaciones, dos cocheras cerradas, piscina, parque de más de 600 metros, SUM con TV por cable, parrillas, servicio de mucama y seguridad privada. El emprendimiento había sido fundado en 1986 por una pareja de nacionalidad croata que, tras casarse, migró a la Argentina y eligió Gesell para echar raíces. El nombre del hotel homenajeaba a la ciudad natal de la esposa, Dubrovnik, en el sur de Croacia.

Según los primeros reportes del operativo, el derrumbe se produjo cerca de la 1 de la madrugada. El jefe del equipo de rescate, Hugo Piriz, detalló que había entre siete y diez personas alojadas en el lugar. Los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, junto con dotaciones de localidades vecinas, trabajaron durante días entre los escombros. Una mujer atrapada logró comunicarse y confirmó que había otra persona con ella, lo que obligó a un operativo cuidadoso y sostenido.

El intendente de la ciudad, Gustavo Barrera, informó en ese momento que el inmueble tenía planos aprobados y permiso de obra para la parte delantera. Sin embargo, el colapso ocurrió en el fondo del edificio. Vecinos habían advertido que se estaban realizando trabajos en el interior, algo que más tarde fue confirmado por las autoridades. El director de Inspección de Edificios, Nicolás Valdéz, aclaró que las obras autorizadas eran solo de pintura y cambio de aberturas, sin que se contemplaran tareas estructurales.

Según peritajes del INTI, el
Según peritajes del INTI, el edificio no presentaba fallas de diseño originales, sino intervenciones posteriores que alteraron su estructura

Entre las víctimas se encontraban Fabián Ciocchini, de 84 años, oriundo de Balcarce, y su esposa María Josefa Bonazza, quien sobrevivió inicialmente al derrumbe. La mujer fue rescatada con vida, internada y dada de alta semanas después, aunque falleció el 28 de noviembre de 2024. “Yo trataba de tranquilizarme y notaba que mi marido no me respondía”, contó en diálogo con medios locales tras su recuperación. “Me queda el consuelo de que no debe haber sufrido mucho, pero estuvimos 48 años felices”, expresó.

Los cuerpos de María Rosa Stefanic —quien había sido propietaria del hotel y residía allí— y su sobrino Nahuel, de 25 años, fueron encontrados bajo los escombros. También murieron Javier Fabián Gutiérrez, carpintero de Merlo; Ezequiel Matu, plomero de Mar del Plata; Mariano Troiano, de 47 años; Ezequiel Chapsman, albañil oriundo de Batán; y Dana Desimone, pareja de Nahuel y empleada del lugar, nacida en Juan Napomuceno Hernández.

La causa penal está en manos de la Fiscalía N°6 de Villa Gesell, que investiga posibles responsabilidades penales de profesionales, propietarios y contratistas que habrían ejecutado obras sin la correspondiente habilitación municipal. Según explicó Graciela Bravo, abogada de la familia de María Rosa y Nahuel, “de las pericias y pruebas incorporadas a la causa surge con claridad que las obras en ejecución al momento del colapso carecían de permiso de obra vigente, habiendo sido incluso objeto de una orden de paralización municipal que fue desobedecida”.

Hasta el momento, seis personas están imputadas por el delito de estrago doloso agravado, aunque ninguna permanece detenida. Las autoridades judiciales aguardan los resultados de peritajes estructurales clave para avanzar en la determinación de responsabilidades. En paralelo, continúa la toma de testimonios de testigos y allegados a las víctimas.

La Fiscalía N°6 de Villa
La Fiscalía N°6 de Villa Gesell investiga a seis imputados por estrago doloso agravado por realizar obras sin habilitación municipal

Un informe elaborado por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) determinó que no existían indicadores de deterioro ni fallas de diseño en la estructura original del edificio.

En cambio, los puntos críticos del colapso estarían directamente relacionados con intervenciones posteriores, como la instalación de ascensores y la modificación de tabiques de hormigón armado, que habrían alterado la carga estructural del inmueble.

Además de la causa penal, se tramita un expediente en el fuero civil por daños y perjuicios, en el que las familias de las víctimas reclaman una reparación integral por las consecuencias materiales y morales derivadas del siniestro.

Mientras tanto, el terreno donde se erigía el Apart Hotel Dubrovnik sigue vacío, con los restos del edificio convertidos en escombros y recuerdos. La investigación continúa abierta, sin responsables tras las rejas.

Una camioneta chocó con un

Condenaron a cinco años de

Un imputado por amenazar a

El caso de la secta

Tragedia en Quilmes: a un
Video: un colectivo chocó de

Condenaron a dos presuntos miembros

Sofía Gonet se lució con

