Tragedia en Misiones: los cuatro estudiantes que murieron en el choque de la ruta 14

Nueve muertos y 29 heridos tras el choque y vuelco en Misiones

Nueve muertos y 29 heridos dejó la tragedia del arroyo Yazá de Misiones, luego del choque entre un colectivo y un auto que ocurrió en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en la localidad misionera de Campo Viera. La Policía de Misiones confirmó los nombres de la nómina de fallecidos. Entre ellos, cuatro estudiantes de distintas localidades que regresaban a sus hogares tras haber viajado para votar o visitar a sus familias.

Uno de los casos que más conmovió fue el de Ángelo Tadeo Alpuy, de 19 años y oriundo de la localidad misionera de Eldorado. Su historia resonó fuerte en redes sociales, donde la Escuela de Danzas Juana Azurduy, de la que formaba parte, expresó: “Tadeo fue más que un alumno destacado; fue un compañero, un amigo y una parte integral de nuestra comunidad”.

La institución recordó que se había graduado como Maestro Infantil de Danzas Folklóricas y que había participado del festival de Cosquín junto a sus amigos.

Su fallecimiento fue también lamentado por la comunidad en numerosas publicaciones. “La vida es tan injusta, te llevaste a estos jóvenes que siempre buscaron salir adelante de la mejor manera, que en paz descansen Tadeo y Jonás”, publicó un allegado en redes.

Tadeo Alpuy (19), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Elian Alves (25)

La otra víctima mencionada en ese mensaje fue Jonás Luis Dávalos, de 20 años y también originario de Eldorado. Al igual que Tadeo, su fallecimiento fue comunicado oficialmente por el intendente Rodrigo Durán, quien expresó su pesar en nombre de toda la comunidad de la localidad que los había visto nacer.

“Acompaña con profundo dolor a sus familias, amigos y allegados en este momento de enorme tristeza que ha enlutado a toda la provincia de Misiones”, posteó. Como parte del duelo, el jefe comunal dispuso dos días con banderas a media asta en todos los edificios públicos.

De Eldorado también era Enzo León, de 19 años. Había egresado el año pasado de la Epet N°15 de Puerto Piray, y actualmente cursaba Ingeniería en Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNaM, en Oberá.

El Centro de Estudiantes de la EPET 15 publicó un mensaje luego de que se confirmara que era una de las víctimas de la tragedia: “Hoy nos toca despedir a un compañero cuya presencia dejó una huella entre nosotros. Su partida genera una gran tristeza en todos los que compartimos con él momentos de estudio, amistad y convivencia dentro de la institución”.

Dos muertos tras choque y vuelco en Misiones

Otro joven que perdió la vida en el siniestro vial fue Elián Natanael Álvez, de 25 años, nacido en El Alcázar. Según fuentes cercanas, había viajado esa mañana a su pueblo para emitir su voto, mientras su esposa, Priscila Antúnez, había partido un día antes hacia Montecarlo. Ambos vivían en Oberá, donde estudiaban y trabajaban.

Además de los estudiantes, otra de las víctimas fue Gabriela Paola García, de 26 años, oriunda de Oberá, donde residía junto a su pareja. El mismo destino trágico tuvo Katia Bupvilofsky, de 24 años, también obereña, y Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22, procedente de Campo Ramón.

En el impacto también falleció el conductor del Ford Focus que impactó contra el micro: se trata de Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, de 34 años, domiciliado en Oberá. Una de las pasajeras del colectivo, Milagros Ferreira, de 21 años, relató que “el auto se cruzó frente al colectivo, ahí el colectivo dobló, se despistó y cayó”.

El trabajo de los rescatistas

Completa la lista de víctimas fatales Brian Hobos, de 19 años, oriundo de Wanda, cuyo fallecimiento también fue confirmado oficialmente por la fuerza provincial.

Los fallecidos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y la posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

Los heridos

Entre los 29 heridos, cuyas edades van desde los 5 hasta los 67 años, al menos cuatro debieron ser derivados al Hospital Madariaga de Posadas por la gravedad de sus lesiones.

La Policía de Misiones, junto con peritos de Criminalística, Seguridad Vial, personal de Salud Pública y otros organismos provinciales, trabajó en la zona del siniestro.