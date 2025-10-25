Sociedad

“Casi nos ahogamos”: los dramáticos testimonios de los automovilistas afectados por la tormenta

La avenida General Paz fue una de las más afectadas por la intensa lluvia: varios conductores quedaron atrapados por el agua, sin posibilidad de avanzar ni retroceder

Guardar
Nicolás fue uno de los testimonios más vehemente por sus críticas a las obras de Tecnópolis

La intensa lluvia que cayó durante la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó inundaciones en distintos barrios de la Ciudad y el conurbano. En menos de cuatro horas, se acumularon 115 milímetros de agua, una cifra que supera el promedio de precipitaciones habitual para todo el mes de octubre, que es de 122 milímetros. Calles, avenidas y pasos bajo nivel quedaron anegados, y más de 20 mil usuarios sufrieron cortes de luz: 15.000 de Edesur y 7.000 de Edenor.

Entre las zonas más afectadas estuvo la avenida General Paz, donde decenas de autos quedaron varados y las imágenes se viralizaron en redes sociales. Conductores que transitaban por el lugar quedaron atrapados por el agua, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Muchos tuvieron que salir de sus vehículos por sus propios medios.

“Yo soy el dueño del auto negro, el Vento. Toda la electricidad del auto empezó a fallar, se abrió el baúl, las luces se prendieron solas. Es increíble, loco”, contó Nicolás, uno de los automovilistas afectados. “Mi señora la agarró un ataque de pánico porque no podíamos abrir la puerta. El GPS me desvió para agarrar la colectora porque la General Paz estaba inundada. Me desvío con toda la confianza del mundo y cuando estoy llegando, ya era tarde. Se me metió la trompa del auto, no había forma de sacarlo”, relató.

“El agua me estaba tapando los pies. Y dije: Bueno, ¿qué hago? O salgo por la ventana o abro la puerta. Cuando abrí la puerta, parecía como si me hubiese metido en un lago. Agarré del brazo a mi señora y la saqué porque no podía abrir su puerta”, explicó. “Mi hijo, gracias a Dios, estaba en casa. Tiene 14 años. Ahora le tengo que avisar que se quede tranquilo, que ya voy para allá”, agregó.

“El agua me tapó hasta aquí”, dijo Wilfredo a marcar su cintura

En medio de la desesperación, Nicolás criticó la falta de obras: “Se preocupan por poner un dinosaurio, por esa mierda del chino allá, y hacen obras de mierda. Esto no es Tecnópolis, es Necrópolis. Estoy tan caliente con la situación. No puedo sacar el auto, las grúas no entran, nadie te quiere ayudar. ¿Cómo hacés? Dejás que el auto se muera ahí, que te cague la vida. Total, es así”.

A pocos metros de él estaba Wilfredo, que también quedó atrapado, relató: “Yo vivo en San Martín. El GPS me informó que la General Paz estaba cerrada, que estaba inundada, y me dijo que cambiara de ruta. Cuando me meto por aquí, veo que hay varios autos entrando. Fue una trampa mortal”, sostuvo.

“Habían autos adelante de mí, como el del chico del Vento, y otros detrás. Cuando quisimos hacer marcha atrás, ya no podíamos. El auto se me apaga porque al entrar en el lago se me apaga y no me quiso arrancar. Abrí la puerta, se me vino toda el agua encima y me salí”, describió. “Intenté empujarlo con ayuda, pero el peso del agua que había entrado no nos dejó. Con la corriente, se fue inundando y se lo llevó el auto”, relató a LN+.

El hombre temblaba mientras hablaba. “El agua me tapó hasta aquí”, señaló, marcando el pecho. “Tengo hijos, pero estaban en casa. Yo venía solo en ese momento. Mirá cómo están las calles, eso no tiene mantenimiento de nada. No hay nada, y da bronca”. Según relató, un operario de grúa le dijo que debía esperar: “No había posibilidad de sacarlo. Hasta que no baje el agua, no lo sacan de ahí”.

“Casi nos ahogamos”, relató una mujer afectada por la tormenta

Otra automovilista, que viajaba junto a su hija de quince años, contó que también quedó varada en plena General Paz. “Empezó a llover normal, venía desde la General Paz y de golpe se empezó a parar el tránsito. De repente empezó a inundarse. Llamé al 140 y me dijeron que no me podían venir a rescatar, que me bajara del auto y me fuera porque era lo más seguro”, relató.

“Agarré a mi hija y salimos caminando por el medio de la General Paz. Pudimos abrir la puerta empujando, pero el agua ya nos había llegado hasta el asiento”, recordó. “El agua caía a borbotones desde el costado de la General Paz. Esto es muy inseguro”, agregó.

La mujer explicó que, al intentar bajarse, casi se hunden. “Ese guardarraíl que está allá al costado tiene una profundidad de dos metros. Bajamos como para subirnos y casi nos ahogamos. Saqué a mi hija, después me pude sacar yo y entre las dos fuimos caminando. Estuvimos un buen rato abajo del puente hasta que pudimos llegar a la estación.”

“Llamé al 140 y me dijeron que había demasiada gente, que me fuera como pudiera porque no me podían rescatar”, reiteró. Su auto quedó varado en el lugar. “Recién le pregunté a la policía y dice que van a venir las grúas a sacar los autos de a poco. Hay autos parados más atrás, así que no sé en qué momento van a sacar el mío”, concluyó.

Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que “continúan trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas”. “Para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 milímetros, y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de cuatro horas”, indicaron voceros oficiales.

El agua comenzó a descender con el correr de las horas, pero las imágenes de los autos hundidos en la General Paz se multiplicaron en redes sociales. Algunos conductores permanecieron durante más de una hora en sus vehículos antes de poder salir, mientras que otros intentaron recuperar lo poco que quedó adentro. Para todos, la madrugada fue la misma: una noche bajo el agua.

Temas Relacionados

TormentaLluviaGeneral PazUltimas noticasAutomovilistas

Últimas Noticias

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

La alerta naranja por la impactante tormenta de esta madrugada dejó a un sector de la avenida General Paz bajo agua. Persiste la alerta amarilla por fuertes vientos en CABA y alrededores. Hasta cuando durará el mal tiempo en la Ciudad

Diluvió en el AMBA: cayeron

Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Ocurrió en la localidad de El Talar. Los conductores debieron ser trasladados en ambulancias. Las imágenes del accidente

Violento choque entre dos motociclistas

Diluvia en el AMBA: rige la alerta naranja y se espera otro día de intensas precipitaciones

Esta madrugada hubo una precipitación acumulada de 102 mm en CABA y alrededores. Hasta cuándo durará el mal tiempo

Diluvia en el AMBA: rige

Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio

Mónica Mujica fue expuesta por el relato de un nuevo testigo que la ubicó en el negocio narco de la banda del Bajo Flores y aseguró que las víctimas robaron la droga

Detuvieron a la mujer de

Más de 1600 hectáreas fueron consumidas por el incendio forestal en Córdoba, tras haber estado activo por una semana

A pesar de que el siniestro fue contenido el viernes, las autoridades mantienen una guardia en la región por la aparición de focos ígneos

Más de 1600 hectáreas fueron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diluvió en el AMBA: cayeron

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

El segundo ciclo de Gallardo en River Plate, una pesadilla: otra eliminación, millones en refuerzos que no rinden y las críticas que crecen

Alberto Ades, economista de Wall Street: “Las tasas de interés están descontando un dólar muy distinto al de quedarse dentro de la banda”

Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Retrasos masivos y caos en Aeroparque tras otra medida salvaje gremial: hubo unos 7000 pasajeros afectados

INFOBAE AMÉRICA
En medio de su viaje

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia: cuáles serían los temas de la agenda

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

TELESHOW
Julieta Poggio contó con qué

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"