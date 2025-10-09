Sociedad

Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y un bombero resultó herido durante el operativo de rescate

Dos personas tuvieron que ser sacadas del auto tras atrapadas y luego fueron trasladadas para atención médica. Uno de los bomberos también tuvo que ser atendido tras un problema con una herramienta neumática

Siniestro en Panamericana: un auto terminó incrustado debajo de un camión y un socorrista resultó herido por un accidente durante el operativo

Un violento accidente tuvo lugar en la autopista Panamericana, cerca del puente de la avenida De los Lagos, en el límite entre Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar, donde un Fiat Mobi impactó contra un camión Scania T113 con acoplado detenido sobre la banquina, quedando completamente incrustado debajo de la estructura de carga.

El impactante siniestro ocurrió este jueves durante el mediodía, a la altura del kilómetro 45,5 de la autopista. Tras un fuerte operativo que se desplegó en la zona, se paralizó la circulación en el sentido a CABA y generó un operativo de emergencia de grandes dimensiones.

El impacto fue tan severo que el automóvil quedó destruido y de las 3 personas que viajaban en el vehículo, dos quedaron atrapados en el habitáculo ya deformado. La intensidad del choque y el estado en el que quedó el vehículo obligó a los bomberos voluntarios de Escobar a recurrir a herramientas hidráulicas especiales para poder cortar la carrocería y liberar a las víctimas, en un procedimiento que se extendió durante más de una hora.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aguardó el momento de asistir a los heridos para luego trasladarlos a un nosocomio, con heridas graves.

Aún no se pudieron determinar las causas exactas del accidente. Sin embargo, las primeras versiones, según medios locales, indican que el conductor del camión, había estacionado en la banquina debido a problemas técnicos, situación que dejó al vehículo detenido a un costado de la autopista antes de ser embestido por el coche.

El accidente paralizó la autopista
El siniestro habría involucrado también a un segundo camión, según le indicaron a Infobae, aunque el énfasis estuvo puesto en el Fiat Mobi que quedó debajo del acoplado. No se registraron fallecidos a pesar del nivel del accidente.

Además, en medio de las tareas de rescate, un socorrista sufrió una herida en la cabeza provocada por el desprendimiento de un expansor hidráulico, utilizado por Bomberos para separar los hierros retorcidos y poder acceder a los ocupantes atrapados, explicó Alejandro Ramos en TN.

Luego, Damián González, un bombero que trabaja en la zona de Escobar, dio más detalles a la señal televisiva sobre la herramienta usada. “En este caso se usaron minicojines, son como una especie de colchones inflables chicos. Tienen una gran particularidad de levantamiento de carga. Están desarrollados específicamente para esto. En este caso no explotó. Fue que, al ser una carga suspendida y la inestabilidad de la situación, empujó hacia afuera uno de los tacos que le hacía de asiento y le pegó a la persona”, contó.

La Policía Bonaerense, en conjunto con móviles municipales y Defensa Civil, instrumentó un sumario por “lesiones culposas,” que quedó a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, indicaron medios locales.

Durante el operativo, los equipos de emergencia trabajaron sobre dos carriles -el lento y el central-, lo que produjo obstrucciones y demoras considerables en el tránsito en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, afectando también la mano hacia Provincia debido a la congestión y la curiosidad de automovilistas.

Pero no fue la única colisión que ocurrió en Panamericana durante la jornada del jueves. También en el ramal Campana, a unos 3 kilómetros del accidente relatado, se dio otro choque.

Otro incidente en el ramal Campana de la autopista Panamericana

En esta ocasión, se vieron involucrados un colectivo escolar y un camión. El impacto se produjo en sentido al norte sobre el kilómetro 42. Según supo Infobae, una sola persona resultó herida y también fue trasladada.

Por este incidente se solicitó realizar tareas de peritaje, por lo que se desplegó otro operativo que congestionó aún más a la autopista. Según le confirmaron a este medio, en ambos casos la situación se normalizaría en las próximas horas.

A fines del mes pasado, la Panamericana también había sido escenario de otro accidente de gran impacto: un camión se prendió fuego cuando circulaba en sentido a CABA, a la altura del kilómetro 32 del Acceso Norte.

El vehículo involucrado en el incidente llevaba una carga de pollos congelados. No se reportaron heridos. El siniestro obligó a reducir uno de los carriles, provocando demoras considerables en la circulación, especialmente en los ramales Pilar y Escobar.

