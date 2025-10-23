Se registró un importante temblor en San Juan: alcanzó el registro de 4.3 en la escala de Richter

El sismo ocurrió este jueves a las 18,22 y fue percibido en distintos puntos de la provincia de San Juan

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este jueves 23 de octubre por la tarde en la provincia de San Juan. El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 18:22, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y se percibió en distintas localidades del territorio provincial.

El epicentro fue localizado a 35 kilómetros al este de Talacasto, 42 kilómetros al noreste de la ciudad de San Juan y 48 kilómetros al norte de Caucete, de acuerdo con los datos publicados por el organismo. Las coordenadas geográficas precisas fueron -31.221 de latitud y -68.301 de longitud, en tanto que la profundidad estimada fue de 108 kilómetros. Esta característica lo ubica como un evento de profundidad intermedia.

A pesar de la magnitud moderada, el sismo fue sentido por algunos habitantes, especialmente por quienes se encontraban en reposo o dentro de edificios. En su informe técnico, el INPRES asignó una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada, lo que implica una percepción débil del movimiento. En cuanto a los lugares específicos donde se detectó esta sensación, se incluyen Albardón, Zonda y la Ciudad de San Juan.

Fuentes oficiales indicaron que no se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia del temblor. La información fue confirmada también por medios locales como Tiempo de San Juan y Diario Huarpe, que coincidieron en señalar la hora del evento, la ubicación del epicentro y la ausencia de consecuencias graves.

Albardón, Zonda y la capital provincial fueron algunas de las localidades donde se sintió el temblor

El fenómeno generó sorpresa entre los sanjuaninos, aunque no es inusual en una provincia que históricamente ha registrado actividad sísmica. Por el momento, las autoridades no emitieron alertas adicionales ni comunicados preventivos posteriores al evento.

En ese contexto, el INPRES recordó una serie de recomendaciones ante este tipo de eventos. Antes de un sismo, se aconseja establecer un plan de prevención, identificar zonas seguras, designar responsables para cortar servicios básicos como agua, gas y electricidad, y disponer de luces de emergencia, linternas y radios a pilas. También se recomienda verificar puertas y portones, señalizar y despejar vías de escape, así como desarrollar un plan de emergencia familiar.

Durante el movimiento, es importante mantener la calma, evitar ubicarse bajo objetos que puedan caer, no usar ascensores ni salir a balcones, y, en espacios concurridos, permanecer en el lugar aplicando medidas de protección, sin correr hacia la salida.

Tras el evento, se recomienda resolver problemas inmediatos, verificar si hay heridos y prestar primeros auxilios, controlar posibles pérdidas de servicios y evitar el uso de teléfonos, fósforos o llaves eléctricas. Además, se sugiere utilizar linternas a pilas, seguir la información oficial, no propagar rumores y consultar con profesionales para evaluar si el edificio ha quedado afectado.

El último sismo se registró hace dos días

El temblor ocurrió pasadas las 11 horas de este martes

Un temblor se sintió el martes en las provincias de Mendoza y San Juan. Con una magnitud de 4,7 en la escala de Richter, el fenómeno también se registró en el país vecino de Chile.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió este martes a las 11:08, a una profundidad de 134 kilómetros, y afectó a localidades de ambas provincias.

El organismo precisó que las zonas más cercanas al epicentro fueron Barreal, en el extremo suroeste de San Juan, y Uspallata, en Mendoza, cerca de la frontera con Chile. En esos puntos, el sismo fue percibido por “algunas personas en reposo” y fue catalogado como un fenómeno débil.

En tanto, se sintió muy débilmente en la Ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza, donde solo algunas personas en edificios o en reposo lograron percibirlo.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también registró el temblor y le asignó una magnitud de 5,0, con epicentro a 80 kilómetros al noreste de la zona de Los Andes y una profundidad de 127 kilómetros.

Según informaron medios locales, no se registraron hasta el momento daños materiales ni víctimas. Sin embargo, este es el segundo temblor percibido en Mendoza en los últimos días: el anterior ocurrió el miércoles pasado por la mañana y tuvo su epicentro en Chile.