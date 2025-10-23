Sociedad

Se registró un importante temblor en San Juan: alcanzó el registro de 4.3 en la escala de Richter

El sismo marcó una profundidad intermedia y fue percibido en varias localidades de la capital cerca de las 18.22 de este jueves sin dejar víctimas ni daños, según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Guardar
El sismo ocurrió este jueves
El sismo ocurrió este jueves a las 18,22 y fue percibido en distintos puntos de la provincia de San Juan

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este jueves 23 de octubre por la tarde en la provincia de San Juan. El movimiento sísmico ocurrió exactamente a las 18:22, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y se percibió en distintas localidades del territorio provincial.

El epicentro fue localizado a 35 kilómetros al este de Talacasto, 42 kilómetros al noreste de la ciudad de San Juan y 48 kilómetros al norte de Caucete, de acuerdo con los datos publicados por el organismo. Las coordenadas geográficas precisas fueron -31.221 de latitud y -68.301 de longitud, en tanto que la profundidad estimada fue de 108 kilómetros. Esta característica lo ubica como un evento de profundidad intermedia.

A pesar de la magnitud moderada, el sismo fue sentido por algunos habitantes, especialmente por quienes se encontraban en reposo o dentro de edificios. En su informe técnico, el INPRES asignó una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada, lo que implica una percepción débil del movimiento. En cuanto a los lugares específicos donde se detectó esta sensación, se incluyen Albardón, Zonda y la Ciudad de San Juan.

Fuentes oficiales indicaron que no se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia del temblor. La información fue confirmada también por medios locales como Tiempo de San Juan y Diario Huarpe, que coincidieron en señalar la hora del evento, la ubicación del epicentro y la ausencia de consecuencias graves.

Albardón, Zonda y la capital
Albardón, Zonda y la capital provincial fueron algunas de las localidades donde se sintió el temblor

El fenómeno generó sorpresa entre los sanjuaninos, aunque no es inusual en una provincia que históricamente ha registrado actividad sísmica. Por el momento, las autoridades no emitieron alertas adicionales ni comunicados preventivos posteriores al evento.

En ese contexto, el INPRES recordó una serie de recomendaciones ante este tipo de eventos. Antes de un sismo, se aconseja establecer un plan de prevención, identificar zonas seguras, designar responsables para cortar servicios básicos como agua, gas y electricidad, y disponer de luces de emergencia, linternas y radios a pilas. También se recomienda verificar puertas y portones, señalizar y despejar vías de escape, así como desarrollar un plan de emergencia familiar.

Durante el movimiento, es importante mantener la calma, evitar ubicarse bajo objetos que puedan caer, no usar ascensores ni salir a balcones, y, en espacios concurridos, permanecer en el lugar aplicando medidas de protección, sin correr hacia la salida.

Tras el evento, se recomienda resolver problemas inmediatos, verificar si hay heridos y prestar primeros auxilios, controlar posibles pérdidas de servicios y evitar el uso de teléfonos, fósforos o llaves eléctricas. Además, se sugiere utilizar linternas a pilas, seguir la información oficial, no propagar rumores y consultar con profesionales para evaluar si el edificio ha quedado afectado.

El último sismo se registró hace dos días

El temblor ocurrió pasadas las
El temblor ocurrió pasadas las 11 horas de este martes

Un temblor se sintió el martes en las provincias de Mendoza y San Juan. Con una magnitud de 4,7 en la escala de Richter, el fenómeno también se registró en el país vecino de Chile.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió este martes a las 11:08, a una profundidad de 134 kilómetros, y afectó a localidades de ambas provincias.

El organismo precisó que las zonas más cercanas al epicentro fueron Barreal, en el extremo suroeste de San Juan, y Uspallata, en Mendoza, cerca de la frontera con Chile. En esos puntos, el sismo fue percibido por “algunas personas en reposo” y fue catalogado como un fenómeno débil.

En tanto, se sintió muy débilmente en la Ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza, donde solo algunas personas en edificios o en reposo lograron percibirlo.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también registró el temblor y le asignó una magnitud de 5,0, con epicentro a 80 kilómetros al noreste de la zona de Los Andes y una profundidad de 127 kilómetros.

Según informaron medios locales, no se registraron hasta el momento daños materiales ni víctimas. Sin embargo, este es el segundo temblor percibido en Mendoza en los últimos días: el anterior ocurrió el miércoles pasado por la mañana y tuvo su epicentro en Chile.

Temas Relacionados

San JuanSismoInstituto Nacional de Prevención SísmicaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Crece el incendio forestal en Córdoba y estiman que ya se quemaron más de 1.500 hectáreas: qué puede pasar con las lluvias

Con temperaturas de 34 grados, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y humedad inferior al 20 por ciento, las llamas en el oeste cordobés siguen expandiéndose y amenaza uno de los sectores mejor conservados del monte nativo

Crece el incendio forestal en

Mendoza: tres turistas europeos resultaron heridos tras un choque entre dos camiones y un auto

Ocurrió en la Ruta Nacional 7. Dos ciudadanos suizos tuvieron que ser hospitalizados, mientras que una francesa terminó con lesiones leves

Mendoza: tres turistas europeos resultaron

Robos de autos: cómo funcionan los inhibidores de señal y qué hacer para protegerse

En los últimos años fueron surgiendo técnicas cada vez más sofisticadas para vulnerar vehículos. Cuáles son los más conocidos y los métodos de prevención que recomiendan especialistas y autoridades

Robos de autos: cómo funcionan

“Se van a dar cuenta de que estoy re bien”: el video de Lourdes Fernández de Bandana en diálogo con la Policía

La cantante se mantiene en diálogo permanente con el área de Búsquedas de Personas y habló para llevar tranquilidad sobre su estado, pero no quiere decir dónde está

“Se van a dar cuenta

Imputaron al conductor de la lancha que chocó en el río Paraná y dejó un nene de 10 años en grave estado

El hombre fue imputado por lesiones graves tras embestir con su lancha a una familia en Rosario. El acusado dio positivo en alcoholemia con 1,33 gramos de alcohol en sangre

Imputaron al conductor de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llegó a Rosario y

Milei llegó a Rosario y encabezará el cierre de campaña a tres días de las elecciones legislativas

Crece el incendio forestal en Córdoba y estiman que ya se quemaron más de 1.500 hectáreas: qué puede pasar con las lluvias

Jornada financiera: con menor tensión por el dólar se recuperaron las acciones y los bonos argentinos

Mendoza: tres turistas europeos resultaron heridos tras un choque entre dos camiones y un auto

Robos de autos: cómo funcionan los inhibidores de señal y qué hacer para protegerse

INFOBAE AMÉRICA
Niño de 12 años murió

Niño de 12 años murió por púrpura fulminante en Maldonado: preocupación de padres de la escuela a la que asistía

El ritmo oculto de los Andes: descubren en Perú el primer edificio inca diseñado para amplificar el sonido

Crisis energética en Cuba: falló una planta termoeléctrica y dejó sin luz a gran parte de la isla

Poulaines, los zapatos medievales de punta larga que desafiaron el orden social inglés

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos tiene una postura “positiva” sobre la tregua en Gaza pero advirtió que hay “obstáculos importantes”

TELESHOW
Wanda Nara anunció que será

Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: “A cumplir con el deber cívico”

El papá de Lourdes habló de la situación de su hija: “Todo lo que se está diciendo son barbaridades”

Karina La Princesita apoyó a L-Gante tras el escándalo con Maxi El Brother: “A mí también me pasó”

La primera polémica de Furia en su debut en un reality show chileno: “Si no les gusta, se van afuera”

Entre besos y chapuzones, Cinthia Fernández y Roberto Castillo disfrutan de su romántica escapada a Miami: el video