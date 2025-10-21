Un sismo de 4,7 grados sacudió Mendoza y San Juan: en qué zonas se sintió

El temblor ocurrió pasadas las 11 horas de este martes.

Un temblor se sintió en las últimas horas en las provincias de Mendoza y San Juan. Con una magnitud de 4,7 en la escala de Richter, el fenómeno también se registró en el país vecino de Chile.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió este martes a las 11:08, a una profundidad de 134 kilómetros, y afectó a localidades de ambas provincias.

El organismo precisó que las zonas más cercanas al epicentro fueron Barreal, en el extremo suroeste de San Juan, y Uspallata, en Mendoza, cerca de la frontera con Chile. En esos puntos, el sismo fue percibido por “algunas personas en reposo” y fue catalogado como un fenómeno débil.

El sismo llegó a la Ciudad de Mendoza.

En tanto, se sintió muy débilmente en la Ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza, donde solo algunas personas en edificios o en reposo lograron percibirlo.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también registró el temblor y le asignó una magnitud de 5,0, con epicentro a 80 kilómetros al noreste de la zona de Los Andes y una profundidad de 127 kilómetros.

Según informaron medios locales, no se registraron hasta el momento daños materiales ni víctimas. Sin embargo, este es el segundo temblor percibido en Mendoza en los últimos días: el anterior ocurrió el miércoles pasado por la mañana y tuvo su epicentro en Chile.

A mediados de septiembre se registró otro temblor.

A mediados de septiembre, ya se había registrado otro temblor en Mendoza. Según la información oficial, tuvo una magnitud de 4,5 en la escala de Richter y su epicentro se localizó en la zona de alta montaña, cerca de Las Cuevas y la conocida Curva de Guido, en el departamento de Las Heras.

El sismo ocurrió el pasado 18 las 15:03 horas, con su epicentro localizado a 46 kilómetros al oeste de Mendoza capital y a 16 kilómetros al noreste de Potrerillos, indicaron desde medios locales.

El movimiento sísmico fue sentido principalmente en los pisos superiores de los edificios del Gran Mendoza, lo que generó sorpresa entre residentes que rápidamente lo reportaron en redes sociales. Las zonas de alta montaña, especialmente en Luján de Cuyo, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Cacheuta y alrededores, también experimentaron el temblor con claridad.

Respecto a la intensidad, la actividad sísmica fue evaluada en grado III en la escala de Mercalli en la Ciudad de Mendoza y Nueva California. Esto quiere decir que fue débil y que el efecto lo suelen percibir solamente algunas personas en reposo.

En Tunuyán se percibió con intensidad menor, situada entre los niveles II y III, por lo que la escala lo etiqueta como “muy débil”.

El fenómeno tuvo su epicentro en Salta.

A pesar de que el movimiento fue corto en duración, la sensación de sacudida resultó suficientemente perceptible para que numerosos vecinos manifestaran sus impresiones a través de distintas plataformas digitales.

Sin embargo, la provincia de Mendoza no fue la única que tembló durante la tarde del jueves. Más hacia el norte, en San Juan y Salta también se registró actividad sísmica.

En cuando a la primera provincia mencionada, el sismo sucedió también apenas pasadas las 15. Aquí la magnitud, de acuerdo con la escala de Richter, fue menor: 4 grados. Además, la profundidad fue de 121 kilómetros.

Este temblor se sintió en tres localidades sanjuaninas: Calingasta -65 kilómetros al oeste de esta ciudad fue el epicentro-, Barreal y en la ciudad capital. La intensidad, de acuerdo con la escala sismológica de Mercalli, fue de II a III, lo que es un sismo muy débil que se siente levemente por algunas personas en reposo o edificios.

En la provincia norteña fue donde el sismo fue más leve entre los tres ocurridos. El mismo se sintió por la noche del miércoles, a las 21:20. La magnitud en escala Richter marcó 3,7 grados.

Según el Inpres, la profundidad fue de 12 kilómetros y el epicentro se registró a 62 kilómetros al este de Cafayate, a 70 km al suroeste de Metán y 71 km al noreste de Colalao.

Donde más intensidad se detectó fue en la ciudad de La Tala, según la escala Mercalli llegó a III, por lo que fue débil y percibido por algunas personas en reposo.

Luego se sintió en Rosario de la Frontera, Guachipas, Cerrillos y en la Ciudad de Salta. También llegó a detectarse movimiento en la provincia limítrofe de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En estas localidades la intensidad fue de II a III, por lo que fue muy débil y sentido levemente por personas en reposo o en edificios.