Sociedad

Un sismo de 4,7 grados sacudió Mendoza y San Juan: en qué zonas se sintió

Ocurrió pasadas las 11. Tuvo su epicentro a poco más de 40 kilómetros de Uspallata

Guardar
El temblor ocurrió pasadas las
El temblor ocurrió pasadas las 11 horas de este martes.

Un temblor se sintió en las últimas horas en las provincias de Mendoza y San Juan. Con una magnitud de 4,7 en la escala de Richter, el fenómeno también se registró en el país vecino de Chile.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió este martes a las 11:08, a una profundidad de 134 kilómetros, y afectó a localidades de ambas provincias.

El organismo precisó que las zonas más cercanas al epicentro fueron Barreal, en el extremo suroeste de San Juan, y Uspallata, en Mendoza, cerca de la frontera con Chile. En esos puntos, el sismo fue percibido por “algunas personas en reposo” y fue catalogado como un fenómeno débil.

El sismo llegó a la
El sismo llegó a la Ciudad de Mendoza.

En tanto, se sintió muy débilmente en la Ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza, donde solo algunas personas en edificios o en reposo lograron percibirlo.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también registró el temblor y le asignó una magnitud de 5,0, con epicentro a 80 kilómetros al noreste de la zona de Los Andes y una profundidad de 127 kilómetros.

Según informaron medios locales, no se registraron hasta el momento daños materiales ni víctimas. Sin embargo, este es el segundo temblor percibido en Mendoza en los últimos días: el anterior ocurrió el miércoles pasado por la mañana y tuvo su epicentro en Chile.

A mediados de septiembre se
A mediados de septiembre se registró otro temblor.

A mediados de septiembre, ya se había registrado otro temblor en Mendoza. Según la información oficial, tuvo una magnitud de 4,5 en la escala de Richter y su epicentro se localizó en la zona de alta montaña, cerca de Las Cuevas y la conocida Curva de Guido, en el departamento de Las Heras.

El sismo ocurrió el pasado 18 las 15:03 horas, con su epicentro localizado a 46 kilómetros al oeste de Mendoza capital y a 16 kilómetros al noreste de Potrerillos, indicaron desde medios locales.

El movimiento sísmico fue sentido principalmente en los pisos superiores de los edificios del Gran Mendoza, lo que generó sorpresa entre residentes que rápidamente lo reportaron en redes sociales. Las zonas de alta montaña, especialmente en Luján de Cuyo, Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Cacheuta y alrededores, también experimentaron el temblor con claridad.

Respecto a la intensidad, la actividad sísmica fue evaluada en grado III en la escala de Mercalli en la Ciudad de Mendoza y Nueva California. Esto quiere decir que fue débil y que el efecto lo suelen percibir solamente algunas personas en reposo.

En Tunuyán se percibió con intensidad menor, situada entre los niveles II y III, por lo que la escala lo etiqueta como “muy débil”.

El fenómeno tuvo su epicentro
El fenómeno tuvo su epicentro en Salta.

A pesar de que el movimiento fue corto en duración, la sensación de sacudida resultó suficientemente perceptible para que numerosos vecinos manifestaran sus impresiones a través de distintas plataformas digitales.

Sin embargo, la provincia de Mendoza no fue la única que tembló durante la tarde del jueves. Más hacia el norte, en San Juan y Salta también se registró actividad sísmica.

En cuando a la primera provincia mencionada, el sismo sucedió también apenas pasadas las 15. Aquí la magnitud, de acuerdo con la escala de Richter, fue menor: 4 grados. Además, la profundidad fue de 121 kilómetros.

Este temblor se sintió en tres localidades sanjuaninas: Calingasta -65 kilómetros al oeste de esta ciudad fue el epicentro-, Barreal y en la ciudad capital. La intensidad, de acuerdo con la escala sismológica de Mercalli, fue de II a III, lo que es un sismo muy débil que se siente levemente por algunas personas en reposo o edificios.

En la provincia norteña fue donde el sismo fue más leve entre los tres ocurridos. El mismo se sintió por la noche del miércoles, a las 21:20. La magnitud en escala Richter marcó 3,7 grados.

Según el Inpres, la profundidad fue de 12 kilómetros y el epicentro se registró a 62 kilómetros al este de Cafayate, a 70 km al suroeste de Metán y 71 km al noreste de Colalao.

Donde más intensidad se detectó fue en la ciudad de La Tala, según la escala Mercalli llegó a III, por lo que fue débil y percibido por algunas personas en reposo.

Luego se sintió en Rosario de la Frontera, Guachipas, Cerrillos y en la Ciudad de Salta. También llegó a detectarse movimiento en la provincia limítrofe de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En estas localidades la intensidad fue de II a III, por lo que fue muy débil y sentido levemente por personas en reposo o en edificios.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSismoTemblorMendozaSan JuanChile

Últimas Noticias

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

El accidente ocurrió el pasado 28 de agosto en Canning, pero recién ahora la mujer involucrada en el siniestro compartió un video en redes sociales. Las fotos exclusivas a las que accedió Infobae

Denunciaron al jugador de Boca

Lo balearon en un robo, quedó cuadripléjico y murió: tres meses después detuvieron al presunto tirador

El hecho ocurrió en julio de este año, en Morón. La víctima pudo contar lo que había sucedido e, incluso, que le pidieron dinero para recuperar la moto que le robaron. El caso ya tenía cinco sospechosos, faltaba encontrar al principal sospechoso, quien ya contaba con un pedido de captura por homicidio

Lo balearon en un robo,

Una argentina viajó a España por una oferta laboral y desapareció ocho días después: creen que está secuestrada

La familia de Paola Mariana Lens, de 26 años, no sabe nada de ella desde el pasado 14 de octubre. Una llamada angustiante, pistas que desconciertan y la sospecha de su madre

Una argentina viajó a España

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

La Justicia le dictó la prisión preventiva a Roberto Daniel Sánchez por el plazo de 8 meses. El juez consideró que existe evidencia contundente de un crimen motivado por el odio a la identidad de género

Quedó preso el único acusado

Las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson, inseparables en Buenos Aires: risas, juegos y uñas postizas

Isabella Icardi y Emma Demichelis afianzan su amistad cada día con momentos de complicidad y actividades compartidas

Las hijas de Wanda Nara
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar volvió a $1.500:

El dólar volvió a $1.500: ¿hora de comprar o de vender?

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

El mapuche Jones Huala puso fin a la huelga de hambre

Las prepagas definieron sus aumentos para noviembre: cuánto subirán las cuotas las principales empresas

Cuáles son los ejercicios que queman más calorías, según los expertos

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay es el país con

Uruguay es el país con más armas de fuego por habitante de la región y registra uno de los mayores consumos de drogas

El Banco Central Europeo seguirá decidiendo los tipos de interés reunión por reunión ante la alta incertidumbre

JD Vance se mostró optimista por los avances en el alto el fuego entre Israel y Hamas: “Va mejor de lo esperado”

Al menos cuatro civiles murieron tras un bombardeo ruso con drones iraníes en el norte de Ucrania

La Policía boliviana ejecuta operativos en Santa Cruz tras un secuestro presuntamente ordenado por Sebastián Marset

TELESHOW
Carmen Barbieri y un emotivo

Carmen Barbieri y un emotivo viaje en el tiempo a 50 años de su debut en la revista porteña

Una movida solidaria para Santino: la historia de amistad y superación que conmovió a Guido Kaczka

Por qué L-Gante contrató al abogado de la China Suárez en su conflicto con Maxi El Brother

El padre de L-Gante indignado con Maxi El Brother: “Elián tiene que accionar penalmente”

Las fotos de la primera salida de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg luego de blanquear su romance