Apareció un yacaré en un barrio residencial de Corrientes, alertó a los vecinos y escapó por un drenaje

La aparición del ejemplar de 1,50 metros a pocos metros de la Autovía de la Ruta Provincial N.º 5 movilizó a bomberos y especialistas que intentaron resguardarlo, aunque el animal escapó por un sumidero hacia las lagunas de la zona

El yacaré fue visto caminando por una calle del barrio Sapucay a unos 20 metros de la ruta según indicaron los bomberos

Una escena inesperada interrumpió la rutina en el barrio residencial Sapucay, en las afueras de la ciudad de Corrientes, cuando un yacaré de aproximadamente 1,50 metros de largo fue visto desplazándose a escasa distancia de la Autovía de la Ruta Provincial N° 5, una de las vías de acceso más transitadas a la capital provincial. El hallazgo generó inquietud entre conductores y vecinos, que dieron aviso inmediato a las autoridades.

La aparición del animal provocó la rápida intervención de los bomberos voluntarios, agentes del municipio y personal del Centro de Conservación Aguará, institución especializada en la atención y resguardo de fauna silvestre. La prioridad fue evitar cualquier tipo de incidente, tanto para proteger al animal como para garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

“Tuve el aviso de uno de los chicos que es bombero, que justo estaba trabajando por la zona y me llamó. Yo automáticamente avisé a Aguará y nos fuimos para el lugar. El yacaré venía caminando por la calle, a unos 20 metros de la ruta”, relató a El Litoral, el funcionario municipal y bombero voluntario, Juan Xifra, que participó del operativo.

Sin embargo, cuando los equipos llegaron al sitio señalado, el yacaré ya no se encontraba a la vista. Según explicó Xifra, el ejemplar se había escabullido por un sumidero que tiene salidas directas hacia un sistema de lagunas de la zona. “Eso tiene cuatro salidas hacia la laguna, así que se escapó por ahí”, indicó.

La presencia del reptil fue considerada inusual, aunque no del todo fuera de contexto. Se trata de un animal autóctono que habita en ambientes de lagunas y cursos de agua, presentes en distintos barrios de Corrientes como Sapucay, Laguna Brava y Santa Rita, donde abundan los espejos de agua y el entorno natural que sirve de refugio para este tipo de especies.

El yacaré se dirigió rumbo a unos espejos de agua que hay en las inmediaciones del barrio (Imagen ilustrativa Infobae)

“El yacaré era bastante grande, ya con buenos años. Pero se fue solo. Son animales autóctonos de la zona y está prohibido capturarlos”, explicó al medio local Daniel Bertorello, comandante de los bomberos voluntarios que también asistió al procedimiento. El operativo, aunque breve, fue desplegado con el objetivo de prevenir cualquier riesgo, dado que la Ruta Provincial N° 5 es un corredor vial de alto tránsito y el desplazamiento del reptil a cielo abierto representaba un potencial peligro tanto para automovilistas como para el propio ejemplar.

El animal se dirigió a los cuerpos de agua que rodean la zona, posiblemente hacia alguno de los espejos situados en Sapucay, Laguna Brava o Santa Rita. Las autoridades reiteraron la importancia de no interferir ante situaciones similares y recordaron que, ante la aparición de fauna silvestre en áreas urbanas, se debe contactar de inmediato al 911, a los bomberos o al Centro Aguará al número +54 379 504-8487, para que intervengan profesionales capacitados.

La escena registrada en Corrientes no es un hecho aislado. En el mes de septiembre, en el barrio Pueblo Nuevo de Puerto Tirol, en la provincia de Chaco, vecinos reportaron la presencia de otro yacaré cerca de la Laguna Beligoy, una zona donde ya se habían registrado avistamientos previos. Según consignó el Diario Norte, se trata de un entorno donde los animales suelen ser vistos recostados en ramas o descansando en las orillas, especialmente luego de tormentas o crecidas repentinas.

En ambos casos, los equipos locales recomendaron evitar cualquier intento de manipulación directa de estos animales y actuar con precaución, dado que forman parte de la fauna silvestre protegida. La Fundación Refugio Salvaje, que trabaja en la preservación de especies autóctonas en Chaco, recordó a través de redes sociales que es fundamental respetar el entorno natural de estas especies y reportar su presencia a las autoridades competentes.

