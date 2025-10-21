Sociedad

El pedido de la madre de la joven argentina que está desaparecida en España: “Voy a parar cuando vea que está bien”

La mamá de Paola Mariana Lens, de 26 años, habló ante los medios tras ocho días en los que no se sabe nada de su hija. Contó que bloqueó a toda la familia de redes sociales y aseguró: “Es todo llamativo y raro”

La palabra de Gabriela, la mama de Paola Mariana Lens

Desde hace ya ocho días, la familia de Paola Mariana Lens no sabe nada del paradero de su hija que se encontraba en España. La joven, oriunda del barrio porteño de Villa Devoto, viajó a Palma de Mallorca donde recibió una oferta laboral para ser niñera de una familia alemana que estaba radicada allí.

En ese sentido, en las últimas horas, Gabriela, su mamá, habló por primera vez ante los medios de comunicación y brindó detalles de lo que se conoce hasta ahora. Si bien no está claro qué fue lo que ocurrió aún, por lo pronto su familia no tiene noticias de Paola desde el martes 14 de octubre cuando la chica perdió toda comunicación con sus seres queridos. Sus allegados sospechan lo peor: que haya sido engañada por sus supuestos empleadores y ahora esté secuestrada.

“Hay un posteo de ella en Instagram que dice como que todo lo que se está diciendo es mentira, que están informando cosas que no son reales. Yo siento que lo que hago es lo que haría cualquier padre o madre que tiene una comunicación fluida con una hija que está en el exterior y que de repente se corta”, explicó la madre.

Y agregó: “Yo ya no sé qué puede ser verdad, qué puede ser mentira. Lo único que quiero es que ella esté bien y voy a parar con todo cuando yo la vea y vea realmente que está bien”.

Paola Mariana Lens, la argentina
Paola Mariana Lens, la argentina desaparecida en España

La mamá contó que la comunicación con Paola se mantenía constante y reveló que “no hubo ninguna discusión”. Asimismo, remarcó que todo fue “abrupto“ y explicó que la joven cerró sus redes sociales como su cuenta de WhatsApp: ”Es todo llamativo y raro"

El drama comenzó el pasado 6 de octubre, cuando Lens viajó a Palma de Mallorca para trabajar comenzar a trabajar con la familia que la había contactado por sus servicios de niñera.

“Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", sostuvo la madre, en declaraciones a Crónica TV.

En esa línea, la mujer precisó que hubo breves comunicaciones con algunos conocidos, de apenas 30 segundos, e incluso una videollamada sin audio en la que su hija aparece visiblemente angustiada.

Según relató su familia, antes de viajar Paola había tenido dos entrevistas con los empleadores alemanes. El acuerdo, presentado como un “intercambio cultural”, contemplaba un sueldo de 300 euros, además del alojamiento, las comidas, el gimnasio, un curso de idiomas y el pasaje, a cambio de una jornada laboral de ocho horas diarias. Todo el contacto se dio a través de una aplicación cuyo nombre la familia desconoce.

Su intención, una vez finalizado ese trabajo, era trasladarse a Andorra para hacer la temporada de esquí, un deporte que practicaba con frecuencia y en el que aspiraba a formarse como instructora.

El pedido de la familia
El pedido de la familia en las redes sociales

Incluso, al acceder a su correo electrónico, descubrieron que todos los mensajes previos a septiembre habían sido eliminados, por lo que no pudieron encontrar el pasaje.

Infobae se puso en contacto con la Cancillería argentina, que confirmó haber tomado intervención en el caso. Ante la consulta de este medio sobre si se investiga una desaparición de persona o una ausencia voluntaria, desde el organismo respondieron que la información se mantiene bajo confidencialidad.

Este medio también supo que la familia de la víctima radicó una denuncia en la UFI N° 5 de San Martín, que está caratulada como averiguación de paradero.

“Acá se barajan muchas teorías, pero que la verdad no la sé. Si ella decidió, como hay posteos, que quiere alejarse, que me llame y explique. Y si eso no es así y hay otra cosa más grande, yo no voy a bajar los brazos hasta no verla delante mío, la abrace y le dé un beso. No voy a parar”, cerró la conferencia.

