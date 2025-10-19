Sociedad

Enfrentamiento de los Hells Angels en La Plata: el momento en el que uno de los heridos se desploma en una estación de servicio

Las cámaras captaron cómo un hombre con una lesión entró caminando a un local y cayó ante la mirada de empleados

Uno de los Hell's Angels pidió ayuda en una estación de servicio, luego de un enfrentamiento

En las últimas horas, se viralizó un video de los heridos que dejó el enfrentamiento entre grupos de motociclistas ayer en el centro de La Plata, uno de los cuales es el llamado Hells Angels.

En las imágenes se puede observar el momento en el que el hombre ingresó a una estación de servicio y, tras acercarse al mostrador, comenzó a perder el equilibrio hasta quedar tendido en el suelo. Otro hombre acudió para asistirlo, mientras los empleados pedían ayuda.

Uno de los motociclistas heridos
Uno de los motociclistas heridos pidió ayuda en una estación de servicio, luego de un enfrentamiento en La Plata.

“Yo estaba trabajando y, cuando me doy vuelta, este muchacho pide ayuda. No entendía bien qué es lo que quería porque no estaba hablando bien. Cuando se desploma, inmediatamente llamo a mi compañera porque no sabía qué hacer. Llamamos a la policía, que llegó enseguida y posteriormente a la ambulancia”, relató a TN Emanuel, uno de los empleados del lugar que se encontraba trabajando en ese momento.

Según Emanuel, el hombre herido es oriundo de Chacabuco, pero no se pudo determinar si pertenecía a alguna de las bandas en conflicto. “Tenía un logo que desconozco. Entró y nunca supimos de dónde salió este muchacho porque vemos que ingresa caminando y se desploma acá”, afirmó. El trabajador agregó que dentro del establecimiento no se escucharon disparos ni disturbios, y que el herido se presentó solicitando auxilio.

Uno de los motoqueros heridos
Uno de los motoqueros heridos entró a una estación de servicio y pidió asistencia.

Luego relató que la víctima “estaba herido en la parte baja de la espalda, en su parte derecha”. Aunque el tiroteo ocurrió a aproximadamente veinte cuadras, el hombre logró llegar solo hasta la estación, donde recibió asistencia de empleados y clientes. “Él dijo algo de una Surán, es lo único que pude entender porque ya estaba muy mal el muchacho”, precisó el testigo a dicho medio.

El hecho

La reciente ola de violencia protagonizada por los Hells Angels en La Plata encendió las alarmas entre las autoridades y la comunidad local. En el marco de la World Run, el encuentro internacional que reúne a miles de miembros de esta organización, la ciudad fue escenario de un enfrentamiento armado que dejó tres heridos por disparos de arma de fuego y derivó en el secuestro de cuatro pistolas y once motocicletas.

Según fuentes policiales, el incidente se desató cuando integrantes de la agrupación Tehuelches circulaban por el centro de La Plata y fueron interceptados por miembros de los Hells Angels, quienes se desplazaban en dos camionetas oscuras. Tras una discusión, se produjo un tiroteo que terminó con dos hombres heridos en el brazo y la pierna, y un tercero con impactos en el abdomen y la espalda. Los tres fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona.

Las motos secuestradas tras los
Las motos secuestradas tras los incidentes.

Durante el operativo posterior, la Policía incautó cuatro armas Bersa de diferentes calibres y un lote de once motos, entre las que se encontraban modelos Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y la fiscalía dispuso la realización de pruebas de dermotest. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°16 y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata.

Este episodio no fue un hecho aislado. En las horas previas, los Hells Angels también se vieron involucrados en peleas con trapitos y repartidores, situaciones que fueron registradas en videos y se viralizaron en redes sociales.

El presidente del Chapter Buenos Aires, Marcelo Mazza, explicó a la prensa que la convocatoria reúne a miembros provenientes de distintos países y que las actividades comenzaron el miércoles en Berazategui, con una reunión programada para el sábado en una quinta de la localidad platense de El Peligro.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades implementaron un operativo de control en el domicilio donde se realizaría la reunión. En ese contexto, detuvieron el ingreso de un Chrysler PT Cruiser y, al inspeccionar el vehículo, hallaron una pistola Taurus 9 mm, 20 balas y un cargador. El conductor fue trasladado a la seccional para su identificación y quedó a disposición de la Justicia, mientras que tanto el arma como el automóvil fueron incautados.

La pistola que llevaba un
La pistola que llevaba un integrante de los Hells Angels que iba a participar de una reunión motoquera.

La cultura de los Hells Angels se caracteriza por el uso de chaquetas de cuero, tatuajes y la adhesión a un estricto código interno, elementos que han definido su identidad y los han diferenciado de otros colectivos de motociclistas. En Argentina, la organización estableció su primera sede en Buenos Aires en 1999, expandiéndose en los años siguientes a ciudades como Mendoza (2004), Luján (2021), San Isidro (2019), Cipolletti (2017), Venado Tuerto (2017), Córdoba (2014) y la agrupación nómada (2006), según el sitio oficial de la asociación.

La membresía en los Hells Angels es altamente exclusiva y requiere superar un proceso de iniciación prolongado. Los miembros deben cumplir normas estrictas de lealtad y jerarquía, y abandonar el club puede acarrear consecuencias severas. El lema que los identifica, “Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida”, resume la postura desafiante que mantienen frente a la opinión pública.

A lo largo de su historia, la organización fue objeto de investigaciones por parte de diversas agencias internacionales, que los han vinculado con tráfico de drogas y armas. No obstante, desde el club rechazaron cualquier relación con el crimen organizado.

