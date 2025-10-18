Sociedad

El fin de semana llega sin lluvias al AMBA, pero con tormentas y vientos en gran parte del país

Luego de un viernes con lluvias intermitentes y el cielo encapotado, el buen clima llegó a la Ciudad y alrededores para este sábado y domingo. Las alertas meteorológicas en el resto del país

Un fin de semana sin lluvias y cielo, en su mayoría, despejado

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un inicio de fin de semana marcado, a diferencia de ayer, por un firmamento limpio y con nubosidad variable: no lloverá.

El SMN informó que durante esta mañana y tarde el cielo se mantendrá ligeramente nublado. La madrugada comenzó fresca, con casi 14°C y, durante el correr de la mañana, ascenderá a los 17°C. Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 22°C. para luego, por la noche, descender hacia los 16°C, con cielo algo nublado.

El viento del este contribuirá a la sensación de frescura y favorecerá la estabilización del ambiente hacia el cierre del día.

El pronóstico del tiempo para los próximos siete días en CABA (SMN)

Para el domingo a la madrugada se mantendrá la nubosidad y la temperatura descenderá a los 12°C. Además, para la mañana, se prevé un incremento de nubes en el cielo y una intensificación del viento, que se orientará hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre los 23 y 31 km/h, que también se sostendrá durante la tarde. Por la noche, las temperaturas oscilarán los 18°C, manteniendo un ambiente agradable en términos generales con vientos de orientación sudeste.

De cara a la próxima semana, el lunes se distinguirá por un recambio de vientos hacia el sur, que se intensificarán sobre el área del AMBA y, nuevamente, ráfagas que llegarán a los 31 km/h, cielo parcialmente nublado y una máxima que podría llegar a 14°C. El salto climático será hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán los 24°C, y se mantendrá el cielo parcialmente nublado.

El clima según el Observatorio Central Buenos Aires, a las 7 AM (SMN)

El martes marcará un nuevo repunte térmico, debido al ingreso de aire más cálido desde el norte, lo que elevará la temperatura hasta aproximadamente los 27°C y, por la mañana, orillará los 16°C. Atención: por la tarde noche se pronostican ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

En los días siguientes, las máximas podrían alcanzar entre los 28°C y 29°C (miércoles y jueves) mientras que, el viernes próximo, habrá un brusco descenso del tiempo, con picos de 20°C y 21°C, a lo largo de la jornada.

Las alertas en el país

Al igual que el viernes, hoy continúa el clima de tormentas en el norte del país. Las alertas por fuertes precipitaciones se reorientaron en la provincia de Jujuy, principalmente en las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro y la zona baja de Tilcara, entre otras.

Por su parte, la provincia de Salta, también atraviesa tormentas en los municipios de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Las tormentas en el norte del país, que abarcan las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca (SMN)

La provincia de Catamarca también continúa bajo alerta por tormentas, en la capital provincial (San Fernando del Valle de Catamarca), Famaillá, zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules como así también Tafí Viejo, entre otras.

Los fuertes vientos azotan las provincias de La Rioja, Mendoza y San Luis, mientras que -aparte de las ya mencionadas Salta y Jujuy- hay tormentas en la provincia de Tucumán.

Algunas de las alertas provinciales (SMN)

Para el día domingo, la masa ventosa se trasladará hacia el centro del país, abarcando el sur de la provincia de Catamarca, todo San Luis, La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sudeste de La Rioja y media provincia de Mendoza, sector este.

