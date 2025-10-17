Sociedad

Tragedia en Córdoba: se desplomó el ascensor de una casa y una mujer murió

La pareja de la víctima también sufrió heridas de consideración y permanece internado

Guardar
El domicilio se encuentra en
El domicilio se encuentra en la localidad de General Cabrera, en Juárez Celman (Google Maps)

Una mujer falleció este jueves a raíz del desplome de un ascensor ubicado en una vivienda de la localidad de General Cabrera, en la provincia de Córdoba. En el accidente también resultó herido su esposo, quien continúa internado.

La víctima, de 63 años, y el hombre de 65, que estaban juntos al momento de la caída, sufrieron heridas de consideración, por lo que debieron ser trasladados a un nosocomio.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre la calle Santa Fe al 1400, en el departamento Juárez Celman, al sur de la ciudad donde, según fuentes policiales y lo informado por El Doce, el aparato particular habría sufrió un desperfecto mecánico y cayó desde una altura de aproximadamente cuatro metros mientras ambos ocupantes se hallaban en el interior.

Tras el accidente, personal policial y equipos de emergencia llegaron al domicilio y asistieron a la pareja, que presentaba lesiones en las extremidades inferiores. Los dos fueron llevados inmediatamente al hospital local y, frente a la gravedad de las lesiones, los derivaron a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto. Allí, los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre permanecía internado bajo observación.

Los investigadores de la Unidad Judicial local y de la Policía de Córdoba trabajaron en el lugar del accidente con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el colapso del elevador doméstico y si existió algún factor técnico o de mantenimiento que influyera en el hecho.

Otros hechos similares

Tan solo unas semanas atrás, un ascensor se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Arévalo 2700, en el barrio porteño de Palermo, durante la madrugada. El incidente ocurrió cerca de la 01:35 y dejó atrapados a nueve jóvenes en el interior de la cabina, seis mujeres y tres varones de entre 17 y 20 años.

Ante la emergencia, un llamado al 911 movilizó a 11 ambulancias y una unidad de triage del SAME, así como a dotaciones de Bomberos de la Ciudad. Los equipos de rescate trabajaron en el lugar para liberar a los ocupantes del ascensor, que resultaron con distintos grados de politraumatismos como consecuencia del impacto sufrido tras la caída.

El estado del ascensor después
El estado del ascensor después de la caída

El personal sanitario brindó asistencia inmediata a las víctimas y confirmó que entre los heridos se encontraba una joven con fractura de fémur, que requirió atención médica especializada. En tanto, el resto de los afectados fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia, donde recibieron atención y estudios complementarios para evaluar la gravedad de las lesiones.

La intervención de los Bomberos fue fundamental para la evacuación segura de los jóvenes, que quedaron atrapados luego de que la unidad se viniera abajo desde una altura considerable. Las autoridades constataron que la estructura del elevador quedó seriamente dañada, por lo que se preservó la zona para realizar las pericias técnicas correspondientes y determinar el origen del desperfecto.

La investigación del incidente quedó a cargo de la comisaría 14 B, bajo la supervisión de la Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por el fiscal Federico Brondini.

Solo unos días previos a este suceso, se reportó un hecho similar en La Plata. Un ascensor de un edificio situado en la avenida 38, entre las calles 12 y 13, cayó y dejó a una mujer atrapada.

El incidente tuvo lugar cuando el elevador descendió desde el quinto piso y quedó atascado a la altura del primero. Los bomberos intervinieron durante varios minutos hasta que consiguieron liberar a la víctima y brindarle asistencia. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajó en el lugar y le posicionó atención médica a la mujer que se encontraba consciente tras el incidente.

Temas Relacionados

accidenteascensordesplomóCórdobavíctima fatalultimas noticias

Últimas Noticias

Atacaron a tiros a una embarcación de la Policía de Entre Ríos y buscan a los responsables

Se cree que se habría tratado de una banda compuesta por entre cinco y seis personas. Asimismo, analizan la posibilidad de que se hubieran trasladado desde Rosario para concretar el ataque

Atacaron a tiros a una

Una mujer chocó con casi 2 gramos de alcohol en sangre, es agente de tránsito y deberá pagar una gran multa

El accidente ocurrió el 20 de junio último en la localidad de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Ahora, las autoridades resolvieron imponer la máxima sanción económica en este tipo de casos

Una mujer chocó con casi

Condenaron a un funcionario municipal de Entre Ríos por privar de la libertad a su pareja, pero no irá preso

Luego de que el acusado aceptara su culpabilidad, fue beneficiado al evitar ir a la cárcel. Sin embargo, deberá cumplir con una serie de medidas de control y conducta impuestas por la Justicia

Condenaron a un funcionario municipal

Un ex empleado de la Cámara de Diputados fue condenado por traficar éxtasis y querer sobornar a un policía

En 2023, Gendarmería interceptó Hernán Diego García en un control vehicular de rutina sobre la autopista Buenos Aires-Rosario. Llevaba los estupefacientes debajo del asiento del conductor, e intentó darle dólares a uno de los agentes para “arreglar” la situación

Un ex empleado de la

Golpearon a un jubilado en su casa de Mar del Plata y se llevaron los ahorros de toda la vida

Ocurrió en una vivienda del barrio Las Américas. Los ladrones lo engañaron al decir que necesitaban guardar unos sobres antes de irse de viaje

Golpearon a un jubilado en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atacaron a tiros a una

Atacaron a tiros a una embarcación de la Policía de Entre Ríos y buscan a los responsables

Condenaron a un funcionario municipal de Entre Ríos por privar de la libertad a su pareja, pero no irá preso

Un ex empleado de la Cámara de Diputados fue condenado por traficar éxtasis y querer sobornar a un policía

Le encrucijada del Presidente: entre las urnas y Trump

Un primer Código Penal para el deporte argentino

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la tumba

El misterio de la tumba de Charlotte Temple: el lugar donde descansa una heroína literaria que nunca existió

Una bomba destruyó el auto de un reconocido periodista italiano: Meloni calificó el hecho como un “grave acto de intimidación”

Zelensky condenó los nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles y afirmó que el Kremlin “sigue aterrorizando la vida en Ucrania”

La OEA instó a los candidatos presidenciales a respetar los resultados del balotaje en Bolivia

Brasil y la peligrosa normalización del antisemitismo

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”