Sociedad

Lluvias durante el viernes y descenso de las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana, según el SMN

Mientras que en el AMBA se esperan días agradables tras cuatro fines de semana con precipitaciones, en el norte y Litoral la situación será distinta

El SMN pronostica temperaturas agradables
El SMN pronostica temperaturas agradables en Buenos Aires para el fin de semana

Una jornada de inestabilidad marcada por el avance de un sistema frontal y el choque de masas de aire cálido y húmedo domina el panorama meteorológico en el país. El clima evidencia contrastes notables entre el centro del país y el noreste, mientras en Buenos Aires la secuencia climática muestra cambios inesperados y transitorios.

Durante la primera parte del viernes, la inestabilidad que comenzó a aparecer sobre el cierre del jueves persistirá sobre el AMBA. Se espera la posibilidad de nuevos desarrollos convectivos de nubosidad, situaciones que podrían ocasionar chaparrones o lluvias aisladas, aunque de baja intensidad y con acumulados poco relevantes.

Tales precipitaciones, marginales y dispersas, podrían afectar momentáneamente las actividades hasta la tarde. No hay razones para esperar riesgos significativos en términos de lluvias severas, aunque el clima sigue mostrando señales de variación en cortos periodos, de acuerdo con la información de Meteored.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las chances de lluvias durante la última jornada de la semana van entre el 10% y el 40%. Aparecen desde la madrugada y el panorama permanece hasta la tarde.

A partir del viernes, también comienza un descenso térmico perceptible en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las temperaturas máximas, que quedarán por debajo de 23 grados hasta la próxima semana. El viento del sudeste aporta frescura, y el ambiente gana estabilidad hacia la tarde, configurando un cierre de semana en transición.

El sábado y domingo en
El sábado y domingo en CABA tendrán condiciones propicias para actividades al aire libre, con máximas de 22 grados

Sin embargo, tras un viernes con probabilidad de lluvias, CABA recobra un escenario más apacible luego de cuatro fines de semana consecutivos con lluvias.

Este sábado en Buenos Aires mostrará condiciones propicias para actividades al aire libre, con la mañana arrancando a unos 12 grados -bajando a 10 en zonas del conurbano- y la máxima estabilizándose en torno a los 22 grados. El viento sudeste sigue moderando los termómetros.

El domingo, la tendencia continuará, aunque aumenta la nubosidad parcial y el viento del este gana intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 22 grados, creando un marco agradable en términos generales.

La mirada se traslada a la próxima semana y las expectativas vuelven a subir. El lunes se caracteriza por un recambio de vientos hacia el noreste, que irán intensificándose sobre el área del AMBA. Habrá períodos donde las ráfagas superen los 40 km/h, con cielo parcialmente nublado y una máxima llegando a los 24 grados.

El martes marca otro punto de inflexión térmico: el ingreso de aire más cálido desde el norte provocará un repunte de la temperatura hasta rondar los 27 grados. En los días siguientes, las máximas podrían trepar hasta 29 o 30 grados en la ciudad.

Cómo estará el resto del país

Las provincias del norte y
Las provincias del norte y Litoral enfrentan lluvias acumuladas de hasta 100 mm y riesgo de granizo

Más allá de la capital y el conurbano, el país experimenta una variedad de situaciones meteorológicas para el viernes. Especial atención merecen las provincias del noreste argentino: Misiones, el norte de Corrientes, el este de Santiago del Estero, Tucumán, centro-sur de Salta, centro-norte de Jujuy, el noreste de Santa Fe y el este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja, según el SMN.

Allí se desarrollan lluvias y tormentas de significativa intensidad, que pueden dejar acumulados entre 70 mm y 100 mm, e incluso superar estos valores localmente. No solo la cantidad de agua preocupa: los episodios estarán acompañados por actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, tanto en áreas urbanas como rurales, según Meteored.

El avance del sistema frontal y la presencia de aire cálido y húmedo conforman el escenario ideal para estas tormentas severas. Los modelos anticipan que la situación alcanzará su punto máximo el viernes, con focos de fuerte impacto.

El SMN mantiene alerta amarilla
El SMN mantiene alerta amarilla en varias provincias por tormentas dispersas y acumulados puntualmente altos

Las regiones vecinas tampoco quedan exentas: Entre Ríos, Formosa, sur de Corrientes, sureste y noroeste de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero y Chaco, San Luis, oeste de Córdoba, este de La Rioja, y Catamarca se mantienen bajo alerta amarilla, donde podrían reportarse tormentas más dispersas y de menor severidad, aunque no exentas de acumulados puntualmente altos.

El pronóstico indica que hacia el sábado el frente se desplazará hacia el norte, persistiendo las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque la tendencia señala una paulatina mejora y descenso en la intensidad de los fenómenos para el transcurso del día. Misiones, por su parte, también seguirá con advertencia amarilla para el primer día del fin de semana.

La situación podría ser distinta en tres provincias: Jujuy, Salta, Tucumán. En ellas, la advertencia se mantiene en el color naranja, por lo que las tormentas podrían golpear más fuerte.

