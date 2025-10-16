Sociedad

Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras de tránsito en Neuquén y se le apagó la camioneta cuando intentó huir

Tenía 1,63 gramos de alcohol en sangre. Todo sucedió en la Avenida Mosconi y Leguizamón, cuando las agentes realizaban trabajos de limpieza

Guardar
El conductor tenía 1,63 gramos
El conductor tenía 1,63 gramos de alcohol en sangre y no contaba con seguro según confirmaron las autoridades

Un conductor en estado de ebriedad atropelló a tres trabajadoras de tránsito que cumplían tareas durante un operativo nocturno de limpieza en Neuquén capital. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Mosconi y Leguizamón, donde más de cuarenta empleados municipales se encontraban desplegados para realizar trabajos programados de recolección de residuos.

El episodio se registró cuando una camioneta que circulaba a alta velocidad impactó de lleno contra las tres agentes de tránsito, quienes iban a bordo de motos oficiales y con sus sirenas activas. El conductor, un joven que manejaba en aparente estado de ebriedad, no detuvo la marcha pese a los gritos y advertencias.

Por el contrario, una vez producido el choque, intentó maniobrar para escapar del lugar en reversa. Sin embargo, su fuga se vio frustrada: por la falta de reflejos y coordinación, el motor se apagó y el vehículo quedó detenido. En ese momento, intervino personal policial de la Comisaría Segunda, que procedió a su aprehensión.

El resultado del test de alcoholemia no dejó margen para las dudas. El conductor arrojó 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el límite legal permitido. Además, según relató el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Pancho Baggio, el examen debió repetirse tres veces porque el hombre no lograba exhalar correctamente. “Dio positivo, como se sospechaba por la maniobra y por cómo circulaba en zigzag”, expresó el funcionario.

Más de cuarenta trabajadores municipales
Más de cuarenta trabajadores municipales participaban del operativo de limpieza en la vía pública

El despliegue de limpieza, según detalló Baggio, se realiza de manera frecuente bajo protocolos estrictos de seguridad vial. De hecho, aclaró que los operativos suelen concretarse por la noche justamente para reducir riesgos. “Montamos un gran dispositivo para evitar cualquier accidente. Intervienen Limpieza Urbana, Defensa Civil y Tránsito, con señalización visible más de 300 metros antes del puesto, luces intermitentes y el camión de Defensa Civil. Es imposible no verlo, salvo que el conductor esté afectado por el consumo de alcohol”, precisó.

El incidente provocó un inmediato movimiento de los trabajadores que se encontraban en el lugar, quienes socorrieron a sus compañeras y colaboraron en el intento de contener al automovilista hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Las tres inspectoras fueron asistidas por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladadas para su observación. Según confirmaron las autoridades municipales, las víctimas se encuentran fuera de peligro.

Por su parte, las motos oficiales terminaron sobre el asfalto con daños visibles, por lo que se realizaron las pericias correspondientes por parte del personal de Accidentología Vial. En paralelo, se restringió la circulación en el área del siniestro con cintas de seguridad mientras se llevaban adelante las diligencias de rutina para documentar la escena y evaluar las condiciones generales del hecho.

Las inspectoras de tránsito circulaban
Las inspectoras de tránsito circulaban en motos identificadas con sirenas activas en el momento del impacto (Fotos: LMNeuquen)

La reacción dentro del Ejecutivo local no tardó en llegar. “Otra vez alcoholizados en un hecho lamentable y repudiable”, declaró Baggio, al tiempo que subrayó la gravedad de que se ponga en riesgo la integridad del personal municipal.

También mencionó que el conductor no contaba con seguro al momento del choque, lo que agrava su situación frente a la Justicia.

Desde la Municipalidad de Neuquén remarcaron que este tipo de operativos se planifican con anticipación y cumplen todos los estándares de prevención para garantizar la seguridad de quienes participan. El funcionario concluyó: “Este operativo se viene haciendo hace mucho tiempo y nunca habíamos tenido accidentes de esta magnitud. Por eso insistimos en la importancia de respetar los controles y entender que la tarea de Tránsito es justamente sacar de la vía pública a los conductores peligrosos antes de que ocurra una tragedia”.

Mientras se define la situación judicial del aprehendido, las autoridades confirmaron que las tareas de control seguirán desarrollándose con normalidad.

Temas Relacionados

NeuquénAlcoholemiaChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

El debate oral iba a comenzar la próxima semana, pero el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora lo canceló alegando la necesidad de revisar más pruebas. Convocaron a una marcha

“Es una tortura”, dijo la

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Maximiliano Velázquez, primo de Adriana y tío segundo de Mariana Belén Bustos, quedó este martes formalmente involucrado en el caso

Doble femicidio de Bahía Blanca:

Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

Personal de la Policía y Prefectura Naval se encargaron de su aprehensión. Recibió atención médica, pero no fue trasladado a un hospital

Un hombre se paseó desnudo

Doble femicidio en Córdoba: Laurta se negó a declarar y ahora enfrenta la audiencia de la prisión preventiva

También se había llamado a silencio en Entre Ríos, donde quedó formalmente acusado del crimen del remisero Martín Palacio

Doble femicidio en Córdoba: Laurta

Atacaron a tiros en Rosario al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Dylan Cantero fue baleado en la tarde de este miércoles en el barrio La Granada y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con un disparo en la pierna derecha

Atacaron a tiros en Rosario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió un histórico referente de

Murió un histórico referente de la UCR de Misiones tras descompensarse en vivo en un streaming

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent afirmó que Estados

Scott Bessent afirmó que Estados Unidos y Corea del Sur ultiman los detalles para cerrar un acuerdo comercial

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

TELESHOW
Julieta Ortega y Andrea Rincón

Julieta Ortega y Andrea Rincón sorprendieron al revelar el final de su amistad: “Ella tomó otro camino”

Tras la final de La Voz Argentina, el subcampeón Alan Lez anunció cuál será su primer trabajo

La razón por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada técnica en Tucumán volviendo de Perú

Leonardo Sbaraglia contó por qué actuar para Pedro Almodóvar lo llevó al psicólogo: “Es un genio y me sentí muy presionado”

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”