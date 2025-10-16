Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras de tránsito en Neuquén y se le apagó la camioneta cuando intentó huir

El conductor tenía 1,63 gramos de alcohol en sangre y no contaba con seguro según confirmaron las autoridades

Un conductor en estado de ebriedad atropelló a tres trabajadoras de tránsito que cumplían tareas durante un operativo nocturno de limpieza en Neuquén capital. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Mosconi y Leguizamón, donde más de cuarenta empleados municipales se encontraban desplegados para realizar trabajos programados de recolección de residuos.

El episodio se registró cuando una camioneta que circulaba a alta velocidad impactó de lleno contra las tres agentes de tránsito, quienes iban a bordo de motos oficiales y con sus sirenas activas. El conductor, un joven que manejaba en aparente estado de ebriedad, no detuvo la marcha pese a los gritos y advertencias.

Por el contrario, una vez producido el choque, intentó maniobrar para escapar del lugar en reversa. Sin embargo, su fuga se vio frustrada: por la falta de reflejos y coordinación, el motor se apagó y el vehículo quedó detenido. En ese momento, intervino personal policial de la Comisaría Segunda, que procedió a su aprehensión.

El resultado del test de alcoholemia no dejó margen para las dudas. El conductor arrojó 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el límite legal permitido. Además, según relató el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Pancho Baggio, el examen debió repetirse tres veces porque el hombre no lograba exhalar correctamente. “Dio positivo, como se sospechaba por la maniobra y por cómo circulaba en zigzag”, expresó el funcionario.

Más de cuarenta trabajadores municipales participaban del operativo de limpieza en la vía pública

El despliegue de limpieza, según detalló Baggio, se realiza de manera frecuente bajo protocolos estrictos de seguridad vial. De hecho, aclaró que los operativos suelen concretarse por la noche justamente para reducir riesgos. “Montamos un gran dispositivo para evitar cualquier accidente. Intervienen Limpieza Urbana, Defensa Civil y Tránsito, con señalización visible más de 300 metros antes del puesto, luces intermitentes y el camión de Defensa Civil. Es imposible no verlo, salvo que el conductor esté afectado por el consumo de alcohol”, precisó.

El incidente provocó un inmediato movimiento de los trabajadores que se encontraban en el lugar, quienes socorrieron a sus compañeras y colaboraron en el intento de contener al automovilista hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Las tres inspectoras fueron asistidas por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y trasladadas para su observación. Según confirmaron las autoridades municipales, las víctimas se encuentran fuera de peligro.

Por su parte, las motos oficiales terminaron sobre el asfalto con daños visibles, por lo que se realizaron las pericias correspondientes por parte del personal de Accidentología Vial. En paralelo, se restringió la circulación en el área del siniestro con cintas de seguridad mientras se llevaban adelante las diligencias de rutina para documentar la escena y evaluar las condiciones generales del hecho.

Las inspectoras de tránsito circulaban en motos identificadas con sirenas activas en el momento del impacto (Fotos: LMNeuquen)

La reacción dentro del Ejecutivo local no tardó en llegar. “Otra vez alcoholizados en un hecho lamentable y repudiable”, declaró Baggio, al tiempo que subrayó la gravedad de que se ponga en riesgo la integridad del personal municipal.

También mencionó que el conductor no contaba con seguro al momento del choque, lo que agrava su situación frente a la Justicia.

Desde la Municipalidad de Neuquén remarcaron que este tipo de operativos se planifican con anticipación y cumplen todos los estándares de prevención para garantizar la seguridad de quienes participan. El funcionario concluyó: “Este operativo se viene haciendo hace mucho tiempo y nunca habíamos tenido accidentes de esta magnitud. Por eso insistimos en la importancia de respetar los controles y entender que la tarea de Tránsito es justamente sacar de la vía pública a los conductores peligrosos antes de que ocurra una tragedia”.

Mientras se define la situación judicial del aprehendido, las autoridades confirmaron que las tareas de control seguirán desarrollándose con normalidad.